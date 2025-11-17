卓智医院与香港养和医院携手推出优质跨境医疗礼宾服务

香港, 2025年11月17日 - (亚太商訊) - 位于新濠影汇的开创性度假村医疗设施卓智医院（iRad），今日宣布与香港养和医院签订合作协议。此次合作推出全方位跨境医疗礼宾服务，强化澳门政府「1+4」产业适度多元发展框架，助力澳门成为新兴医疗旅游目的地。

这项战略联盟实现两地医疗服务的无缝连接，透过iRad的医疗礼宾平台为患者提供更多专科医疗资源。

结合香港养和医院103年深厚的综合医疗传承与iRad逾20年的专业医疗经验及度假村融合医疗模式，此伙伴关系建立起覆盖珠江三角洲地区前所未有的医疗网络。

医疗礼宾计划促进综合护理协调、跨机构高效排程，以及运用双方机构资源制定的个人化治疗方案。这种全面的方式确保护理服务的无缝衔接，为区内寻求医疗服务的患者带来更佳的临床效果。

黑桃资本创办人及新濠主席兼行政总裁何猷龙先生表示：「iRad与香港养和医院的合作展现我们推进澳门『1+4』产业转型议程的承诺，在两地之间创建重要的医疗连结，丰富新濠影汇的健康旅游内容，同时扩展大湾区社区的医疗选择。」

养和医疗集团营运总监李维文先生表示：「与iRad合作反映我们无界限医疗的愿景，为两地市场的患者带来卓越价值，为大湾区发展新思路，进一步深化湾区内各领域间合作创新。」

图片说明：

（左起）香港养和医院业务拓展主管陈威旭先生、卓智医院创办人兼主席颜文煌医生、养和医疗集团营运总监李维文先生、黑桃资本创办人及新濠主席兼行政总裁何猷龙先生、黑桃资本行政总裁及卓智医院荣誉主席谭志伟先生、香港养和医院副院长刘楚钊医生，以及卓智医院首席执行官黄建丰先生，共同庆祝卓智医院与香港养和医院达成战略伙伴关系。

关于养和医疗集团

养和医疗集团于 2017 年 9 月正式启动，旗下成员分别有养和医院、养和医健、养和东区医疗中心及养和癌症中心。养和医疗集团以全方位策略，透过优质临床医疗服务、医学教育和科研，以及公众健康教育，推动公共卫生及医学发展，致力为患者提供全人关顾的优质医疗及护理服务。

养和医院是养和医疗集团之重要成员，成立于 1922 年，为香港主要私营医院之一，以「优质服务‧卓越护理」为宗旨，致力服务大众，并积极推动医学教育和研究。

关于养和医疗集团，请浏览www.hksh.com.

关于卓智医疗集团—香港最大的磁力共振诊断服务供应商

卓智医疗成立于2005年，是香港放射诊断领域规模领先的医疗集团。黑桃资本自2021年起成为卓智医疗的控股股东。截至2024年，卓智医疗集团凭借营业收入及磁力共振扫描仪数量，成为香港规模最大的磁力共振诊断服务供应商。集团致力提供优质的医学扫描诊断服务及卓越的病人护理，拥有广泛且稳固的客户基础，包括香港特别行政区政府、知名保险公司、具影响力的医疗团体、企业、私人医生和非政府组织。与此同时，卓智医院作为澳门综合度假村内首家且规模最大的私人医学影像与检查服务供应商，使卓智集团成为全球首个为综合度假村产业提供全面私人影像及检查服务（包括磁力共振与电脑断层扫描服务）的医学影像集团。

