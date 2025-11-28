Magnolia Welcomes Tech Pioneer Luc Haldimann as New Board Chairman to Expand Global Growth and AI Strategy

巴塞尔, 2025年11月28日 - (亚太商讯) - Magnolia是一家全球领先的数字体验平台（DXP）提供商，很高兴地宣布，知名软件企业家、行业资深人士Luc Haldimann已加入其董事会，并担任主席（总裁）一职。

Luc 的任命是 Magnolia 整合人工智能 (AI) 到其平台的重大战略举措，确保其客户能够在全球范围内提供高度个性化和高效的数字体验。

Luc Haldimann 是企业软件领域的奠基人之一，他是一位备受认可的战略领导者，成功地将深厚的技术知识与敏锐的商业头脑相结合，这是一种罕见的组合，对引导 Magnolia 通过当前的 AI 驱动创新浪潮至关重要。

值得注意的是，Luc 还是 Obtree Technologies 的联合创始人、前 CTO 兼主席。Obtree Technologies 是一家瑞士的先锋 CMS 公司，为大型网站构建解决方案，并于 2003 年被 IXOS Software 收购。 此外，他还是瑞士安全合规的对话解决方案提供商Unblu的创始人。在担任Unblu首席执行官近二十年后，他将担任Unblu首席战略官（CSO），继续其执行职业生涯。他亲身参与CMS业务和企业软件销售的经验，使他成为塑造Magnolia未来的关键人物。

“我们非常高兴地宣布，卢克·哈尔迪曼将担任我们的董事会主席，”Magnolia的联合CEO艾伦·库格曼表示，“卢克·哈尔迪曼代表了瑞士的品质和可靠性，他以正直、精确和务实、长远的科技公司扩展方法而闻名。他的领导力将对我们至关重要，因为我们将利用AI来提高内容创作、客户个性化和运营效率。”

“我长期关注着 Magnolia 在 DXP 领域的演进，并对其 API 优先的基础架构和全球影响力印象深刻，”Luc Haldimann 说，“AI 正在推动数字体验市场发生重大转变，而 Magnolia 的技术正处于引领这场变革的完美位置。 I look forward to working with the board and management team to execute a strategy that will continue to deliver precision, quality, and game-changing innovation to our customers around the world."

Magnolia 认为，Luc 的愿景将有力地支持其对提供一流创新和扩大全球市场领导力的承诺。

关于 Magnolia

Magnolia 是一个可组合的体验平台，它将最佳技术整合到一个强大的中央工作区，使企业团队能够通过单个直观的界面管理所有品牌、产品、渠道和体验。全球领先的金融、制造、医疗保健等行业公司，包括美国运通、捷蓝航空和赛诺菲，选择 Magnolia 作为其现代可组合 DXP。

Contact Information

Sorina Mone

Head of Marketing

电子邮箱：contact@magnolia-cms.com

电话：+41 61 228 90 00

SOURCE: Magnolia International Ltd.

