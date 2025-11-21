Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, November 21, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 21 November 2025, 18:29 HKT/SGT
Share:
开放交流 共绘成长蓝图 - 天能集团投资者调研活动顺利举行

香港, 2025年11月21日 - (亚太商訊) - 天能集团于2025年11月21日在浙江总部成功举办大型投资者调研活动，吸引汇添富、太平洋资管、中欧基金等二十余家头部投资机构参与。此次活动通过储能和新型电池专题分享等战略阐释、智能工厂实地考察、董事长及高管直面交流，全面展示了公司从"全球铅蓄电池制造标杆"向"全球新能源科技解决方案创新者"和"全球循环经济产业平台构建者"的战略升维路径，显著提升了资本市场对公司增长能见度与估值逻辑的认知。

董事长在交流中强调："我们的原则是坚守主业、做强实业，通过持续的技术创新与产业链协同，夯实产业根基。在数智化浪潮下，我们正全面推进效率提升，以技术和成本的双重优势构筑核心竞争力。当前市场竞争激烈，唯有技术领先、成本可控，才能赢得用户、占领市场。天能正沿着这一路径坚定前行，不断夯实企业发展基础，持续推动战略目标落地。"

增长能见度全面提升，投资价值深化

公司已由单一铅蓄业务估值锚点，转向"稳健基石（铅蓄）+成长引擎（锂电、海外、新技术、循环）"的多轮驱动估值模型，铅蓄和锂电饱满的订单储备为公司业绩提供强支撑，有望吸引更广泛的投资者群体。

发展路径清晰，多元业务协同推进​

在投资者沟通环节，公司管理层系统阐述了"铅锂固钠氢"多元技术路线协同发展的布局，明确以铅蓄业务为现金流基石，以锂电与海外市场为增长极，以前沿技术与循环产业为未来储备的战略架构。天能不仅展现出传统业务的韧性，更清晰勾勒出新业务的成长路径，战略协同性与可执行性俱佳。

智能制造实地见证，运营根基坚实可触

调研活动中，投资者实地探访天能智能化生产基地，深入了解其高度自动化的产线及数字化管理系统。天能的制造体系不仅体现规模优势，更构筑起可持续的成本竞争力与供应链稳定性，为业绩增长提供坚实支撑。

战略稳步推进，市场预期积极

天能集团表示正稳步推进战略升级，致力于成为兼具技术领先性与全球布局能力的新能源企业。公司内在价值有望随业务进展获得更充分体现。

此次高规格、高透明度的调研有效提升了天能集团的资本市场形象。随着公司多业务条线协同推进、成长属性持续强化，天能集团有望迎来业绩与估值的双重提升。



话题 Press release summary

部门 替代能源
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 28, 2025 15:58 HKT/SGT
变革创新引航未来 迈向全球发展新篇章
Aug 29, 2024 01:57 HKT/SGT
技术革新引领绿色发展，国际化战略加速推进
Apr 8, 2024 13:08 HKT/SGT
天能动力基本面稳健 未来发展机遇在哪里？
Apr 3, 2024 13:00 HKT/SGT
天能动力：新能源建设扎实推进 科技创新引领产业升级
Sept 8, 2023 18:08 HKT/SGT
天能动力2023年上半年经营业绩稳步增长，市场人士看好其后期表现
Aug 29, 2023 12:52 HKT/SGT
天能动力2023年上半年经营业绩稳步增长，各项业务有序扩张
July 7, 2023 17:55 HKT/SGT
天能动力(00819.HK)连续两天获实控人增持百万股
Mar 28, 2023 11:25 HKT/SGT
国际储能市场一片蓝海，铅蓄电池龙头天能股份“走出去”战略初显成效
Mar 25, 2023 09:57 HKT/SGT
天能动力公布2022年全年业绩
Jan 3, 2023 10:03 HKT/SGT
兼具成本与安全，铅炭储能业务爆发在即
Dec 23, 2022 15:53 HKT/SGT
天能动力荣获第六届中国卓越IR评选「最佳ESG」大奖
Sept 30, 2022 11:07 HKT/SGT
天能携手AC汽车，加速发力汽车后市场
Aug 27, 2022 09:10 HKT/SGT
天能动力上半年归属净利润增加约14.96%至约人民币7.60亿元
June 21, 2021 10:39 HKT/SGT
天能动力（00819）氢燃料电池首次配套工信部第345批公告
June 4, 2021 15:46 HKT/SGT
天能动力（00819）之分拆公司天能股份（688819）被纳入富时中国A400指数
Apr 8, 2021 17:16 HKT/SGT
天能动力（0819.HK）纳入恒生沪深港智能及电动车指数
Mar 30, 2021 18:26 HKT/SGT
天能积极配合国家碳中和目标 助推经济绿色高质量发展
Mar 27, 2021 18:06 HKT/SGT
天能动力2020年全年业绩再攀高峰
Mar 15, 2021 10:00 HKT/SGT
天能积极配合国家碳达峰、碳中和“3060目标” 助推经济绿色高质量发展
Mar 12, 2021 10:00 HKT/SGT
天能动力（0819.HK）助力我国实现制造业强国梦
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       