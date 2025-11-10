中国通才教育战略收购广州茼盟美术 开辟艺考培训新赛道​

香港, 2025年11月10日 - (亚太商訊) - 11月6日，香港上市公司中国通才教育集团（股票代码：2175.HK，以下简称"通才教育"）正式对外公告，将以3.12亿元人民币收购广州市茼盟美术教育咨询有限公司（以下简称"茼盟美术"）100%股权。据公告，收购完成后，茼盟美术将成为通才教育全资子公司，其财务数据也将并入通才教育合并报表。这一交易意味着，这家以山西为核心阵地的民办高等教育机构，正式进军增长迅猛的艺考培训市场，开启业务多元化战略新篇章。

战略布局：从高等教育到艺考培训高增长赛道，开辟全新收入​

通才教育主要在山西经营民办高等教育，核心运营太原标杆民办本科学院，2023/2024学年以15.7%市场份额稳居当地民办高教在校生规模第一，既拥有扎实的高教业务根基，更具备上市企业的资本运作与品牌背书优势。​

而被收购的茼盟美术教育，是广东艺考培训领域的深耕者：14年美术艺考培训经验（前身为2007年创办的广州同盟画室）、2000余名在读学员、2.48万平方米独立教学园区，不仅是当地龙头企业，更精准卡位艺考核心赛道——其主营的美术类培训，占全国艺考培训市场份额38%（2023年数据），完全贴合当前艺考行业需求。

艺考培训市场：前景广阔的新赛道

艺考培训市场近年来驶入发展快车道，成为教育服务领域最具潜力的细分赛道之一。据共研产业研究院《2025-2031年中国艺考培训行业报告》预测，2025年我国艺考培训市场规模将精准突破700亿元，行业年复合增长率保持8%的稳健增速。这一市场不仅体量可观，更呈现"客户支付意愿强烈、高品质服务需求激增"的核心特征。政策层面，国家持续强化美育教育、推进艺考改革，推动行业规范化发展，头部机构市场集中度有望从2025年的18%提升至2030年的35%，为优质参与者开辟了更广阔的成长空间。

协同效应：资源共享与全链条价值共赢​

此次收购，是精准把握行业机遇的战略布局，实现资源互补与价值倍增。一方面，通才教育可依托自身扎实的高教资源、上市企业的资本优势，与茼盟美术14年积累的艺考实训经验、2000余名学员基础及2.48万平方米教学园区深度融合，通过师资互通、教学方法共享，双向提升双方教学品质；另一方面，收购将推动通才教育品牌覆盖从山西核心市场，快速延伸至广东这一教育消费大省，辐射珠三角高净值客群，显著扩大品牌影响力与社会认可度。

未来展望：多元化战略与长期价值

通才教育将正式打通"高等教育+艺考培训"双业务脉络，进一步放大核心竞争力，不仅有效分散单一业务依赖风险，更能持续开拓新增长曲线。这一布局不仅将巩固通才教育在民办教育领域的综合实力，更将助力其精准把握美育政策深化、艺考市场规范化的行业新机遇，为全体股东创造稳定可持续的长期价值。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network