华勤技术赴港上市 以硬核实力打开增长新空间

香港, 2025年11月11日 - (亚太商訊) - 2025年以来，「A+H」上市浪潮成为港股IPO关键主题。从宁德时代、恒瑞医药到三花智控、蓝思科技，A+H 两地上市成为企业拓宽融资渠道、对接全球资本的优选路径。在这股资本市场浪潮中，深耕智能硬件领域二十年的华勤技术也于 9 月底向港交所递交上市申请，拟赴港上市，实现 A+H布局。

公开资料显示，华勤技术是全球领先的全栈智能产品ODM平台，为全球领先科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品，在智能手机、平板电脑、智能穿戴等多个品类实现了全球第一，也是全球唯一同时在智能手机、平板、智能穿戴、笔记本电脑和数据基础设施产品领域建立领先市场地位的ODM厂商。

增长确定性凸显：「3 + N+3」战略布局助力业务高速增长

对于投资者而言，稳定且具备增长潜力的业务结构是评估企业价值的核心维度，而华勤技术通过「3 + N+3」的战略布局，形成移动终端、计算及数据中心、AIoT和创新业务等多元领域的智能产品矩阵，构建起兼具规模与成长性的业绩护城河。

从财务数据来看，华勤技术2024 年营业收入突破千亿元大关，达1099亿元，期内利润29亿元。2025年前三季度，公司各品类业务齐头并进，带动营收同比增长69.6%至1288.8亿元，归母净利润同比增长51.2%至31.0亿元，在规模基数扩大的背景下仍实现大幅增长，展现出极强的业绩爆发力。值得一提的是，第三季度毛利率实现同比、环比双增长，达到8.2%，前三季度公司毛利同比增长37%，高于同期费用增速，印证了公司效率优化成果显著，盈利能力进一步提升。

消费电子作为「压舱石」，华勤技术深耕传统手机、PC等终端，持续巩固全球 ODM 龙头地位。其中智慧手机业务随着ODM行业渗透率持续提升迭加公司市场份额的提升，2025年全年出货量预计达到1.8亿部，同比增幅超30%；智慧穿戴业务2025年前三季度收入实现翻倍以上增长。截至 2025 年 6 月，公司已合作全球前 10 大智能手机品牌中的 8 家、前5大平板电脑品牌厂商中的4家、前5大智能穿戴厂商中的4家、前 6 大笔记型电脑品牌中的 4 家，多元且稳定的客户结构不仅保障了订单连续性，更通过多品类、多价值链的合作持续提升单客户价值，为业绩增长注入确定性。

算力测终端业务则成为华勤技术的「增长引擎」，精准捕捉 AI 算力需求爆发的产业红利。随着全球 AI 技术加速落地，数据中心相关产品需求呈指数级增长，华勤技术早在 2017 年便前瞻性布局数据中心领域，目前已形成 AI 服务器、通用服务器、交换机等全栈产品矩阵，并成为国内头部互联网企业及云服务厂商的核心供应商。受益于国内AI算力需求的爆发，2025 年前三季度，公司数据中心业务保持翻倍增长，已实现年初设定目标，预计全年营收达到400亿元以上。

此外，华勤技术还紧跟行业发展趋势，将业务版图延伸至AIoT、汽车、机器人领域，以把握相关领域的发展机遇。2025年前三季度，AIoT及其他业务收入同比增长72.9%，汽车及工业产品业务收入同比增长77.1%，均呈现出强劲的增长态势。未来，随着相关业务的深入拓展，公司有望打造新的增长极。

投资价值可期：技术 + 全球化构筑高壁垒护城河

在科技产业快速迭代的当下，技术研发能力与全球化运营实力是企业抵御风险、把握机遇的关键，而华勤技术在这两大维度均已建立起难以复制的竞争优势。

在技术研发方面，华勤技术始终坚持创新驱动增长，2025年前三季度研发开支达46.2亿元，2022-2024年累计研发投入147.5亿，设立上海、东莞、西安等五大研发中心及前瞻研究机构 X-LAB，形成覆盖硬件设计、软件开发、系统集成的全链条研发体系。

高强度投入转化为实实在在的技术成果。在汽车电子领域，公司已在智能座舱、显示屏及智能辅助驾驶领域均实现出货，有望受益于汽车智能化浪潮；在 AI 领域，公司快速回应客户对高性能算力设备的需求，推出支持网络液冷散热、高速互联的AI 服务器，技术实力得到头部客户认可。截至 2025 年 8 月，公司累计获得知识产权授权超 6000 项，发明专利授权超1500项，技术壁垒持续增厚。

全球化运营则进一步强化了华勤技术的经营韧性。生产端，华勤技术构建 「China+VMI」全球制造网络，国内拥有南昌、东莞两大制造中心，海外布局越南、墨西哥、印度三大制造基地，可实现就近交付、快速回应全球客户需求，从供应链根源上对冲了国际关税政策波动的影响。市场端，公司产品覆盖全球超 115 国家和地区，业绩期内境外收入占比超50%，与三星、联想、亚马逊等全球知名品牌形成长期合作，在新兴市场亦持续渗透。这种全球化布局不仅帮助公司规避单一市场波动带来的地缘风险、降低物流成本，更能及时捕捉不同区域的市场需求，为业务增长提供多元动力。

从业务基本面来看，终端侧提供的稳定现金流与算力侧的高成长性形成互补，保障华勤技术业绩持续增长；从长期价值来看，技术研发积累与全球化运营能力构筑的护城河，让华勤技术在 AI、汽车电子、机器人等未来赛道中能够抢占更多发展机遇，持续拓展其成长空间。随着 A+H 上市进程推进，华勤技术有望进一步打通资本与产业的连结，实现业务与市值的双重跃升。

