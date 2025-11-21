拟收购认知边界 汇通达网络(9878.HK)谋定零售行业全栈式赋能"头把交椅"

香港, 2025年11月20日 - (亚太商訊) - 11月18日，汇通达网络（9878.HK）宣布与专注电商及零售智能化的科技公司"认知边界"签署股权收购协议。交易完成后，认知边界将成为汇通达控股子公司，其财务报表将正式并入上市公司。此次并购，被视为汇通达加强自身"产业赋能"能力的重要资本动作，其面向下沉市场的"5+赋能"体系与认知边界在"BI+AI"领域的领先能力深度耦合，将产生显著的1+1＞2价值倍增效应。

收购事项核心看点："5+赋能"叠加"BI+AI"，构建全栈式AI赋能体系

汇通达过去数年打造的"5+赋能"模型（+技术、+数据、+培训、+商品、+营销），本就是其区别于传统To B平台的护城河。此次收购认知边界，为这五个部分同时注入"新能源燃料"，实现从"基础数字化"到"全栈式AI智能化"的跨越式升级：

第一是"+技术"，认知边界自主研发的AI智能体与BI系统，将与汇通达自研的、在2025年5月获得国家网信办算法备案的"千橙云AI大模型"深度融合，形成更具零售场景落地能力的定制化Agent集群，直接驱动25.1万家会员店的库存、周转、定价、选品等核心经营环节提效，预计单店经营效率会得到极大提升。

第二是"+数据"：认知边界管理超过1.6万家电商店铺、年管控销售额超1,400亿元的真实电商运营数据，将与汇通达线下下沉市场数据打通，构建行业内独特的"线上+线下+社群"全域数据中台，为会员店和上游品牌提供从宏观趋势到微观单品的精准决策支撑。

第三是"+培训"：认知边界150+人的电商操盘专家团队，将全面融入汇通达体系，为超过25万家乡镇夫妻店及千家品牌工厂提供更具实战性、场景化的电商运营和数智化培训，真正把"会卖货"的能力下沉到最基层。

第四是"+商品"，认知边界服务的头部品牌资源与汇通达既有的供应链商品池实现互通，进一步丰富下沉市场的优质商品供给，有望同步提升汇通达对核心品类的把控，强化自有品牌与智慧供应链的商品竞争力。

第五是"+营销"，认知边界成熟的AIGC内容工具与营销自动化能力，叠加汇通达已上线的Agent，强化"AI销售智能体"与"数字店员"，将系统性提升会员店在电商、社群种草、短视频等不同平台的数智化营销效率，真正实现"AI帮你找客、卖货、做内容"。

竞争壁垒从"深"做到"又深又宽"

本次收购最亮眼的战略契合点在于：认知边界正是"BI+AI"深度融合的领先企业，而汇通达自2025年初接入主流大模型、8月与阿里云达成全面合作后，正需要一个既懂电商又能快速落地的AI团队。双方强强联合，在技术路线、客群结构、商业模式上的高度互补，将使汇通达在"零售产业互联网+AI"赛道建立起难以撼动的领先壁垒。

对汇通达核心业务与上下游合作伙伴而言，本次收购带来的利好是全维度、立体式的。对25.1万家会员店来说，从"会用系统"进化到"AI帮你做决定"，单店效率与利润率有望迎来新一轮显著提升；对上游品牌厂商来说，获得更精准的下沉市场数据洞察与渠道掌控力，加速高毛利自有品牌在乡镇一级的渗透；增强了对上下游的价值，汇通达的壁垒效应会大大加强，同时，汇通达自有品牌与供应链业务的商品池、定价权、营销效率也有望同步提高，毛利率与市场份额扩张空间被彻底打开。汇通达本已在下沉市场建立起"网络规模+供应链能力+数字化服务"三层壁垒，此次叠加阿里云（基础设施层）+认知边界（应用层+电商实操层）的顶级AI与运营能力，等于把壁垒从"深"变成"又深又宽"，竞争优势正在指数级放大。

紧扣产业升级主线 展现教科书级别的战略执行力

从年初自研SaaS产品接入主流大模型、5月自研模型备案、8月与阿里云全面合作，到11月收购行业内头部的认知边界，公司每一步都紧扣"全栈式赋能会员店和产业上游合作伙伴"的战略主轴，展现出清晰的执行路径和战略定力。

在业界看来汇通达收购认知边界，不仅是一次简单的"技术补强"，更是其从"下沉市场产业互联网公司"向"中国零售产业全栈式AI赋能平台"升级的重要落子。此次收购不仅强化了汇通达AI应用层的场景化实战能力，更推动公司构建起从底层模型、中台工具到前端场景AI Agent的全栈AI输出体系。

当前汇通达市值仍处于历史相对低位，而此番以4.56亿元收购认知边界57%股权之后，根据协议披露和业绩承诺，未来三年认知边界归母净利润将不低于8500万元、1亿元及1.15亿元人民币，上述指标并表无疑是对汇通达AI及相关服务收入增长、收入结构优化、盈利能力提升的裨益。

同时，随着双方的深入融合，AI产品的商业化将持续提速，在国内大循环的经济发展格局下、持续兑现下沉市场高确定性增长红利。

综上，汇通达基本面有望迎来盈利能力与成长性双重跃升，估值修复空间巨大，长期投资价值凸显。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network