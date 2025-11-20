首程控股推进机器人应用生态建设 "机器人科技体验店"开启全网征名投票

香港, 2025年11月20日 - (亚太商訊) - 在加速布局机器人全产业链的背景下，首程控股（0697.HK）正在持续强化C端触达能力，并以场景应用带动产业落地。

近日，首程控股宣布，"首程机器人科技体验店"征名活动进入投票阶段，共30个候选名称面向公众开放评选，进一步体现公司在打造消费级机器人生态上的开放态度与品牌建设能力。

本次投票入口：https://mp.weixin.qq.com/s/4_OK-VMJrTQdef8OM7EKnQ

或在微信搜索"首程控股"，点击置顶推送参与投票。

一、体验店体系持续扩张，C端生态雏形显现

"首程机器人科技体验店"（当前暂定名：陶朱新造局）不仅是一家科技零售空间，更被视作首程控股切入消费级机器人市场的关键节点。体验店已在北京、成都及机场等重要商圈落地，展示超200款机器人产品，覆盖：家庭陪伴与服务机器人、教育娱乐与编程机器人、医疗康复与智能辅助设备、户外运动、文旅互动等创新设备。

同时，首程控股依托其在上游投资布局的优势，已深度参与人形机器人、运动控制、具身智能等核心赛道。例如：宇树科技、松延动力、银河通用、加速进化等企业均为其产业基金的重要投资标的，从核心材料、零部件到整机制造形成纵深布局。

二、从"投"到"用"：构建机器人应用生态闭环

在投资端之外，首程控股正在将"体验店+直播间+多场景应用"融合为规模化的消费触达体系。"Wallbreaker（首程W）机器人直播间"吸引大量用户线上参与，使得机器人设备从展示、体验到消费形成闭环。

未来一年，公司规划开设20家以上机器人科技体验店，以连锁化方式加速推动机器人产品的普及与商业化试点，进一步夯实其在文旅、教育、医疗、城市服务等城市场景的落地能力。

三、机器人应用的"第一站"，公众共创品牌未来

随着C端消费场景不断丰富，机器人产业正从技术驱动进入体验驱动的新阶段。此次征名活动和公开投票，既是首程控股构建品牌与用户共创机制的尝试，也是其推动机器人生活化的关键一步。

本次征名投票将于2025年12月19日18:00截止。

欢迎各界参与，共同为未来的机器人科技空间命名，见证中国城市级机器人应用生态的成长。

