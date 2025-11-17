宇树科技IPO加速 从高速增长到长期成长：首程控股的机器人投资+应用逻辑

香港, 2025年11月17日 - (亚太商訊) - 在机器人产业快速演进的当下，首程控股（0697.HK）正在从传统基础设施运营商，逐步转型为具备科技属性的新型平台公司。其最新发布的2025年第三季度财报，不仅展现了公司稳健的经营基本面，也清晰传递出其在机器人产业链上的战略路径——从"投资布局"迈向"应用落地"，并逐步构建可持续的长期成长能力。

一、业绩保持高速增长，经营韧性进一步增强

三季报显示，首程控股收入同比增长30%至12.15亿港元，归母净利润同比提升22%至4.88亿港元。资产运营业务持续扩张，资产融通业务保持高收益贡献，合计形成公司稳定、可预期的经营底盘。

现金与理财资产规模达到85亿港元，资产负债率仅31.5%，财务结构稳健，这为公司进入机器人领域的新投资与新业务孵化提供了足够的"安全边际"。在稳健经营基础上，公司宣布未来三年实施10亿港元股份回购，管理层通过长期资金承诺进一步验证了对公司价值的信心。

二、机器人进入"投资深化+应用验证"双轨阶段

与大多数停留在技术展示或实验室阶段的市场参与者不同，首程控股的机器人布局已呈现"双线推进"的特征：

一端向上，深耕产业链投资；一端向下，布局实际应用场景。

（1）投资深化：产业链关键企业陆续进入资本化冲刺期

首程控股通过旗下产业基金布局人形机器人、具身智能、飞行机器人、智能感知等方向，并将资源集中在具备全球竞争力的企业。近期进展包括：宇树科技完成IPO上市辅导，有望成为A股人形机器人第一股；云深处完成股改，正式进入上市筹备阶段；多家企业在2026年具备登陆资本市场的条件。

这些企业的资本化进程，将为首程控股的股权投资业务带来结构性收益，为未来利润增长打开新增空间。

（2）应用验证：构建机器人大规模落地的"场景网络"

为了打通机器人从"技术"到"商业"的通路，首程控股并未止步于投资端，而是同步搭建消费和城市端的场景网络。例如："陶朱新造局"机器人科技体验店在北京、成都及机场等多个地标落地，实现机器人"看得见、用得上、买得到"；

"首程W"机器人直播间以实时展示与消费转化模型，补齐线上触达能力；在教育、医疗、文旅等场景中推进自动充电机器人、手术机器人、教学机器人等落地试点。

投资驱动与场景驱动的双轨结构，使首程能够在机器人产业的早期阶段形成"数据、用户、需求"三类资源壁垒，构成长线增长的重要基础。

三、从高速增长迈向长期成长：2026年将成为关键分界线

首程控股正经历从"业绩增长"向"成长逻辑"转变的关键阶段。

财务端，公司以稳健资产运营提供足够安全垫；产业端，机器人业务的投资、应用场景、资本化进展正在形成互相强化的循环。

随着宇树科技、云深处等核心企业进入上市通道，加之体验店全国布局、自动充电机器人商用化、人形机器人应用不断丰富，公司机器人业务预计将在2026年进入"可量化贡献期"。

换句话说，过去两年首程控股着力构建的是"基础设施"；而未来几年，将开始体现"长期成长性"。

首程控股以稳健财务与产业前瞻布局为基础，逐步形成"机器人投资+应用"双轮驱动的商业模型。在行业即将迎来场景放量的窗口期，公司已处在结构性优势位置。高速增长是现状，长期成长是方向，2026年对首程控股而言，或许只是一个全新阶段的开始。

