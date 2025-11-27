国泰君安国际荣获"领航‘9+2’粤港澳大湾区最佳金融服务奖"



香港, 2025年11月26日 - (亚太商訊) - "领航'9+2'第六届粤港澳大湾区发展论坛暨颁奖典礼"在香港举行。国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借卓越的综合金融服务能力，在评选中脱颖而出，荣获"粤港澳大湾区最佳金融服务奖"。 此次荣膺该重要奖项，是业界对国泰君安国际在专业能力、市场表现及创新实践方面的高度肯定，也充分印证了公司在促进粤港澳大湾区金融基础设施互联互通、服务产业升级与资本流动中所发挥的引领作用。公司长期以来积极发挥跨境金融优势，依托香港国际金融中心的区位条件，为客户提供更具前瞻性与差异化的综合金融解决方案。在推动粤港澳大湾区金融互联互通、服务区域产业升级等方面，国泰君安国际已建立起显著的协同服务能力与行业影响力，持续为深化金融市场融合、支持实体经济发展注入动力。 "领航'9+2'粤港澳大湾区发展论坛暨颁奖典礼"由香港大公文汇传媒集团发起并主办，是粤港澳大湾区一项备受瞩目的年度盛会。论坛旨在汇聚粤港澳三地的政商领袖、企业先锋与权威专家，构建高层次对话平台，共同分享湾区建设成果，前瞻未来发展机遇，并通过奖项评选来表彰在大湾区建设进程中贡献突出的各界翘楚。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见: https://www.gtjai.com



