「香港：内地企业出海首选平台」推介大会深化沪港合作



香港, 2025年11月10日 - (亚太商訊) - 2025年11月6日， 商务部及上海市人民政府主办的第八届中国国际进口博览会（进博会）现正举行，为进一步推广香港「超级联繫人」及「超级增值人」的桥樑角色和功能，并鼓励内地企业善用香港国际化平台出海，香港特别行政区政府与香港贸易发展局 （香港贸发局）今天在上海浦东香格里拉大酒店携手主办「香港：内地企业出海首选平台」推介大会，作为特区政府新成立的「内地企业出海专班」首场内地大型宣传活动，吸引500名企业代表参与，反应热烈。 推介大会以「香港通道 沪港携手 迈向全球」为主题，香港特别行政区行政长官李家超、中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方、上海市委常委、常务副市长吴伟，以及香港贸发局主席马时亨教授出席开幕式并致辞。 香港特区行政长官李家超致辞时表示，今年是国家「十四五」规划的收官之年，也是「十五五」规划的谋篇布局之年。国家将扩大高水平对外开放，拓展双向投资合作空间。香港会继续主动对接国家战略，与内地携手开创合作共赢新篇章，「黄浦江的浪奔浪流成就商业睿智，维港两岸的出海跳板接轨环球市场。沪港拼船出海，一同洞察世界潮汐起伏，一同扬帆远航发展新蓝海，一同为强国建设贡献更大力量。」 中共中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方致辞时表示：「在全国上下深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，喜迎第八届中国国际进口博览会隆重开幕之际，香港特别行政区政府在此举办『内地企业出海首选平台-香港独特优势和重要作用推介会』，助力内地企业拓展海外市场，可谓时机关键、意义重大。」 上海市委常委、常务副市长吴伟在致辞中表示：「沪港合作会议机制建立20多年来，两地发挥各自优势，取得了积极成效。我们将进一步鼓励上海企业，充分依託香港『超级联繫人』『超级增值人』的优势，通过香港平台扬帆出海，更好地深耕海外，布局全球。未来将继续以沪港合作会议机制为依託，与香港深度对接发展战略，精心打造合作亮点，推动企业紧密合作，努力实现更高水平互利互赢，更好服务国家发展大局。」 香港贸发局主席马时亨教授致欢迎辞时表示：「今年迎来第八届进博会，为了唿应国家与进博会高水平对外开放方针，香港贸发局与香港特区政府再度联手举办『推介大会』。这不仅展示香港作为『超级联繫人』与『超级增值人』的角色，更进一步促进沪港合作交流，携手贡献国家经济高质量发展。」 紧接开幕式，香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦亦鼓励内地企业善用香港平台出海。丘应桦指出：「今日的推介大会只是一个开始，往后特区政府的出海专班会继续在内地不同省份举办推广活动，主动接触内地企业，发挥功能角色。香港是国家一个特区，跟所有内地企业都是『国家队』成员，我们有责任、有能力、有信心助力内地企业出海，以我们独有优势、完善的法治环境、开放的经济体系和专业、高效、富国际经验的团队，全心全意与内地企业携手迈向国际市场，开创全球化发展的新篇章。」 商务部对外投资和经济合作司副司长王琦推介海外综合服务体系，近日商务部等五部门联合印发《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》，共提出6方面16项举措。指导意见明确要求，依託港澳地区在跨境投资贸易，金融法律等领域的优势，拓展经贸合作机制，加强服务机构联动，共同增强服务企业出海能力。 随后的主旨演讲请来冯氏投资主席冯国经博士介绍香港「内联外通」的独特优势，并分享沪港合作前景，推动内地企业善用香港国际平台出海。冯国经博士表示：「企业出海已经是大势所趋，但是有一句话这样说的『不出海就出局，乱出海必出局』，所以企业出海必须有好的伙伴，善用支持才能事半功倍，我相信香港凭着其国际化优势和世界一流生产的新服务，会是内地企业出海的首选平台。」 大会亦邀请上海实业（集团）有限公司董事长冷伟青担任演讲嘉宾，分享利用香港出海的成功经验。其后进行香港及内地企业互动讨论环节，邀得多位香港及内地的重量级嘉宾，包括香港科技园公司主席查毅超博士、安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯、海问律师事务所有限法律责任合伙合伙人刘洋、东朝科技集团董事长王朝友，以及中国银行（香港）有限公司副总裁王化斌，探讨香港与内地企业在创新科技、金融及专业服务等领域，如何实现优势互补，拼船出海，共同开拓全球商机 。 在推介大会会场，香港贸发局及香港特区政府投资推广署设立了现场谘询展台，为参会企业提供专业谘询服务。与会者方明表示：「『推介大会』让我收穫颇多，香港是中西文化融合的杰出典范，我们特别看好香港在连接东南亚、中东等新兴市场方面的桥樑作用，这对内地企业是巨大的机遇。与会者张钊表示：「『推介大会』让我感受到香港对内地企业的热情 ，香港确实凭藉其成熟的专业服务体系，特别是在企业非常关注的法律和上市领域，为内地企业走出去提供了关键支撑。」 香港特区政府创新科技及工业局及投资推广署亦于同日下午分别举办「合作创新 共赋科技与产业融合专题对接会」和「香港特别行政区政府投资推广署圆桌会议」，聚集香港及上海的机构及企业，探讨合作交流，为有意到香港发展业务的内地企业高层深度对接赴港发展机遇。 香港贸发局连续八届参与进博会，今届设立「香港食品馆」（7.1C4--01展位）及「香港服务业展馆」（H7.2B6-01展位），并率领54家香港企业参展，向内地及国际买家推广香港优质品牌与产品，同时展示多元化专业服务，鼓励内地企业善用香港专业服务及国际化平台出海，对接环球商机。 图片下载：https://bit.ly/3JzXwbC 香港特别行政区行政长官李家超（中）、中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方（左六）、上海市委常委、常务副市长吴伟（右六）、香港贸发局主席马时亨教授（右五）、商务及经济发展局局长丘应桦（左五）、商务部对外投资和经济合作司副司长王琦（左二）、行政长官办公室主任叶文娟（左四）、香港贸发局总裁张淑芬（右三）、商务及经济发展局常任秘书长黄少珠（左三），以及香港贸发局助理总裁张诗慧（右一）等，出席「香港：内地企业出海首选平台」推介大会。 香港特区行政长官李家超 中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任徐启方 上海市委常委、常务副市长吴伟 香港贸发局主席马时亨教授 商务及经济发展局局长丘应桦 商务部对外投资和经济合作司副司长王琦 冯氏投资主席冯国经博士 上海实业（集团）有限公司董事长冷伟青 在互动讨论环节，香港科技园公司主席查毅超博士（左二）、安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯（左三）、海问律师事务所有限法律责任合伙合伙人刘洋（左四）、东朝科技集团董事长王朝友（左五），以及中国银行（香港）有限公司副总裁王化斌（左六）探讨香港与内地企业在创新科技、金融及专业服务等领域，如何实现优势互补，拼船出海，共同把握海外市场的最新机遇。 推介大会吸引500人出席，反应热烈。

