CBL International Limited荣获CGMA全球管理会计2025年度中国大奖"优秀可持续发展奖"

吉隆坡，2025年11月26日 - (亚太商訊) - 亚太地区领先的船用燃料物流公司万利集团（"万利"或"该集团"）之上市主体CBL International Limited（纳斯达克股票代码：BANL）（以下简称"公司"或"CBL"），欣然宣布公司荣获CGMA全球管理会计2025年度中国大奖"优秀可持续发展奖"。该奖项于2025年11月26日在中国上海举行的颁奖晚宴上颁发。

CGMA年度大奖在业内备受尊崇，旨在表彰管理会计和商业领导力方面的卓越成就与创新。"优秀可持续发展奖"特别嘉奖那些在可持续发展方面展现出卓越战略承诺的组织，这些组织成功将环境、社会和治理（ESG）原则融入其核心业务战略，以创造长期价值。

经过从众多领先企业中的激烈角逐，CBL最终脱颖而出，成为该优秀奖项的最终得主，以表彰其全面且具有深远影响的可持续发展举措。评审团认可了集团的整体方法，包括设定可量化的碳减排目标、实施严格的道德采购政策、投资社区发展项目，以及保持透明的ESG汇报。该奖项确认了CBL在将财务表现与积极社会影响相结合方面的领导地位。

CBL International主席兼行政总裁谢威廉博士表示："我们非常荣幸从CGMA获得'优秀可持续发展奖'。这一认可有力地验证了我们坚定不移的信念 —— 长期商业成功与对环境负责任的管理以及对社会责任的深切承诺密不可分。在CBL，可持续发展并非独立的倡议，而是我们企业战略的基本支柱。该奖项是对我们团队每一位成员的奉献精神的见证，他们不懈努力将可持续实践融入我们所有业务运营中。"

CBL International Limited荣获CGMA全球管理会计2025年度中国大奖优秀可持续发展奖

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。

如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。

