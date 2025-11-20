Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, November 20, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 20 November 2025, 12:05 HKT/SGT
Share:

来源 Shoucheng Holdings
首程控股推进机器人应用生态建设 "机器人科技体验店"开启全网征名投票

香港, 2025年11月20日 - (亚太商訊) - 在加速布局机器人全产业链的背景下，首程控股（0697.HK）正在持续强化C端触达能力，并以场景应用带动产业落地。

近日，首程控股宣布，"首程机器人科技体验店"征名活动进入投票阶段，共30个候选名称面向公众开放评选，进一步体现公司在打造消费级机器人生态上的开放态度与品牌建设能力。

本次投票入口：https://mp.weixin.qq.com/s/4_OK-VMJrTQdef8OM7EKnQ

或在微信搜索"首程控股"，点击置顶推送参与投票。

一、体验店体系持续扩张，C端生态雏形显现

"首程机器人科技体验店"（当前暂定名：陶朱新造局）不仅是一家科技零售空间，更被视作首程控股切入消费级机器人市场的关键节点。体验店已在北京、成都及机场等重要商圈落地，展示超200款机器人产品，覆盖：家庭陪伴与服务机器人、教育娱乐与编程机器人、医疗康复与智能辅助设备、户外运动、文旅互动等创新设备。

同时，首程控股依托其在上游投资布局的优势，已深度参与人形机器人、运动控制、具身智能等核心赛道。例如：宇树科技、松延动力、银河通用、加速进化等企业均为其产业基金的重要投资标的，从核心材料、零部件到整机制造形成纵深布局。

二、从"投"到"用"：构建机器人应用生态闭环

在投资端之外，首程控股正在将"体验店+直播间+多场景应用"融合为规模化的消费触达体系。"Wallbreaker（首程W）机器人直播间"吸引大量用户线上参与，使得机器人设备从展示、体验到消费形成闭环。

未来一年，公司规划开设20家以上机器人科技体验店，以连锁化方式加速推动机器人产品的普及与商业化试点，进一步夯实其在文旅、教育、医疗、城市服务等城市场景的落地能力。

三、机器人应用的"第一站"，公众共创品牌未来

随着C端消费场景不断丰富，机器人产业正从技术驱动进入体验驱动的新阶段。此次征名活动和公开投票，既是首程控股构建品牌与用户共创机制的尝试，也是其推动机器人生活化的关键一步。

本次征名投票将于2025年12月19日18:00截止。

欢迎各界参与，共同为未来的机器人科技空间命名，见证中国城市级机器人应用生态的成长。

投票入口：https://mp.weixin.qq.com/s/4_OK-VMJrTQdef8OM7EKnQ

或微信搜索"首程控股"，点击置顶推送即可参与。



话题 Press release summary

部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Shoucheng Holdings
Nov 17, 2025 10:40 HKT/SGT
宇树科技IPO加速 从高速增长到长期成长：首程控股的机器人投资+应用逻辑
Nov 15, 2025 10:05 HKT/SGT
三季报再度超预期：收入净利高增 回购升级10亿 首程控股加速迈向成长新阶段
Oct 22, 2025 20:25 HKT/SGT
首程×万勋 全球首案"机器人全自动充电"商业化运营圆满收官
Oct 11, 2025 22:48 HKT/SGT
继北京之后 首程控股机器人体验店落地成都核心商圈 全国化布局启动 C端场景加速落地
Sept 2, 2025 10:22 HKT/SGT
首程控股半年报发布 重磅落子材料环节 机器人生态全产业链闭环成型
Sept 1, 2025 09:00 HKT/SGT
首程控股官宣成立机器人先进材料产业公司 完善以人形机器人为代表的全产业链生态布局
Aug 31, 2025 20:07 HKT/SGT
首程控股中期业绩亮眼：收入增速36% 资产融通同比增长69% 锚定机器人驱动的千亿新征程
Aug 28, 2025 20:15 HKT/SGT
首程携手阿尔特签署战略合作协议 共推"机器人+汽车"应用产业化落地
Aug 18, 2025 09:57 HKT/SGT
斩获12金14银11铜 摘得大满贯！首程控股多家被投企业闪耀世界人形机器人运动会
Aug 13, 2025 09:43 HKT/SGT
首程控股(0697.HK)抽取88位幸运观众现场观赛 深度参与世界人形机器人运动会
Aug 11, 2025 09:00 HKT/SGT
首批数据中心REITs上市首日双双涨停 首程控股再显产业资本实力
Aug 8, 2025 15:07 HKT/SGT
WRC 2025见证机器人落地加速 首程控股全产业链布局亮相
Aug 7, 2025 09:50 HKT/SGT
WRC 2025前瞻: 首程控股机器人生态阵容与创投分论坛将集中亮相
Aug 5, 2025 14:32 HKT/SGT
港股机器人板块升温 首程控股领跑前线
Aug 1, 2025 09:30 HKT/SGT
从黑马投资人到资本引领者 赵天旸领衔首程控股开启“丰收年”
July 31, 2025 16:40 HKT/SGT
连回超2000万股 首程控股用真金白银传递坚定信号
July 31, 2025 09:00 HKT/SGT
连续回购超2000万股 首程控股率先出手释出强信号
July 30, 2025 11:00 HKT/SGT
持续回购显信心 首程控股以实际行动提振市场预期
July 29, 2025 11:30 HKT/SGT
宇树冲刺IPO、机器人应用加速落地：首程控股双轮驱动兑现红利
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       