香港, 2025年11月21日 - (亚太商訊) - 天能集团于2025年11月21日在浙江总部成功举办大型投资者调研活动，吸引汇添富、太平洋资管、中欧基金等二十余家头部投资机构参与。此次活动通过储能和新型电池专题分享等战略阐释、智能工厂实地考察、董事长及高管直面交流，全面展示了公司从"全球铅蓄电池制造标杆"向"全球新能源科技解决方案创新者"和"全球循环经济产业平台构建者"的战略升维路径，显著提升了资本市场对公司增长能见度与估值逻辑的认知。

董事长在交流中强调："我们的原则是坚守主业、做强实业，通过持续的技术创新与产业链协同，夯实产业根基。在数智化浪潮下，我们正全面推进效率提升，以技术和成本的双重优势构筑核心竞争力。当前市场竞争激烈，唯有技术领先、成本可控，才能赢得用户、占领市场。天能正沿着这一路径坚定前行，不断夯实企业发展基础，持续推动战略目标落地。"

增长能见度全面提升，投资价值深化

公司已由单一铅蓄业务估值锚点，转向"稳健基石（铅蓄）+成长引擎（锂电、海外、新技术、循环）"的多轮驱动估值模型，铅蓄和锂电饱满的订单储备为公司业绩提供强支撑，有望吸引更广泛的投资者群体。

发展路径清晰，多元业务协同推进​

在投资者沟通环节，公司管理层系统阐述了"铅锂固钠氢"多元技术路线协同发展的布局，明确以铅蓄业务为现金流基石，以锂电与海外市场为增长极，以前沿技术与循环产业为未来储备的战略架构。天能不仅展现出传统业务的韧性，更清晰勾勒出新业务的成长路径，战略协同性与可执行性俱佳。

智能制造实地见证，运营根基坚实可触​

调研活动中，投资者实地探访天能智能化生产基地，深入了解其高度自动化的产线及数字化管理系统。天能的制造体系不仅体现规模优势，更构筑起可持续的成本竞争力与供应链稳定性，为业绩增长提供坚实支撑。

战略稳步推进，市场预期积极​

天能集团表示正稳步推进战略升级，致力于成为兼具技术领先性与全球布局能力的新能源企业。公司内在价值有望随业务进展获得更充分体现。

此次高规格、高透明度的调研有效提升了天能集团的资本市场形象。随着公司多业务条线协同推进、成长属性持续强化，天能集团有望迎来业绩与估值的双重提升。

