日清食品公布2025年第三季度业绩

财务摘要（未经审核） 截至9月30日止九个月 （百万港元） 2025 2024 变化 收入 3,062.1 2,862.2 +7.0% 毛利 1,083.0 997.4 +8.6% 除税前溢利 368.7 342.9 +7.5% 公司拥有人应占溢利 258.1 251.2 +2.7% 经调整EBITDA 502.3 482.8 +4.0% 每股基本盈利（港仙） 24.73 24.07 +2.7%



香港, 2025年11月10日 - (亚太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」;股份代号：1475）今日公布截至2025年9月30日止九个月（「报告期」）之未经审核第三季度财务业绩。

报告期内，集团录得收入3,062.1百万港元，较2024年同期的2,862.2百万港元增加7.0％。毛利由2024年的997.4百万港元增加8.6％至2025年的1,083.0百万港元。毛利率由2024年的34.8％上升0.6个百分点至2025年的35.4％，主要由于杯装方便面销量增加及生产效率改善所致。公司拥有人应占溢利按年增长2.7％至258.1百万港元，而经调整EBITDA按年增长4.0％至502.3百万港元。

由于香港方便面业务表现稳健以及其他地区需求增加，抵销冷冻食品及出口之跌幅，来自香港及其他地区业务的收入增加9.5％至1,201.6百万港元。中国内地业务收入增加5.4％至1,860.5百万港元，乃由于集团扩大内陆地区的销售，以及现有地区改善所致。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「在外部环境持续不确定的背景下，我们很高兴于报告期内能维持增长势头。我们专注于产品升级和提升效率，为我们带来了稳健的第三季度业绩，从而于前九个月实现了稳定的收入和利润增长。韩国及澳洲的海外业务合并加强了我们的竞争优势。我们看到这些市场均存在令人振奋的的增长机遇，并对本地及海外市场的长期业务发展保持审慎乐观。我们将继续致力产品提升及成本优化，持续为客户及股东创造价值。」

有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。

日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通食品饮料消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。详情请浏览www.nissingroup.com.hk。

