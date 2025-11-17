创新实业招股进行时 铝业标杆再启新程

香港, 2025年11月17日 - (亚太商訊) - 创新实业集团有限公司（简称“创新实业”，股份代号：02788.HK）已正式启动招股，招股时间为11月14日至11月19日，全球发售共计5亿股股份，发售价介乎每股10.18港元至10.99港元，最高集资54.95亿港元。此次招股，创新实业每手认购单位为500股，入场费约为5,550港元，11月19日截止招股，预计11月24日正式挂牌上市。中金公司与华泰国际为联席保荐人。

依托区域资源优势，构筑电解铝产业链一体化生态

创新实业专注于氧化铝精炼及电解铝冶炼业务，是中国铝产业链上游的核心参与者。自2012年起，创新实业持续依托内蒙古和山东两地的区域资源与产业布局优势，构建了高自给率，强互补性及协同性的电解铝产业链一体化生态系统，覆盖能源、氧化铝精炼、电解铝冶炼。据CRU报告，按2024年产量计，公司位于内蒙古霍林郭勒的电解铝冶炼厂为华北第四大电解铝生产基地，公司为中国第十二大电解铝生产商。公司位于内蒙古的子公司内蒙创源于2024年获工信部授予国家级绿色工厂荣誉。

在能源环节，公司已建立自有火力发电站和发电设施，并正加快建设以绿电为主的发电站及发电设施，为生产提供低成本且稳定的电力保障。根据CRU报告，2024年公司电力自给率约为88%，且显著高于约57%同业平均水平，充分体现出其在成本控制与供应安全方面的领先优势。

财务表现稳健增长 盈利能力持续增强

创新实业财务基础稳健，收入与利润均保持强劲增长势头。根据招股书显示，公司总收入由2022年的人民币134.90亿元增长至2024年的人民币151.63亿元，年复合增长率约为6.0%。截至2025年5月31日止前五个月，公司录得收入人民币72.14亿元，同比上升22.6%，显示出持续增长动能。

盈利能力方面，公司实现质的飞跃。净利润由2022年的人民币9.13亿元大幅跃升至2024年的人民币26.30亿元，年复合增长率超过60%。这一显著提升主要得益于成本结构优化与规模效应的释放。公司毛利率在2024年上升至28.2%，较往年水平显著改善，反映出其产业链一体化模式在成本波动周期中的稳定性与高效性。截至2025年前五个月，公司净利润为人民币8.56亿元，盈利表现依然稳健。

锚定全球化布局 开启价值新篇

面对国内电解铝产能逐步接近政策上限的行业格局，创新实业前瞻性地将发展视野延伸至全球市场，重点把握“一带一路”沿线国家在新能源及基础设施建设方面对铝产品的强劲需求。公司正积极推进沙特阿拉伯50万吨电解铝产业链综合项目。该项目依托沙特丰富的能源资源与低成本电力，预计投产后生产成本将低于全球平均水平，有望成为公司全球化布局的重要支撑点。

根据招股书显示，本次募集资金的50%将用于拓展海外产能，包括建设一家电解铝冶炼厂及购买及安装生产设施；40%将用于建设绿色能源项目；10%将用于补充营运资金及一般公司用途。

未来，创新实业将持续依托其资源禀赋和产业链协同优势，在巩固国内核心产能的同时，加快海外战略布局步伐。公司将以稳健的财务管理和卓越的运营效率，为股东与投资者创造可持续的长期价值，推动中国铝工业迈向更高质量的发展阶段。

