第十七届香港国际美酒展今天揭幕



- 美酒展匯聚来自23个国家及地区的逾620家参展商，带来逾40个产地的特色美酒，展出葡萄酒、烈酒、清酒、啤酒、低酒精及无酒精饮品等；其中逾三成展商带来各款烈酒，近半活动与烈酒相关 - 新增「环球烈酒专区」，展示14个国家及地区的烈酒文化；集合六个「中国十大白酒品牌」，包括贵州茅台，展示中国白酒年青化、国际化、多元化的全新面貌 - 三位葡萄酒大师Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威会主持多场重点活动，就各人的专长分享葡萄酒业界资讯 香港, 2025年11月7日 - (亚太商訊) - 2025年11月6日，由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的香港国际美酒展（美酒展）今日开幕，一连三日（11月6至8日）假湾仔香港会议展览中心举行。今年美酒展匯聚逾620家、来自23个国家和地区的参展商，除香港、中国内地和台湾外，还迎来其他亚洲、欧洲及美洲展商，带来逾40个产地的特色美酒，展示了全球酒类的多样性 。今年美酒展共有18个展团，推动香港成为区内葡萄酒及烈酒贸易枢纽。 烈酒市场正朝向多元化发展，加上行政长官于去年施政报告宣布调低烈酒税，美酒展今年新增「环球烈酒专区」，搜罗来自14个国家及地区的烈酒，买家及参观人士可一站式品鑑世界各地的烈酒文化与风味，当中以中国白酒以及一系列「本地姜」品牌不容错过。被誉为「中国十大白酒品牌」的其中六个均于展会展出，包括贵州茅台；江苏洋河；四川的五粮液、泸州老窖、剑南春以及郎酒；由艺人洪天明成立的洪家班酱酒茅台及香港首个本地威士忌品牌九龙酿酒亦有参展。 大会今年邀得亚洲最年轻葡萄酒大师邢威，联同屡获殊荣的侍酒师Carlito Chiu，以及另一位拥有多项国际认证的侍酒师Calvin Choi，参与专业推介活动，三位专业品鑑师盲品评选，于美酒展中精选出个人最爱酒品名单。名单包括红酒、白葡萄酒、中国白酒、清酒/米酒、威士忌及其他酒类，让业内人士及公众参考，这些特选酒品在展会中将贴上特别标籤，方便识别。以下为三位专业品鑑师精选的美酒名单： 红酒 PORTA da RAVESSA OLD VINEYARDS RED ；葡萄牙 （Adega de Redondo, Crl；展位：3E-B15）

（Adega de Redondo, Crl；展位：3E-B15） 丝路酒庄收穫干红；中国 （新疆丝路酒庄有限公司；展位：3E-A22）

（新疆丝路酒庄有限公司；展位：3E-A22） 丝路酒庄鸟巢马瑟兰干红；中国 （新疆丝路酒庄有限公司；展位：3E-A22）

（新疆丝路酒庄有限公司；展位：3E-A22） 乡都安东尼干红葡萄酒；中国（新疆乡都酒业有限公司；展会：3E-A02） 白葡萄酒 Chateau Plain Point；法国（The Wine Cave Co.Ltd；展位：3D-D21） 中国白酒 五粮液创新科技 - 自由度；中国 （四川自由度酒业有限公司；展位：3C-D10）

（四川自由度酒业有限公司；展位：3C-D10） 龙誉酱酒 - 珍藏版；中国 （Domplex Hong Kong Limited；展位：3C-D20）

（Domplex Hong Kong Limited；展位：3C-D20） 二篓酒（ 12 年）；中国 （四川谷子里酒业有限公司；展位：3C-D10）

（四川谷子里酒业有限公司；展位：3C-D10） 溪江月（如意）白酒；中国（福建国泰酒业有限公司；展位：3C-E06） 清酒/米酒 酃酃酒16度；中国（Hunam LingLingJiu Biotechnology Co., Ltd；展位：3C-C27） 威士忌及烈酒 Solera Muscat Cask Single Malt Whisky 44% ；澳洲 （SPRING BAY DISTILLERY；展位：3E-C06B）

（SPRING BAY DISTILLERY；展位：3E-C06B） Barts Blended Irish Whiskey - XS Extra Sherry Blend ；爱尔兰 （Lough Ree Distillery；展位：3C-D19）

（Lough Ree Distillery；展位：3C-D19） Kowloon Single Malt Whiskey；香港（Kowloon Spirits Limited；展位：3C-E26） 其他酒类 Braastad VSOP Cognac ；法国 （香港葡萄酒交易中心有限公司；展位：3C-E18）

（香港葡萄酒交易中心有限公司；展位：3C-E18） Three Cuts Gin (Distiller's Release) 42% ABV ；澳洲 （Turner Stillhouse；展位：3E-C08B）

（Turner Stillhouse；展位：3E-C08B） 白岳柚子酒；日本 （Wismettac Nippon Foods Company Limited；展位：3D-C10）

（Wismettac Nippon Foods Company Limited；展位：3D-C10） Five Flowers Tea Gin；香港（Two Moons Distillery；展位：3D-A23） 精彩活动探讨市场趋势 美酒展期间将举行超过40场活动及会议，当中20场与烈酒相关的活动，让业界获得烈酒市场的最新资讯及趋势，包括：今天上午举行、由中国酒业协会及香港贸发局主办的「源起中国-扬帆世界2025中国白酒国际贸易（亚洲）论坛」；明天举行、由澳大利亚中国工商业委员会主办的「Tasmanian Whisky & Spirits Master Class」；以及由《中国白酒潮得起》作者、品味潮人联合创办人方启聪主讲的「中国白酒潮得起」。中国酒业协会亦会在展会期间设立白酒体验区，透过嗅觉体验介绍中国白酒的不同香型，让入场人士更深入及全面地了解中国白酒的独特魅力。 今年美酒展亦邀请了三位葡萄酒大师亲临展会主持多场重点活动，包括由屡获殊荣的葡萄酒大师Debra Meiburg，主持今天的「国泰亚洲国际葡萄酒与烈酒大奖颁奖礼」，以及研讨会「葡萄酒行业论坛：人工智能与葡萄酒行业」。首位拥有世界认证的华裔萄葡酒大师Jennifer Docherty，今天于品酒研讨会分享「风土异彩：探索鲜为人知的产区」。邢威除了分享盲品评选名单外，更会在明天主持品酒研讨会「品味中国风土美酒」。 18岁或以上公众人士凭票可于展会最后一天（11月8日）进入指定展区「Wine Fiesta」，届时可选购及品尝环球美酒，更可参加由VTC举办的中国白酒101学堂，了解更多中国白酒的资讯；亦可参加由Debra Meiburg主讲的「奥地利葡萄酒与本地酱料搭配工作坊」、Carlito Chiu主讲的「与Carlito的美酒搭配体验」， 以及由唐人馆置地广场行政总厨张嘉裕师傅主持的清酒配餐活动「中菜清酒雅集」 ；更可参与Mixology Party，由来自不同国家和地区的专业调酒师表演以不同酒类作基底的鸡尾酒，当中包括多位来自「2025年亚洲50最佳酒吧」上榜酒吧的调酒师。 展会期间将举行多项颁奖礼及公佈赛果：包括今天举行的国泰亚洲国际葡萄酒与烈酒大奖颁奖礼；香港调酒专业协会今年以「醇酒狂想曲」为主题，在今天举行香港国际调酒大赛2025 -香港地区准决赛，明天将举行中国大湾区决赛、《酒派杂志》「香港十大配酒餐厅2025」颁奖典礼，以及由香港酒业总商会主办的首届香港国际烈酒比赛颁奖典礼。周六将举行品味潮人清酒大赏及烈酒大赛颁奖典礼2025。 公众日开放予市民凭票入场 公众日（11月8日）门票正价每张220港元，市民亦可于明天（11月7日）下午6时前透过指定平台以每张128港元特惠价*购买。入场人士可以根据个人口味到各个试酒区品尝及购买来自世界各地不同种类以及未有于市面发售的美酒。 *优惠价门票： 市民可于10月22日至11月7日下午6时前以128港元的特惠价，在CTG 中旅巴士、GoByBus、HK Liquor Store、HK01、HKGO、KKDay、KLOOK、lankwaifong.com、Trip.com、Winenow、伟成洋酒国际有限公司、环岛中港通购买公众日入场券，并会免费获得Lucaris瑰丽水晶酒杯一只，数量有限，送完即止。 展览网页：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/sc 图片下载：https://bit.ly/3Lq5R27 第十七届香港国际美酒展由今日起，一连三日（11月6至8日）假湾仔香港会议展览中心举行，匯聚来自世界各地的逾620家参展商，呈献环球特色美酒佳酿。 葡萄酒大师邢威（右），联同屡获殊荣的侍酒师Carlito Chiu（左），以及另一位拥有多项国际认证的侍酒师Calvin Choi（中），参与盲品评选，精选出个人最爱酒品名单。 由三位专业品鑑师挑选的精选美酒。 新增「环球烈酒专区」带来多个「本地姜」品牌，为本地品牌开拓国际市场提供了理想的平台。（图为香港首个本地威士忌品牌九龙酿酒） 泸州老窖今日于美酒展隆重发佈全新产品「国窖1573-美丽香港」，瓶身设计巧妙融入香港地标元素，包括香港会议展览中心，展现出浓厚的本地文化特色。 浙江诸暨同山烧酒展团今年首次参加美酒展。 葡萄酒大师Jennifer Docherty，今天于品酒研讨会分享《风土异彩：探索鲜为人知的产区》。 美酒展期间将举行多场酒业颁奖典礼和比赛，其中一项是由葡萄酒大师Debra Meiburg主持的《国泰亚洲国际葡萄酒与烈酒大奖颁奖礼》。 持票公众人士于展会最后一天入场时，可在「Wine Fiesta」专区内品尝美酒，并参与多项活动包括欣赏来自不同国家和地区的专业调酒师表演。（图为香港国际调酒大赛2025香港地区准决赛参赛者）

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企业)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



