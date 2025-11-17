SuperX AI Technology Limited任命企业科技资深领军人物黄陈宏博士为董事局主席兼CEO 加速全球AI基础设施布局



新加坡, 2025年11月17日 - (亚太商訊) - SuperX AI Technology Limited (纳斯达克: SUPX)（简称"SuperX"或"公司"），一家全栈式 AI 基础设施解决方案提供商，今日宣布任命黄陈宏博士为公司董事局主席、执行董事兼首席执行官，该任命自 2025 年 12月 1 日起生效。 随着全球 AI 计算需求的持续增长，企业对集成化、高能效的基础设施解决方案需求激增。此次任命正值SuperX发展的重要阶段，公司将继续推进其全球扩张工作。董事会相信，经验丰富的领导层将支持公司执行其战略优先事项的能力。这一战略性任命标志着SuperX在成为全球人工智能基础设施领导者的征程中迈出了关键一步。此举不仅为公司带来了黄博士数十年的高管领导经验，同时也将加强其经营管理和公司治理。此次委任旨在通过黄博士卓越的领导力和深厚的行业积淀，加速推进公司构建全球化的全栈式模块化AI工厂的宏伟蓝图。 在此之前，公司也于2025年11月11日任命Frank Han为执行董事，以及Roy Rong为独立董事。Frank Han曾任黑石集团资深合伙人，此前还曾在凯雷集团美国收购部、高盛亚洲特殊情况部和麦肯锡公司任职。Roy Rong目前担任TikTok及全球职能部门的财务业务合作伙伴负责人。他曾担任魔古科技（纽约证券交易所代码：MOGU）和车车集团（纳斯达克代码：CCG）的独立董事和审计委员会主席，并在Yixia Technology Co., Ltd.、Quixey Inc.、UC Web、乡村基（中国）餐饮管理有限公司（纽约证券交易所代码：CCSC）、谷歌、Soletron和Sibel Systems等公司担任首席财务官和财务管理职务。 黄陈宏博士：引领SuperX开启AI基础设施新篇章的资深领航者 黄陈宏博士是一位资深的企业技术领袖，拥有三十年成功领导并扩展跨国公司各类主营业务的辉煌经验。他的加入，是SuperX为提升战略执行、实现全球扩张而做出的极具前瞻性的决策，与SuperX构建端到端AI基础设施的使命深度契合。 规模化复杂技术运营的卓越专长 ：黄博士曾担任SAP全球执行副总裁兼大中华区总裁，以及戴尔大中华区董事长兼总裁，成功管理和扩展了全球最复杂的企业技术业务。该经验使他深谙如何在全球范围内构建和管理高度复杂的运营体系。SuperX致力于打造一个覆盖全球的"AI工厂"蓝图，这一前所未有的挑战，正是黄博士多年积累的规模化运营经验和卓越领导力的用武之地。他也将引领SuperX在全球范围内高效、有序地推进AI基础设施的部署，期望为公司带来可预见的规模效应和增长回报。

核心网络与技术能力的坚实根基： 黄博士早期在Tellabs和北电网络（Nortel Networks）的任职经历，赋予了他深厚的网络技术功底和管理经验。这将为他领导SuperX这家植根于"硬件+软件+服务"全栈模式的公司奠定坚实基础，确保公司在技术创新和整合方面保持优势。 黄陈宏博士表示： "我非常荣幸能在AI的黄金时代领导SuperX。当前市场需求正迅速从单一组件转向集成化、端到端且能快速大规模部署的解决方案——我们将其定义为'AI工厂'。SuperX拥有清晰的战略愿景和具有颠覆性的集成技术。我的首要任务是聚焦运营执行，加速我们全栈AI基础设施的全球部署，将SuperX打造成为AI基础建设领域当之无愧的全球领导者，为股东创造长期可持续的价值。" 黄陈宏博士简介 黄陈宏博士是一位经验丰富的技术高管，拥有超过30年的全球企业软件、云计算和IT基础设施公司领导经验。自2025年4月起,他担任中国领先的企业软件公司用友的董事会成员，此前于2025年1月至3月担任该公司总裁。在此之前，黄博士于2021年8月至2024年12月担任SAP全球执行副总裁兼大中华区总裁，期间他负责推动云业务收入的显著增长。2014年10月至2021年8月，他担任戴尔大中华区董事长兼总裁，指导戴尔在该地区的业务拓展，并领导了EMC收购后的整合工作。黄博士早年曾在施耐德电气旗下的APC公司、泰乐公司和北电网络公司担任高级领导职务，包括APC大中华区总裁、珠海Uniflair董事长、泰乐中国区总裁以及北电网络中国区运营商销售总裁。黄博士拥有德克萨斯农工大学电气工程博士学位、复旦大学硕士学位和复旦大学物理学学士学位。黄博士是美国公民。 关于SuperX AI Technology Limited（纳斯达克代码：SUPX） SuperX AI Technology Limited 是一家人工智能基础设施解决方案提供商，为人工智能数据中心提供全面的产品组合，包括专有硬件、先进软件以及端到端的服务。公司的服务涵盖先进的解决方案设计与规划、高性价比的基础设施产品集成，以及端到端的运营与维护。其核心产品包括高性能AI服务器、800伏直流（800VDC）解决方案、高密度液冷解决方案，以及AI云和AI智慧体。公司总部位于新加坡，为全球的机构客户提供服务，包括大型企业、研究机构、云及边缘计算部署等。



