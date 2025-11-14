康诺思腾（Cornerstone Robotics）完成新一轮约2亿美元超募融资



香港, 2025年11月13日 - (亚太商訊) - 11月10日，中国创新型手术机器人企业代表康诺思腾（Cornerstone Robotics）（以下简称"公司"）欣然宣布，已完成新一轮约2亿美元超募融资。本轮融资获得了香港投资管理有限公司（以下简称"港投公司"）、一家全球战略投资者以及一家全球顶级主权基金的投资，同时也获得了启明创投、道合投资、高榕创投、险峰等投资者的持续支持。此次募集资金将主要用于加速中国以及海外的商业化进程，并推动新一代产品研发与临床注册。 获香港投资管理有限公司支持，彰显权威背书 港投公司的投资具有独特意义。作为香港特区政府全资拥有并代表特区政府的耐心资本投资机构，港投公司坚持以严格的市场化标准及具有前瞻性的全球化视野，支持跨周期、跨世代和跨地域的优秀企业和项目，赋能香港的经济、社会及产业发展，並以此为基础贡献全球。作为一家从粤港澳大湾区成长起来的科技创新企业，康诺思腾获得港投公司的持续和大力支持、并领投本投资轮，不仅是对公司产品创新力与全球商业化能力的权威背书，更充分体现了香港本地资本乃至政府力量对培育科技独角兽的坚定信心与长期承诺。 顶级资本加入，携手加速全球化进程 凭借在手术机器人领域的领先技术与广阔前景，康诺思腾成功吸引了一家全球战略投资者重磅投资，为企业在关键环节及全球布局注入协同增长动能。本轮融资同时引入了一家全球顶级主权基金，其加入将助力康诺思腾开拓海外市场，推动产品的市场准入与区域合作。启明创投、道合投资、高榕创投、险峰等投资者亦继续加码，充分体现了资本市场对康诺思腾技术路线、商业化进展及长期潜力的高度认可与坚定信心。 自2019年成立以来，康诺思腾始终秉持"引领医疗创新，心系天下健康"的愿景，通过全栈自研与深度整合，已成长为中国创新型手术机器人的独角兽企业。公司的核心产品Sentire思腾(R)腔镜手术机器人不仅已获中国国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，更在中国内地、香港及欧洲多家顶尖医院投入临床应用。公司正持续将自主创新的技术成果转化为全球智慧医疗生态发展的驱动力，通过与国际顶级医疗及教育机构合作，在临床培训、技术示范与学术交流层面深化布局，赋能全球医疗可及性迈向新阶段。 康诺思腾创始人、首席执行官欧国威教授表示："2025年是康诺思腾发展历程中的重要里程碑。感谢新老股东对我们的信任与支持，这不仅是对公司创新成果落地应用的认可，更是对康诺思腾长期高质量发展的坚定信心。尤为重要的是，港投公司的支持，彰显了政府对投资科技创新企业的全力支持和前瞻性布局，并为我们接下来的商业化与全球化拓展奠定坚实基础。未来，我们将继续坚持创新驱动，深化全球化布局，让高品质、可负担的手术机器人产品惠及世界各地有需要的人。" 港投公司行政总裁陈家齐女士表示："康诺思腾是一家'生于香港、立足湾区、放眼全球'的医疗科技企业，是香港在医疗机器人领域的一股自主创新发展动能。同时，康诺思腾致力于提升手术机器人的可用性、可及性，让先进医疗科技真正走入临床、惠及患者，与港投公司一贯坚持的'3A'标准——用得到（Accessible）、用得好（Applicable）、用得起（Affordable）高度契合。通过投资生命科技及健康科技板块，我们希望可以不断发掘新的诊断、制药及治疗方案，让每一个人有条件、有选择活得更长久、更健康和更自在。港投公司相信，康诺思腾的成长不仅将是香港科创实力的标杆，更是让'香港智慧'在全球医疗舞台绽放、惠及世界的重要载体。" 本次交易由瑞银集团担任公司的财务顾问，环球律师事务所担任公司的交易法律顾问，君合律师事务所担任公司的知识产权法律顾问。 关于康诺思腾（Cornerstone Robotics） 康诺思腾（Cornerstone Robotics）是中国创新型手术机器人的引领者，怀着"引领医疗创新，心系天下健康"的愿景，致力于打造安全高效的手术机器人平台，提升中国乃至全球范围优质医疗资源的可及性，让更多患者受益于高端医疗科技带来的高品质医疗服务。公司已在全球设立四大研发中心，并在中国香港、深圳、北京、上海、英国伦敦和朴次茅斯等地设有分支机构，在粤港澳大湾区建成超万平米的量产工厂。凭借雄厚的技术实力，公司已成功攻克技术难题，搭建起全面底层技术平台，由康诺思腾自主研发的Sentire思腾(R)腔镜手术机器人已完成多个重要专科的临床试验，并正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，同步在全球范围申请医疗器械认证，服务全球医护，惠及更多病患。如欲了解更多，可浏览：https://www.csrbtx.com



