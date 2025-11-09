香港国际美酒展圆满结束 吸引逾8,200名买家入场



香港国际美酒展于昨天圆满结束，三天展期吸引来自57个国家及地区、逾8,200名贸易买家入场参观採购

新增「环球烈酒专区」展示来自14个国家及地区的烈酒，集合六个「中国十大白酒品牌」，助力中国白酒迈向年轻化、国际化及多元化

「本地姜」品牌相继冒起，为美酒展注入本地特色，获海外买家赏识 香港, 2025年11月9日 - (亚太商訊) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第十七届香港国际美酒展（美酒展）于昨天（11月8日）圆满结束。为期三天（11月6至8日）的美酒展吸引来自57个国家及地区，逾8,200名贸易买家入场参观採购。美酒展不但是商贸平台，也是推广美酒文化的重要活动。昨天为展会的公众日，特设「Wine Fiesta」专区开放予18岁或以上的公众人士进场，吸引超过11,000名市民入场，选购及品尝各地美酒，并参加品酒大师班、试酒会及座谈会等活动。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「今年美酒展匯聚来自23个国家或地区、逾620家参展商，除香港、中国内地和台湾外，还迎来亚洲、欧洲及美洲展商，带来40多个产地的特色美酒。大会亦举办一系列研讨会、交流活动、比赛及品酒会等，进一步推动业界发展，巩固香港作为区内酒类贸易枢纽的优势。」 她续说：「烈酒市场正趋向多元化，加上去年行政长官于施政报告宣布调低烈酒税，今年美酒展新增『环球烈酒专区』，展商数目佔整体超过三份一，搜罗来自14个国家及地区的威士忌、中国白酒、白兰地、龙舌兰酒、毡酒、伏特加、冧酒等烈酒，让买家深入了解更多烈酒的文化与趋势。」 今届展会现场非常热闹，品酒区人头涌涌，气氛热烈。众多着名入口商、批发商、零售商及电商踊跃到场参观採购，包括中国内地的厦门建发国际酒业集团有限公司、联华超市、酒仙网、1919酒类直供及久加久酒博匯、澳洲的Specks Food & Liquor Group PTY LTD、丹麦的Mikkeller APS、印度的Munjral Brothers (Distribution) Pvt Ltd、日本的Mercian Corporation及The Thousand Kyoto、哈萨克的Hotel Kazakhstan Almaty、韩国的Shinsegae L&B及Grand InterContinental Seoul Parnas、马来西亚的Luen Heng F&B Sdn Bhd、斯洛伐克的Víno.sk s.r.o.、西班牙的Grupo Alpom Importaciones SL、越南的Phu & Em Group等，现场採购气氛积极。 中国白酒年轻化 新兴市场展潜力 中国白酒为「环球烈酒专区」一大亮点，展团规模创歷届新高，亦匯聚六个「中国十大白酒品牌」。其中参展商之一，来自四川的泸州老窖于美酒展首日隆重发佈全新产品「国窖1573 - 美丽香港」，瓶身设计巧妙融入香港地标元素，尽展创意和本地文化特色。品牌近年积极推动产品年轻化，透过调降酒精浓度及推出低度系列，成功吸引新世代消费者与新兴市场买家。品牌经理梁至恆表示︰「我们与来自南非、马来西亚、印度、日本等地的买家洽商，针对中国白酒的市场潜力与消费趋势进行交流，促成多宗订单，包括酒店代理商，以及连锁超市集团。这些成果反映品牌在产品国际化与创新定位上的努力，让我们在拓展国际市场方面踏出成功一步。」 另一参展商浙江原锅酒业陈能恩表示︰「这次来港参展让我们深感市场的多元与活力，令更多年轻顾客认识白酒。我们接触了约50名来自世界各地的买家，包括印度、印尼、加拿大以及东南亚多个国家和地区的客户，他们是进口酒品代理商、高端餐饮商与精品酒品零售商等。」 此外，有买家认为中国酒业正展现前所未有的国际化潜力。来自马来西亚酒类经销商Luning F&B董事总经理Kenneth Soh表示在展会物色了十家有潜力的供应商，收获丰富︰「我们目前已进口部分中国白酒，但尚未引入中国葡萄酒。我正计划採购宁夏的红白葡萄酒，并扩充中国白酒的产品线，预计年度採购额将达200万至500万美元。」 环球佳酿迎合多元需求 美酒展酒类产品多元化，展示来自世界各地的佳酿，除中国白酒外，还包括日本清酒、爱尔兰威士忌、俄罗斯伏特加、奥地利葡萄酒等，充分展现展会助品牌「引进来、走出去」。澳洲塔斯曼尼亚澳中商业协会行政总裁David Morris表示，透过展览成功接触来自亚洲各地的买家和经销商，推介来自澳洲的威士忌。另外，以色列经济与商务部驻香港及澳门总领事馆商务领事Einav Nixon特别对品酒活动表示赞赏，她指出：「尽管以色列葡萄酒在香港尚属小众，但买家和媒体对我们的葡萄酒与烈酒深感兴趣，反映可观的市场潜力。」她续称，计划明年扩大参展规模。 本地品牌参展商于展会积极拓展市场，成功吸引海内外买家目光。皆盈国际贸易有限公司业务拓展总监Queenie Lau表示，旗下新产品「蜜柠威-威士忌梳打」自上市以来仅三个月，已同步拓展本地与海外市场。该品牌主打低酒精饮品，酒精浓度仅为 6%，迎合不同市场需求。目前产品已进驻主要日资百货，并正与酒店及澳门场地洽谈合作。她说︰「展会期间，品牌吸引来自中国内地、日本、马来西亚、新加坡及泰国等地的高度关注，多位分销商主动查询，反映香港制造产品在亚洲市场的吸引力。我们也接获多间酒吧的订单，展会上买家反应热烈。 」 韩国酒类分销公司Shinsegae L&B的买家Eunbin Park表示︰「我们已预留二万美元预算採购葡萄牙葡萄酒。」她补充，展会亦让她发掘了其他市场的潜力：「我也参观了澳洲展区，其葡萄酒品质令我喜出望外，会考虑就两款酒即场分别额外增购一万美元。」此外，展会亦促成了多项合作，其中香港分销商蜻蜓国际有限公司董事长杜青现与新疆的新雅酒庄品牌负责人张勤签署了价值30万人民币的合作备忘录，涵盖微醇气泡酒、精品甜白酒及桃红酒等产品，反映买家对多元酒类的採购意向。 精彩活动探讨市场趋势 各场试酒会反应热烈 展览期间共有45场精彩活动，让业界获得市场最新资讯及趋势。三位葡萄酒大师Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威更主持多场重点活动，其中Debra Meiburg在《葡萄酒行业论坛：人工智能与葡萄酒行业》上分享在各行各业引发重大转变的人工智能如何影响葡萄酒行业转变趋势；Jennifer Docherty则于研讨会《风土异彩：探索鲜为人知的产区》分享，介绍塔斯曼尼亚、匈牙利、南非、中国等葡萄产区，并举行品酒环节；邢威则主持品酒研讨会《品味中国风土美酒》，让参加者深入地了解中国内地的特色酒品。 今年大会再次举办专业推介活动，由葡萄酒大师邢威，联同屡获殊荣的侍酒师Carlito Chiu，以及另一位拥有多项国际认证的侍酒师Calvin Choi，透过盲品选出合共17款个人最爱酒品，涵盖红酒、白葡萄酒、中国白酒、清酒/米酒、威士忌及其他酒类，这些特选酒品在展会中贴上特别标籤，方便识别。其中首个「本地姜」威士忌品牌「九龙酿酒」成功入选威士忌及烈酒名单。九龙酿酒创办人Max Rybinski表示：「此殊荣提升了我们的关注度，许多买家以此名单寻找和採购产品，增强了产品的可信度及高品质原料的价值。」 展会期间举办多场试酒会，让业界人士深入了解各地酒品特色。包括《国泰亚洲国际葡萄酒与烈酒大奖-得奖酒品试会》、《Yamagata Sake Terroir》及《川酒邛韵・香江共赏 - 四川邛崃酒类产区香港推介会》等，吸引众多买家及美酒爱好者提早到场积极参与，现场品味交流。 美酒展在公众日举行了Mixology Party，特别邀请来自香港、韩国及印尼的专业调酒师现场表演，当中更包括来自「2025 年亚洲 50 最佳酒吧」上榜酒吧的调酒师，吸引一众美酒爱好者踊跃参与，气氛热闹。 美酒展以「展览+」（ EXHIBITION+） 线上线下融合模式举行，在实体展览期间，买家可透过「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）的「扫码易」（Scan2Match）功能，扫描展商的专属二维码，收藏喜爱的展商，浏览产品讯息，并在展会期间或之后与展商延续线上商谈。展商及买家亦可透过「商对易」（Click2Match）智能配对平台进行线上洽商，直至11月15日。 图片下载：https://bit.ly/4hONsYX 香港国际美酒展于昨日圆满结束，为期三天的美酒展吸引来自57个国家及地区，逾8,200名贸易买家入场参观採购；昨日的公众日更吸引超过11,000名市民入场。 美酒展吸引了来自23个国家和地区，超过620家参展商。 今届美酒展中集合「中国十大白酒品牌」的其中六个 ，多个品牌以创新展位设计与互动体验，展现中国白酒品牌的年青化形象，反映行业积极开拓新世代市场。 展览期间举办45场精彩活动和会议，包括由中国酒业协会及香港贸发局合办的「源起中国-扬帆世界 2025 中国白酒国际贸易（亚洲）论坛」，探讨中国白酒「出海」的机遇，不少海外买家均有参与。 名人廖碧儿带领美酒导赏团，吸引众多买家参与。 美酒展设有多个专区及试酒活动，让在场人士品尝环球美酒，包括来自日本的清酒，现场气氛热烈。 亚洲最年轻葡萄酒大师邢威，于研讨会《品味中国风土美酒》分享，并举行品酒环节。 美酒展期间举行了多场酒业颁奖典礼和比赛，其中包括「国泰亚洲国际葡萄酒与烈酒大奖颁奖典礼」。 大会举办Mixology Party，邀请多位专业调酒师表演，包括「2025 年亚洲 50 最佳酒吧」上榜酒吧的调酒师。 美酒展最后一天为公众日，入场市民在专区及品酒活动中品尝来自世界各地的佳酿，现场人头涌涌，气氛热烈。

展览网页：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/sc 香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



