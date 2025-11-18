健倍苗苗公布二零二六财政年度中期业绩

业绩亮点

- 收益按年增长7.7%至4.3亿港元

- 毛利上升23.2%至2.5亿港元

- 股东应占溢利上升20.0%至1.15亿港元

- 宣派中期股息每股9.75港仙

- 旗舰品牌何济公及保济丸在高效的市场推广及品牌执行策略带动下持续稳健增长

- 跨境电商及中药配方颗粒业务保持稳定，为整体表现作出贡献

香港, 2025年11月17日 - (亚太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「本公司」，股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」），作为香港领先的品牌保健产品市场推广及分销商，今日公布截至二零二五年九月三十日止六个月（「二零二六财年中期」或「报告期」）之中期业绩。

尽管零售环境仍具挑战，集团于报告期内录得稳健增长，收益上升7.7%至4.3亿港元，股东应占溢利上升20.0%至1.15亿港元。业绩表现主要受惠于旗下旗舰自主品牌的持续动力、多元化产品组合以及严谨的执行力。集团继续透过综合市场推广、电子商贸拓展及策略性互动合作，进一步强化品牌资产并扩展于香港及大湾区的市场覆盖。

业务板块表现稳健

报告期内，品牌药业务录得稳定增长，主要由于旗舰品牌何济公的持续动力带动。凭借其作为家传户晓的止痛退烧良药的信誉，品牌透过一系列具影响力的市场推广活动强化市场地位。

由品牌代言人张敬轩先生演出的电视广告提升了品牌知名度与强化了消费者互动，而策略性的赞助与活动合作则扩大了受众覆盖范围。该品牌亦通过赞助知名电视节目获得了高度曝光，有效触及中高龄与年轻消费者群体。

品牌中药业务表现同样理想，由保济丸的出色增长带动，并受中药配方颗粒业务的稳定贡献支持。

报告期内，保济丸推出全新「条装版」包装，「一撕即食」，即撕开包装便可服用，为消费者带来便携便利的新体验。由古天乐先生带领、加上胡子彤先生及黄正宜小姐演出的广告，以轻松幽默的手法展现产品特色，融合怀旧与现代视觉美感，上线短短数周即录得数百万观看次数，进一步巩固品牌动力。品牌并透过校园互动活动、小区文化展览及大型户外广告，加强跨世代的市场渗透及消费者共鸣。

健康及保健产品业务录得温和下跌，主要由于对部分产品进行整合，但Oncotype DX乳癌复发基因检测持续稳健增长，并抵销部分跌幅。该检测于香港及澳门的应用持续扩大。在与香港乳癌基金会的持续合作支持下，集团进一步推广基因组检测及精准医疗的公众教育，巩固Oncotype DX作为可靠诊断检测的地位。此检测能提供肿瘤生物学的个体化数据，协助医生制定专属的治疗方案，确保患者获得适切治疗，并提升治疗决策的信心。

拓展电商版图及中医药市场机遇

报告期内，集团进一步扩展于跨境电商平台的布局，包括天猫国际、京东及阿里健康等主要电商渠道。何济公及保济丸在在线渠道表现持续强劲。这些举措有效提升了中国内地目标潜在客户对品牌的认知度、好感度及对产品接受程度。

于中医药市场方面，集团的中药配方颗粒业务维持稳定表现，为香港超过700名注册中医师提供单方及复方颗粒产品，凭借稳定质量与可靠供应获业界广泛信任。为进一步扩大市场覆盖，集团正积极开发新产品并推出升级版电子商贸平台，以提升订单流程效率、强化与中医师及诊所的互动，并整合在线线下服务体验，推动业务长远增长。

健倍苗苗执行董事岑广业先生表示：「在具挑战的市场环境下，我们凭借审慎执行力与品牌实力，持续录得稳健增长。凭借多元化的产品组合与日益扩大的电商版图，我们的韧性与市场竞争力得到进一步提升。展望未来，我们将丰富产品组合、深化客户互动，并把握香港及大湾区以至其他重点市场的机遇，为持份者缔造可持续的长期价值。」

有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的营销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和质量至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「天喜堂天喜丸」、「德国秀碧除疤膏」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk

