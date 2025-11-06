创新实业通过港交所聆讯 构筑绿色产业护城河

香港, 2025年11月9日 - (亚太商訊) - 港交所持续优化上市制度以吸引优质企业，同时境内监管政策也积极支持企业赴港上市，为资本市场注入新的活力，具备稳健业绩与成长潜力的优质企业正加快赴港上市步伐。

据了解，创新实业集团有限公司于11月9日成功通过港交所聆讯，上市进程稳步推进，成为市场又一关注焦点。

创新实业是一家以铝产业为核心的综合性企业集团，主要从事电解铝、氧化铝及其他相关产品的生产与销售，聚焦铝产业链上游的高附加值环节。创新实业已实现氧化铝及电力的高度自给，形成涵盖火电及绿电能源、氧化铝精炼和电解铝冶炼的闭环产业体系，为稳定运营与可持续发展奠定坚实基础。

目前，公司拥有78.81万吨╱年的电解铝设计产能及120万吨╱年的氧化铝设计产能；同时获监管机构批准298万吨╱年的氢氧化铝核定产能，以及由氢氧化铝焙烧形成的600万吨氧化铝产能。倘全部投产，公司的氧化铝总年产能将至少达到300万吨，进一步巩固其在行业内的产能与成本优势。

区位优势明显，构筑绿色产业护城河

公司战略性深耕拥有丰富天然资源且具有能源成本优势的地区——内蒙古霍林郭勒市，依托当地完善的电解铝冶炼设施和能源配套体系，有效提升生产效率并降低能耗。同时，创新实业于山东滨州市布局氧化铝精炼厂，距离北方重要港口黄骅港约40公里、滨州港约70公里，可便捷地从全球主要铝土矿进口港获取原料，确保稳定充足的供应并进一步控制运输成本。

在绿色发展方面，创新实业积极推动能源结构转型，持续加大风能及太阳能的应用，打造可持续的绿色电解铝产业链。公司正在自建风力及太阳能发电站，截至目前已开始使用绿色能源发电设备。为构筑铝产业护城河，公司积极布局绿色能源供应能力提升。预计到2026年底，公司绿色能源使用占比将超过50%，远超国家产业政策目标，电解铝冶炼用电综合成本预计下降20%。创新实业将技术创新、生态优先和绿色发展理念融入业务模式，致力于推动行业低碳转型，并以成为“世界级绿色铝产业集团”为愿景。绿色电解铝产品凭借可追溯的碳足迹，有望获得更多高端客户青睐，进一步提升在国内外市场的竞争力。

根据公司最新披露的财务数据，创新实业近年来保持持续稳健的增长。2023年，公司实现收入人民币138.15亿元，同比增长2.4%；净利润人民币10.81亿元，同比增长18.4%。2024年，公司收入进一步增长9.8%至人民币151.63亿元，净利润大幅提升至人民币26.30亿元。截至2025年5月31日止五个月，公司实现收入人民币72.14亿元，同比增长22.6%。整体来看，公司依托一体化电解铝产业链优势，展现出卓越的盈利能力与经营韧性。

此次港股上市，公司拟将募集资金用于拓展海外产能与绿色能源项目，进一步增强产业链协同与成本优势。随着聆讯顺利通过，公司上市进程稳步推进，未来将持续聚焦绿色低碳与高附加值铝产业链建设，助力产业转型升级。

