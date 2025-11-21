OMP迈阿密大会2025：通过人机协同，将供应链愿景转化为实际影响

迈阿密，佛罗里达, 2025年11月20日 - (亚太商讯) - 作为全球供应链规划解决方案的领导者，OMP在迈阿密举办的OMP REAL Conference 2025上汇聚了全球供应链高管、技术创新者和战略合作伙伴。此次会议于11月18日至19日举行，展示了自主AI、决策中心规划以及人机协作如何重塑供应链规划的未来。 One of the key highlights was UnisonIQ, OMP's advanced AI framework for decision support, which is designed to help make faster and more intelligent decisions in global supply chain management.

Panel discussion at OMP Conference

Transforming supply chain vision into REAL impact with human-AI synergy

Fortune 500 企业高管分享了他们在现实世界中的转型故事。

来自Arxada、AstraZeneca、Beiersdorf、Eastman、Johnson & Johnson、Kraft Heinz、Land O'Lakes和Visy的供应链领导者分享了引人注目的案例研究，展示了实际成果：

AstraZeneca 阐述了如何在公司全球运营中推广 Unison Planning™，通过实施以决策为中心的规划来提高市场波动下的敏捷性和决策信心。

Beiersdorf 展示了如何利用 AI 驱动的见解，使规划人员能够在整个供应链中做出更明智、更具影响力的决策。

Eastman 展示了如何将可持续性整合到核心规划流程中，并证明了如何在保持业务绩效的同时实现环境目标。

来自 Kraft Heinz、Johnson & Johnson 和 Land O'Lakes 的参与者强调了合作和共享创新的重要性，因为公司正在努力使供应链更加灵活和适应性强。

Agentic AI takes center stage

在“REAL：Real expertise. Real solutions. Real results.”的会议主题下，与会者探讨了人工智能如何改变供应链规划。Zero100的联合创始人兼首席研究官Kevin O'Marah在主题演讲中，分享了关于自主和自主人工智能如何改变规划人员角色以及重新定义供应链韧性的前沿见解。

Unison广场作为创新中心，展示了Unison规划™，包括UnisonIQ，一个AI调度框架，以及Unison伴侣，一个AI助手。现场演示了AI驱动的决策智能如何提供实时可见性、敏捷性和协作，贯穿整个供应链。 战略联盟合作伙伴，包括微软Azure、Rulex、Nulogy、EY、德勤和Bluecrux，展示了加速各行业数字化转型的生态系统创新。

A community united by progress

“我们的客户站在供应链创新的前沿，” OMP首席执行官Paul Vanvuchelen表示，“通过人机协同，他们正在全球范围内重新定义供应链，并在效率、服务和韧性方面产生可衡量的影响。此次会议将我们的社区聚集在一起，并重申了我们共同致力于塑造供应链规划未来发展的承诺。”

关于 OMP

OMP 帮助面临复杂规划挑战的公司取得成功、成长和繁荣，提供市场上最好的数字化供应链规划解决方案。数百家来自不同行业（包括消费品、生命科学、化学、金属、纸张和包装）的客户受益于 OMP 独特的 Unison Planning™。

