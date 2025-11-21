美国马球协会荣膺多项全球大奖 彰显品牌卓越性、内容创新力与数字化发展成就

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年11月21日 - (亚太商讯) - USPA全球公司今日宣布，美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.荣获多项国际权威奖项，其卓越成就横跨体育、时尚、零售、媒体及数字领域。

这个享誉全球的运动风品牌在英国最具权威的时尚行业奖项之一——2025年度《Drapers》大奖中双料入围决赛。美国马球协会荣获“国际卓越奖”，并入围“年度男装品牌”决赛，其在190多个国家的非凡增长与全球零售表现获得认可。德雷珀奖聚焦引领时尚产业未来发展的品牌、零售商及设计师，并于11月12日在英国伦敦HAC举办的盛典上隆重颁奖。品牌战略合作伙伴Brand Machine代表美国马球协会出席盛会。当晚获奖者包括巴宝莉、Primark、玛莎百货等知名品牌。

此外，美国马球协会全球杂志《Field X Fashion》第二期入围国际内容营销大奖（ICMA）“最佳印刷应用”奖项，其创新叙事手法与卓越设计获得认可。这本由美国马球协会出品的年度全球刊物，通过震撼人心的摄影作品、深度专题报道及2025年全球营销活动的精彩剪影，展现了体育、时尚、慈善与意见领袖活动的交汇点，生动诠释了美国马球协会135年的品牌精髓。ICMA获奖名单将于2026年1月揭晓。

为彰显日益增长的数字影响力，美国马球协会官方频道订阅量突破百万，荣膺YouTube金创作者奖。此里程碑标志着品牌通过优质视频内容、全球体育赛事全方位报道及引人入胜的品牌叙事，持续深化与全球体育爱好者及消费者的互动。

2025年初，美国马球协会更因其创意力、创新精神及品牌建设势头，在多个权威全球及区域奖项平台斩获殊荣。该品牌在史蒂夫国际商业大奖中双喜临门：凭借“国际扩张成就”荣获金奖，并以2024巴黎马球挑战赛庆典活动摘得银奖。在品牌全球核心市场印度，U.S. Polo Assn.于顶级行业盛典斩获多项殊荣：在ET Now商业峰会颁奖礼上荣获“卓越营销活动奖”，并摘得两项IReC大奖——“视频营销大师奖”与“年度儿童服饰电商零售商奖”。该品牌还因与帕拉克·蒂瓦里合作的女装系列，荣获Images集团颁发的“年度最受推崇营销活动：名人代言”奖项。

“从时尚零售到体育数字互动，能在如此多元的全球奖项平台获得认可，印证了美国马球协会品牌与体育、时尚及叙事艺术的深度联结，”管理该数十亿美元品牌的USPA Global总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯表示。“这些荣誉彰显了全球团队与战略合作伙伴的卓越贡献，他们持续通过创意、创新及目标驱动型增长提升品牌价值。”

普林斯补充道：“我们为USPA全球公司及美国马球协会在2025年斩获的诸多奖项深感自豪，并期待2026年再创辉煌。”

凭借1200余家实体门店、覆盖20种语言的60余个电商平台及遍布190多个国家的分销网络，美国马球协会在保持与马球运动深厚渊源的同时，持续拓展全球版图。所有荣誉共同彰显了该品牌持续的全球影响力，其通过引人入胜的故事叙述、战略性营销及持续的零售扩张与消费者产生共鸣的能力，使其成为全球最具活力且平易近人的运动品牌之一。

美国马球协会/品牌机器英国团队成员丹尼尔·温德罗斯（左）、马修·金查德（中）、布·贾利尔（右）在英国伦敦皇家马术俱乐部举行的颁奖典礼上，共同领取《Drapers》杂志颁发的“国际卓越奖”。

美国马球协会 荣膺2025年度《Drapers》杂志“国际卓越奖”

关于美国马球协会及USPA全球业务

美国马球协会（USPA）是美国规模最大的马球俱乐部及球员组织，创立于1890年，总部位于佛罗里达州韦灵顿市的USPA国家马球中心（NPC）。美国马球协会旗下品牌US Polo Assn.作为其官方运动品牌， 今年，美国马球协会与USPA共同庆祝135年体育启迪历程。凭借数十亿美元的全球影响力，通过1200余家美国马球协会零售店及数千个分销点，品牌产品覆盖全球190多个国家，提供男女童服饰、配饰及鞋履。品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——这项赛事被誉为美国最高规格的马球盛会。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，由美国马球协会赞助的多项顶级马球锦标赛得以全球转播，让这项激动人心的运动首次触达全球数百万体育爱好者。

据《License Global》报道，美国马球协会与NFL、PGA巡回赛、F1并列全球顶级体育授权商。此外，这个运动启发品牌因全球扩张成就屡获国际殊荣。凭借其作为全球品牌的巨大成功，美国马球协会品牌不仅登上《福布斯》《财富》《现代零售》及《GQ》等权威刊物，更获雅虎财经、彭博社等全球众多知名媒体报道。

了解更多信息，请访问uspoloassnglobal.com并关注@uspoloassn。

USPA Global是美国马球协会（USPA）旗下子公司，负责管理价值数十亿美元的体育品牌U.S. Polo Assn.。该公司同时运营子公司Global Polo——全球马球运动内容领域的领导者。欲知详情，请访问globalpolo.com或YouTube上的Global Polo频道。

联系方式

凯拉·德雷克

公关与传播专员

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

斯泰西·科瓦尔斯基

全球公关与传播副总裁

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

