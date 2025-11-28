福寿园国际集团启动香港火灾受灾群众哀伤辅导服务

香港，2025年11月28日 - (亚太商訊) - 2025年11月，香港发生重大火灾事故，造成重大人员伤亡，众多家庭陷入深切悲痛之中。为及时回应受灾群众的心理援助需求，帮助丧亲者缓解哀伤情绪、重建生活秩序，福寿园国际集团旗下专业生命关怀品牌——福寿家，即日起面向香港火灾受灾居民免费提供哀伤辅导与心理支持服务。

作为深耕生命服务领域多年的专业机构，福寿家始终秉持福寿园“以人为本 文化为根”的理念，此次迅速联动心理专业资源，开通专属微信咨询服务通道，为有需要的香港居民提供安全、私密、便捷的情感支持。

服务内容与方式：

服务对象：对丧亲家属的哀伤辅导和心理抚慰；对香港市民的生命关怀和心理支持；对内地亲友的情感支持和心理咨询。

微信文字咨询服务：受灾群众可通过添加福寿家指定微信号（fsj-lifecare），以文字形式与经过培训的哀伤辅导专员进行一对一沟通，倾诉哀思、表达情绪、获得陪伴；

服务流程：联系福寿家微信号，发送文字“哀伤关怀”，咨询师接到求助后会与您联系，签署知情同意书后开始正式线上咨询服务。

专业转介机制：如咨询过程中发现来访者存在复杂哀伤、创伤后应激（PTSD）、自杀风险等特殊需求，福寿家将立即启动专业转介流程，协助对接在地心理咨询师、精神科医生或本地社会服务机构，确保求助者获得更深层次的专业干预；

服务语言：简体中文（必要时可用繁体中文）。

服务时间：每日9：00-17：00

服务周期：即日起至2026年5月31日

服务原则：全程免费、保密、非评判、以人为本，尊重每一位服务对象的文化背景与情感节奏。

福寿园国际集团首席品牌官邬亦波表示：“灾难带来的不仅是物质损失，更是心灵的裂痕。亲人离世后的哀伤若得不到适当疏导，可能长期影响个体身心健康。我们希望用专业而温暖的陪伴，成为受灾群众在黑暗中的一盏微光。”

此外，福寿园国际集团还通过工会平台募集捐助资金，目前已收到干部员工捐款46800元人民币，将通过官方渠道进行捐助，以帮助受灾家庭缓解燃眉之急。

此次行动是福寿园国际集团继参与多项重大公共事件生命关怀服务后，再次以实际行动践行企业社会责任。未来，福寿园将持续关注香港灾后恢复进展，并根据实际需求动态优化服务内容。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network