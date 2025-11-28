恺英网络董事长金锋宣布捐款1000万港币支援香港大埔火灾救援



香港, 2025年11月27日 - (亚太商訊) - 为紧急支援香港大埔宏福苑火灾受影响人士，11月27日，中国知名互联网游戏上市公司 - 恺英网络股份有限公司董事长金锋宣布个人捐赠900万元，公司捐赠100万元，共计1000万元港币。该笔善款将重点对接香港民政部门及一线救援机构，用于受灾居民的医疗救助、紧急安置和过渡期生活救助等救援工作。 作为企业董事长，金锋始终秉持“责任于心、践行于行”的公益理念，长期关注各类社会民生议题。此次火灾发生后，他第一时间牵头协调个人与企业资源，以实际行动践行“乐聚可持续游戏力”的发展理念，实现经济效益与社会效益的同步提升。 金锋表示，公司将持续关注赈灾救援情况，并与社会各界携手，帮助受灾同胞早日渡过难关重返正常生活。



