达丰设备服务有限公司公布2025/26中期业绩

香港, 2025年11月27日 - (亚太商訊) - 达丰设备服务有限公司（"达丰"或"公司"，连同其附属公司统称"集团"）（股份代号：2153）为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供应商，公布其截至2025年9月30日止六个月（"期内"）的中期业绩。

期内，集团的收益为人民币301.1百万元（2024年：340.9百万元）。公司权益持有人应占亏损为人民币55.1百万元（2024年：36.2百万元）。亏损增加主要是由于经济增长放缓以及建筑业疲弱导致收益减少所致。

截至2025年9月30日，集团管理的塔式起重机总数为1,135台。集团的使用总吨米由截至2024年9月30日止期间的1,637,740减少至期内的1,414,422。于2025年9月30日，集团有331个在建项目，未完成合同总价值约为人民币666.3百万元，手头项目共有58个，预计合同总价值约为人民币283.9百万元。

截至2025年9月30日的六个月内，国内经济面临持续增长压力，导致工程机械行业需求长期不振。同时，塔式起重机每吨米平均每月服务价格的下降，加剧了市场供需矛盾，致使行业竞争空前激烈。

为积极应对国内市场需求疲软与行业竞争加剧的挑战，集团正持续推进业务结构优化与市场多元化布局。战略上，一方面继续降低国内房地产板块的业务占比，转而加大对火电、核电及风电等清洁能源领域的布局，并依托在中大型塔机领域的专业优势，重点拓展施工周期长、技术门槛高的核岛与大型能源项目；另一方面，集团加速开拓境外市场，通过在印尼成立的合资子公司、布局大湾区及香港子公司等一系列举措，积极构建国内外双线驱动的业务格局。

期内，虽然有多个中标项目延迟开工，但集团持续投入管理平台的数字化建设及塔式起重机新技术解决方案的研发。集团相信，雄厚的技术实力将继续使集团能够提高运营效率并获得更多项目，而塔式起重机技术解决方案研发能力的提升，将进一步巩固集团卓越的服务交付水平。

达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示："在经济压力与建筑业不振的复杂环境中，我们已积极调整策略，拓展清洁能源项目及印尼等重点境外市场。随着国家政策支持及市场复苏迹象，集团有望凭借其战略举措，进一步巩固在相关领域的业务占比，相关成效预计将于不久的将来逐步体现在业绩表现中。"



达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结："纵使身处瞬息万变的时代，我们始终恪守初心，坚定不移朝着战略方向稳步前行。在'厚德、安全、卓越'的核心价值观引领下，我们将继续专注于塔式起重机新技术的研发，使集团具备最强大的技术能力，为客户提供卓越的服务。我们将继续致力于优化业务营运及数字化管理平台，以促进资源共享、降本增效。透过上述措施，我们相信，我们能够实现集团的百年企业愿景'做最好的建筑设备服务供应商'。"

有关达丰设备服务有限公司（股份代号：2153）

达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供应商。自2007 年以来，集团主要向中国特级及一级EPC 承建商提供谘询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司，集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在"厚德、安全及卓越"的核心价值观指导下，集团已成功建立领先的市场地位，并保持稳固的客户关系，在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。

有关详情，请浏览：http://www.tathongchina.com/。

