盈立突破百万用户 10间实体服务中心贯通全港

香港, 2025年11月10日 - (亚太商訊) - 获周大福控股战略入股的 uSMART 盈立证券有限公司（下称「盈立证券/ 本公司」）欣然宣布，旗下第7间实体服务中心已正式进驻铜锣湾，港岛核心商业及旅游地段，并投入服务。该服务中心为港岛区首家地铺，坐落在交通方便的热门区域，勿地臣街（邻近时代广场），我们冀进一步拓展客源，为本地投资者再增服务点，提供一个学习及体验投资的打卡地！

受惠于股市交投畅旺，尤其是香港新股（IPO）热潮推动下，盈立证券执行董事李建翰先生表示：「我们的市场渗透率持续攀升，现时集团全球用户已突破百万，有见及此，我们决定再下一城，计划于屯门及大围再开设2间实体服务中心，为本地投资者构建实体互动交流空间与学习平台，提供即时一对一咨询服务，全方位推动本地普惠金融发展。」

盈立证券迅速扩充，继落马洲及西九龙实体服务中心后，荃湾、尖沙咀及铜锣湾实体服务中心于今年第三及四季度相继开业，连同位于上环及上水总部，本港实体服务中心已增至7个。除此之外，本公司的首家财富中心预计将于明年一月开业，加上屯门及大围实体服务中心，以及集团位于新加坡及纽约曼哈顿的4个服务中心，至明年第一季，集团合共设有14间实体服务中心，充分展现盈立港资科技券商No.1^的实力，与持续服务本地投资者的决心。

「我们很高兴邀请了资深股评人黄德几先生（Dickie）强势加盟，出任本公司研究部执行董事，强强联手，令研究团队的实力更上一层楼，发挥『一加一大于二』的协同效应，持续为客户提供高质量、前瞻及紧贴市场的专业分析，为客户创造更大价值。」李建翰先生续说。

此外，盈立证券于上周首次参与香港金融界盛事 ─「香港金融科技周Hong Kong FinTech Week 2025」，全面展示本公司在科技金融及投资产品方面的优势，并与各业界领袖共同探讨顶尖科技趋势，成功开拓多项创新与商业发展的合作机会。集团将继续深耕金融科技创新，以产品为核心驱动，积极回应用户需求，巩固全球金融科技券商领域的领先地位，与投资者共同成长。

未来，盈立证券将秉承​​『以客为本』的服务理念，适时扩展服务网络，结合线上平台与线下实体服务中心优势，打造无缝衔接的极致投资体验，为全球客户创造更多价值。

^「港资科技券商No.1」是取自捷利金融云截至2025年10月为止连续超过一年数据， uSMART 盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

