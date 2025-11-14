- 王朝于2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」获二银一铜佳绩



香港, 2025年11月13日 - (亚太商訊) – 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号：00828)欣然宣布其「王朝天阳酒庄茉莉葡萄起泡酒」、「王朝传承干红葡萄酒」以及「王朝传承半干白葡萄酒」分别于「2025年度国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」荣获中国产区品评组别下气泡酒、干型酒银奖殊荣，以及中国产区品评组别下半干型酒铜奖殊荣，「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」前称「国泰航空香港国际美酒品评大奖」，这是王朝产品连续十五年于该奖项中获得佳绩。这一捷报标志着公司在葡萄酒酿造技艺与卓越品质方面再次获得业界的高度认可，其中「王朝天阳酒庄茉莉葡萄起泡酒」的首次于国际比赛中获奖，标志着王朝在茶风味起泡茶酒领域取得了重要里程碑。这三款酒也在2025「香港国际美酒展」上展示。 「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」为亚洲知名葡萄酒、烈酒大赛，致力为全球行业展示亚洲市场独特的品味与观点。本次大赛邀集来自亚洲各地的专家，包括侍酒师、教育家、媒体人及贸易专家，共同完成专业盲品与评分，由于这些来自亚洲的专家对亚洲消费者的口味偏好、市场实况及购买行为有着真正的了解，能够选出展示亚洲特色的亚洲顶级美酒，为亚洲消费者提供最具权威的葡萄酒和烈酒指南。 王朝主席万守朋先生表示：「此次王朝的三个产品于亚洲顶尖葡萄酒烈酒大赛中获奖，有力彰显葡萄酒界对王朝葡萄酒品质及工艺的肯定，对王朝是莫大的殊荣与鼓舞。衷心感谢评审团对王朝产品品质的肯定。集团将继续精益求精，创造卓越工艺，持续焕新品牌活力，将王朝佳酿推广至全球舞台。」 王朝于2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」获奖的产品介绍如下： 2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」银奖

王朝天阳酒庄茉莉葡萄起泡酒 此起泡酒以王朝干白为基酒, 加入苹果汁与茉莉花茶, 经低温冷萃而成。葡萄的果香和茉莉花茶的茶香充分融合在一起，酒体柔和，气泡细腻，清新爽净。 2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」银奖

王朝传承干红葡萄酒 此酒优选宁夏贺兰山东麓和新疆天山北麓产区的赤霞珠葡萄为主要原材料，酒液呈现靓丽的深宝石红色，桑葚、黑莓的成熟浆果味道包裹着优雅橡木香气，入口醇和甜美，单宁细腻，酒体圆润丰满，热情奔放，余味悠长。 2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」铜奖

王朝传承半干白葡萄酒 此酒采用天津地区表现优秀的玫瑰香葡萄为主要原材料，酒液呈禾杆黄色，澄清透明，浓郁的玫瑰花等白色花朵的芬芳，伴随着新鲜的柠檬、成熟的凤梨等果香，酒香优雅，口感甜润细腻，酒体活泼爽净，清新怡人。

近年，王朝在业内及市场均获得许多奖项，包括： 年份 王朝荣获奖项 2020 - 六款葡萄酒在「《酒．派》国际大赛」分别荣获一项白金奖、一项金奖、两项银奖、一项铜奖和一项优质认可奖

- 王朝（锦邑）18年X.O.白兰地在「2020国际葡萄酒（中国）大奖赛」中获得大金奖之最高殊荣

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛」及「亚洲气泡酒大师赛」荣获一项银奖和两项铜奖

- 王朝于「2020年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」摘得两项银奖和两项铜奖 2021 - 王朝于「《酒．派》国际大赛 2020」勇摘两项金奖、一项银奖和两项铜奖

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」荣获三银佳绩

- 王朝勇夺「2021年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项银奖佳绩 2022 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲赤霞珠大师赛2022」荣获两项银奖

- 「王朝七年藏酿品干红葡萄酒」于国际葡萄酒（中国）大奖赛（IWGC）荣获金奖

- 王朝勇夺「2022年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」两项铜奖佳绩 2023 - 王朝首次荣获2023年国际葡萄酒烈酒大赛两项铜奖

- 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲气泡酒大师赛2023」及「亚洲赤霞珠大师赛2023」荣获大师奖及一银一铜佳绩

- 王朝于「第25届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛」勇夺金奖

- 王朝于「2023年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」分别荣获一项金奖及两项铜奖佳绩 2024 - 王朝于The Drinks Business Asia主办的「亚洲霞多丽大师赛2024」及「亚洲赤霞珠大师赛2024」分别荣获一银一铜佳绩

- 王朝于「2024年度国际葡萄酒烈酒大赛」荣获一项金奖及一项铜奖

- 王朝于「2024年秋季法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛」荣获一项大金奖及一项银奖

- 王朝于「2024年度国泰航空香港国际美酒品评大奖」荣获一项银奖及一项铜奖佳绩 2025 - 四款葡萄酒在中国酒业协会主办的2024年度青酌奖评选中获奖

- 王朝于「2025年春季法国国际葡萄酒大奖赛」荣获一项大金奖及一项金奖

- 王朝于「2025年度国际葡萄酒烈酒大赛」荣获一项银奖

- 王朝于「《酒．派》国际大赛 2025」勇摘两项金奖、一项铜奖

- 王朝于2025年度「国泰环球葡萄酒及烈酒大奖亚洲」获二银一铜佳绩

关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。



