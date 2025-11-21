GoGBA助企业掌握大湾区最新动向 透过前海交流会分享环节及现场咨询广结商网 吸引逾150企业参与

- 香港贸发局一直透过旗下「GoGBA一站式平台」，推动商界和初创把握粤港澳大湾区发展机遇，而前海正是企业探索大湾区的重要试点。

- 上周香港贸发局与深圳市前海管理局合办题为「立足前海 开拓大湾区 - 外资企业的机遇与策略」交流会是众多例子之一，吸引逾150位外国商会及企业的代表参与。

- GoGBA将继续与商界及企业，一同发掘大湾区内的机遇。

香港, 2025年11月21日 - (亚太商訊) - 粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略之一，香港贸易发展局（香港贸发局）为推动商界和初创把握大湾区发展机遇，贡献区域建设，融入国家发展大局，于2021年推出「GoGBA一站式平台」，为商界提供线上线下资讯和支援服务及交流活动，匯集大湾区「9+2」城市群的最新资讯，包括政策、市场，以至产业的最新发展。

其中GoGBA「湾区经贸通」数码平台，截至今年10月底，已录得超过700万页面浏览。至于线下服务，「GoGBA港商服务站」的网络已完全覆盖大湾区全部城市，包括深圳前海及福田、澳门、广州南沙、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门及肇庆，全方位协助港商和外商紧贴区内发展机遇。

前海被视为企业探索大湾区的重要试点，不少在港的外资企业近年密切关注大湾区的发展及商机，积极探索开拓大湾区市场。为此，香港贸发局GoGBA一站式平台连同深圳市前海管理局，于11月14日举办「立足前海 开拓大湾区 - 外资企业的机遇与策略」交流会，吸引逾150位外国商会及企业的代表参与。

前海管理局很重视利用香港平台为前海扩大国际合作，今次与香港贸发局在港合办交流会，就是要向港企及在港的外资企业推介前海的优势和支援服务，以及支持外资企业在前海设立全球研发中心的优惠政策。

今年适逢前海深港现代服务业合作区成立15周年，前海管理局副局长刘桂林表示：「前海合作区已成为全国发展最快、质量最高、效率最好的区域之一。」出席同一场合，香港贸发局副总裁刘会平表示：「前海是港深合作的重点区域，也是大湾区核心的现代服务业合作区。不少外商今天已视前海为开拓大湾区以至整个中国内地市场的首选地。」

香港贸发局不时为在港外国商会及其会员举办大湾区相关的活动，旨在让在港外资企业了解大湾区的最新发展。上周的交流会是众多例子之一。GoGBA一站式平台将继续密切关注大湾区的发展，并会推出更多不同类型活动，包括将于12月举办的深圳与珠海商贸考察团，以及明年1月关于大湾区「新消费」模式的研讨会等，持续促进香港中小企与大湾区企业交流合作，与香港商界及企业，一同发掘大湾区内的机遇。

交流会吸引逾150位外国商会及企业的代表参与，对掌握前海机遇展示浓厚兴趣。 交流会上安排了前海代表为参加者提供现场谘询服务，解答前海与大湾区的政策和营商问题。 前海管理局副局长刘桂林为交流会致辞指，前海合作区已成为全国发展最快、质量最高、效率最好的区域之一。 香港贸发局副总裁刘会平在会上表示，前海是港深合作的重点区域，也是大湾区核心的现代服务业合作区。



