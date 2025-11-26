金山科技旗下KEF首度与华为达成合作协议 为HUAWEI HiPlay生态开启无线高保真音响新体验

香港, 2025年11月27日 - (亚太商訊) - 金山科技工业有限公司[股份代号︰40]今天宣布旗下高阶音响品牌 KEF 与华为达成合作协议 ─ KEF 成为华为 HUAWEI HiPlay 高保真无线传输技术的首批合作音响品牌。 KEF 以高度音响技术打造的精确、高效能扬声器确保高度传输音色得以完美呈现。

预计自2026年首季，包括KEF LS无线系列在内的 KEF全线产品，通过升级系统，将可无缝接入HUAWEI HiPlay。 届时，用户可通过华为手机、平板等鸿蒙操作系统6.0或以上设备，将串流媒体平台上的高解析度音乐一键投播至KEF音响系统，享受稳定、便捷且保真的无线聆听体验。

KEF - 声学传承与无线技术的精妙融合

逾60年来，KEF凭借其在声学领域的持续创新，不断为高保真音响行业树立新的标准。在无线化趋势中，KEF更凭借核心声学技术和独创的W2无线平台，在高端无线HiFi 领域建立领导地位。该平台被广泛应用于屡获殊荣的LSX、LS50 Wireless II 及LS60 Wireless等产品，其强大的连接稳定性与高品质串流能力，印证KEF在软硬件一体化无线音频解决方案的精炼技术，使KEF成为华为拓展其HUAWEI HiPlay智慧影音蓝图的理想合作伙伴。

高保真扬声器呈现高清传输原音

全新的HUAWEI HiPlay技术将通过Wi-Fi网络，实现高达192kHz/24bit的高清无损传输。KEF凭借深厚的声学工程经验和技术，成为华为此项技术的首批音响合作伙伴，为HUAWEI HiPlay的无损传输提供理想的呈现平台，KEF用户得以轻松、便捷地以无线传输享受高度还原的纯粹原音。

KEFx华为联手订立无线音响新标准

KEF Audio Group总裁罗洁怡表示，"我们很荣幸与华为成为合作伙伴，KEF 与华为的合作，不仅是两大行业领导品牌的联乘，更携手大大提升消费类音响行业标准，引领行业全面迈向无线高保真的新时代。此次合作亦彰显了全球顶尖声学工程与先进智能科技融合的巨大潜力，为全球消费者带来更高标准的数码生活体验。"



华为昨天发布旗舰级Meta80系列手机及HiPlay高清无损无线串流媒体技术，并宣布KEF为首批重点合作HiFi级音响品牌

金山科技集团

金山科技集团为一家电池及电子跨国企业，锐意成为提供电能及音响方案的领导者之一，并以可持续原则为发展重点，令人类生活更充实，更有动力。

集团母公司金山科技工业有限公司 [0040.HK] 于1964年成立，并自1984年在香港上市。 金山科技现时拥有 GP 工业有限公司 86.18%* 股权，作为其主要投资工具。GP 工业在新加坡上市。

金山科技直接持有GP能源科技国际有限公司，主力研发创新充电池技术及开发环保储能电池方案企业对企业(B2B)电池业务。GP工业则专注发展消费类电池、电子产品及扬声器业务。集团之主要产品类别如"GP超霸"电池、"GP绿再"充电池、"KEF"高级扬声器和"Celestion"专业扬声器，已成为业内著名品牌。金山科技集团之生产设施、产品研究发展及销售办事处遍布全球十多个国家。 www.goldpeak.com

(* 于 2025 年 11 月 26 日持有之股权)

KEF

自1961年创立以来，KEF 已成功确立卓越声学领导地位。从早期采用合成材料的突破，到引领业界的开创性 Reference 系列，KEF 以结合创新技术、设计与工艺的稳固基础，不断打造引领时代的产品。

KEF由英国广播公司(BBC)前工程师Raymond Cooke(1925–1995)创办。总部最初设立于英国肯特郡工程铸造厂(Kent Engineering and Foundry) ，并以此为名开启品牌历史，其后于肯特郡的梅德斯通(Maidstone, Kent) 制造及研发其标志性产品。

KEF 成立以来，一直致力声学创新，提供卓越音效。 从研发革命性扬声器及超重低音扬声器系列，到成功开拓无线扬声器、便携式扬声器及耳机， KEF 坚持为音乐爱好者提供真实而高解析的听觉享受，无论户内户外，纯臻音韵都能伴随左右。

www.kef.com

