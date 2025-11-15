三季报再度超预期：收入净利高增 回购升级10亿 首程控股加速迈向成长新阶段

香港, 2025年11月15日 - (亚太商訊) - 11月14日，首程控股（0697.HK）公布2025年三季度业绩。在宏观环境承压、行业结构调整的大背景下，公司依然呈现出强劲而稳定的增长动能：收入与利润保持双位数高增，现金储备大幅提升，资产融通业务进入收获周期，机器人产业链投资与应用持续推进，新业务拓展速度显著加快。

与此同时，公司宣布启动总规模10亿港元的大额股份回购计划，以更积极的资本动作支持市场预期管理。这一系列组合拳，使首程控股的"未来增长曲线"愈发清晰。

一、收入净利双升：高增长成为确定性

三季报显示，首程控股前三季度实现收入12.15亿港元，同比增长30%；归母净利润4.88亿港元，同比增长22%。公司整体经营效率保持稳中向上，营收与利润的高增速在港股上市公司中具备稀缺性。

分业务来看，公司的两大传统板块——资产运营与资产融通——均表现稳健：资产运营收入7.83亿港元，同比增长16%，保持持续扩张；资产融通收入4.32亿港元，同比增长66%，呈现明显的兑现周期特征。

其中，资产融通业务的强劲增长，背后是多支基金进入退出与回款阶段，形成稳定的现金流回笼。这意味着，公司的"募投管退"循环已经进入更加成熟的阶段，未来盈利能力与资金回流能力将进一步增强。

毛利方面，公司前三季度录得5.51亿港元，同比增长28%，整体毛利率维持在45%左右，结构稳定、盈利质量坚实。

二、财务基本面亮眼：安全垫与增长空间并存

三季度末，公司总资产规模达163.4亿港元，同比增长18%。令人瞩目的是，公司现金及理财资产达到85.5亿港元，较年初几乎翻倍，资金实力处于历史高位。

在此基础上，公司资产负债率维持在31.5%，负债资本比率10.9%，依然处于极低水平；公司继续保持AAA主体评级，为未来坚持稳增长、扩产业布局提供了稳固的财务基础。

多项关键指标表明，首程控股不仅具备极强的抗风险能力，更为产业投资和机器人业务的中长期拓展奠定了深厚"安全垫"。

三、10亿港元大额回购：坚定看好产业长期趋势

公司同时宣布启动总额高达10亿港元的大额回购计划。回购计划将分阶段执行，属于港股市场中颇具分量的一类资本管理动作。

在市场整体估值处于低位、科技产业加速切换周期的背景下，此次回购不仅强化了公司在资本市场的价值管理能力，也体现首程控股对未来产业趋势的坚定判断。

公司特别指出，回购安排反映了对机器人行业发展前景的长期看好。随着人工智能、具身智能、自动驾驶、电池技术等多领域交叉融合，机器人产业正在从"技术突破"迈向"商业落地"的关键阶段。

在这一轮全球产业窗口期中，首程控股希望通过前瞻布局、场景落地和资本引导，助力行业迈向规模化发展，推动机器人产品从试点走向普及。

四、机器人投资+应用双轮驱动：新的增长引擎正在形成

在投资端，首程控股已构建起覆盖机器人核心赛道的完整投资矩阵，布局包括人形机器人企业宇树科技与松延动力，具身智能基础模型开发者星海图，机器人足球冠军团队加速进化，飞行具身智能公司微分智飞，一体化关节模组厂商泉智博，以及专注仿人运动控制的云深处等多家核心企业。同时，公司设立"机器人先进材料产业公司"，将布局延伸至产业链关键材料环节，进一步夯实机器人技术体系的上游基础。

在应用端，公司亦在多个高价值场景实现密集落地：自动充电机器人在成都环贸ICD实现首站运营，推动"机器人+新能源"从试点走向示范；与阿尔特汽车的合作加速机器人技术在智能制造及新能源产线的深度应用；在医疗领域，国产手术机器人在北大首钢医院成功完成多项高难度手术，形成从技术展示到临床落地的完整闭环；教育端，公司与北京市教委推进"机器人进校园"，通过设备、课程、赛事等体系化资源进入多所学校；在消费端，全国首批机器人科技体验店已在北京、成都及机场等地开业，为普通消费者提供可触达、可体验的"机器人+消费"场景。

通过在资本、关键材料、核心技术与多场景应用端的立体协同，首程控股正推动机器人真正从实验室走向城市、走进家庭、走入日常生活，加速催生更成熟的产业生态与可持续的商业模式。

五、产业趋势打开增长空间，首程控股处于上升周期起点

进入2026年，机器人产业将迎来政策加持、技术迭代与应用普及共同推动的加速期。从自动驾驶到人形机器人，从工业制造到消费体验，从医用手术到教育场景，机器人正在进入"规模化落地"的新阶段。

首程控股在资产运营与基金管理业务保持稳健增长的基础上，正通过机器人投资与场景应用的双轮驱动构建新的增长引擎。随着产业周期加速向上，公司将在多个核心板块实现更强的成长动能。

未来，首程控股将继续坚持科技驱动的发展方向，推动机器人行业的技术突破与产业落地，在新一轮产业变革中占据更重要的位置。

