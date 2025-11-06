《米其林指南》进一步拓展全球版图，宣布首度登陆新西兰！



新西兰奥克兰, 2025年11月6日 - (亚太商讯) - 米其林荣幸宣布，《米其林指南》将首次拓展至大洋洲，正式登陆新西兰。首届新西兰米其林指南评选范围将覆盖奥克兰、惠灵顿、基督城和皇后镇四个充满活力的美食目的地。米其林指南的匿名评审员已同步展开实地评选，首届餐厅评选名单预计将于 2026 年年中公布，旨在寻找奥克兰、惠灵顿、基督城与皇后镇最优秀的餐厅，发掘当地最具代表性的美食体验。 《米其林指南》国际总监Gwendal Poullennec 表示：「我们对于《米其林指南》扩展到新西兰感到非常兴奋。新西兰丰富多元的美食融合了毛利文化、太平洋地区的风情，以及新一代主厨以创意与热情弘扬在地食材的精神，透过聚焦奥克兰、惠灵顿、基督城与皇后镇的卓越餐厅，我们迫不及待地想将这些令人振奋的美食目的地的独特风味与杰出人才分享给全世界。」 《米其林指南》得以拓展至新西兰，得力于新西兰旅游局的宝贵支持，新西兰旅游和酒店业部长路易丝·厄普斯顿（Louise Upston）表示：「这份荣誉不仅是对本地所有餐饮从业者的认可，更是整个酒店及旅游业的荣耀。它表彰了那些每天为我们的餐饮体验注入生命的人们所展现的卓越奉献与才华。」 新西兰旅游局首席执行官德蒙奇先生（René de Monchy）表示：「我们一直以新西兰多元且富有创意的饮食文化为傲。此次能够通过《米其林指南》向全球展示新西兰的美食，既是对我们餐饮业实力的肯定，也进一步巩固了新西兰作为旅游目的地的地位。我们诚邀世界各地的旅客亲临新西兰，细品这里的风土人情，发掘每一道料理背后的故事。」 皮哈海滩，奥克兰 摄影：阿尔·格思里（AI Guthrie） 美食旅行目的地 “长白云之乡”新西兰是一片融合了多种文化且深受现代都市影响的土地。这里的美食展现出多元文化交融的特色，结合了丰富的世界级本土食材。从新鲜的时令蔬菜到标志性的草饲羔羊肉和牛肉，新西兰的食材被演绎为兼具国际风范的现代美食，并与世界级佳酿组成完美搭配。 在奥克兰，新西兰风味始终是餐饮体验的核心。同时，这座城市凭借多元文化背景与滨海资源，成为具有全球吸引力的美食目的地。无论是展现文化融合的精致餐饮，还是呈现本土佳酿的特色酒单，奥克兰为游客提供热情而精致的世界级美食体验。 惠灵顿是新西兰的创意之都，以大胆创新的风味而闻名。这座国际都市拥有多元的美食文化，更秉持从农场到餐桌的可持续理念。作为世界顶级的咖啡城市之一，惠灵顿处处洋溢着咖啡文化，街头巷尾遍布烘焙工坊与特色咖啡厅。 南岛基督城的餐厅善于利用该地区丰富的自然资源，从班克斯半岛的海鲜到坎特伯雷平原的新鲜农产品，都是其特色食材。餐厅通过高性价比的“从农场到餐桌”模式，来展现本地食材的魅力，将本土食材与环太平洋风味巧妙融合，为新西兰不断演变的烹饪特色做出了贡献。 皇后镇是世界知名的度假小镇，坐落在南阿尔卑斯山雄伟的山峰之间。这里的美食图景，既得益于自然的慷慨馈赠，也融入了生态创新的理念。中奥塔哥的独特风土，缔造了这片世界最南端的葡萄酒产区。这里出产的有机时令物产，与来自周边高地的野生鹿肉及优质羔羊肉相得益彰。 在新西兰，每一次旅程都是一次寻找属于自己的“百分百”的机会，是与这里的人们、土地、风味和当地精神建立连接的机会。从踏上这片土地开始，游客就会感受到Manaakitanga（毛利语，意为热情好客），然后成为Whānau（毛利语，意为家人）。 美食与美酒是通往文化、社区与连接的桥梁。无论是品尝一杯世界级的黑皮诺红酒，还是在海岸觅食之旅中享用新鲜捕获的Kaimoana（毛利语，意为海鲜）。每一口食物、每一滴美酒都承载这片土地的Wairua（毛利语，意为精神），为每位游客提供真实而难忘的味觉体验。 入选《米其林指南》标志着新西兰正式登上全球美食版图，成为一个值得专程前往体验美食的目的地。这份指南印证了新西兰厨师、生产商和酒店服务业的卓越水准，并邀请品味独到的游客通过味觉探索美食。在米其林指南的光环下，新西兰的美食故事将助推旅游业，提升本地人才知名度，让世界更深入理解新西兰独特的风味与热情的待客之道。 米其林星钥酒店 在创立125周年之际，《米其林指南》聚焦酒店领域，推出“米其林星钥”评级，重新定义卓越标准。在2025年全球星钥评选中已有19家新西兰酒店凭借设计、建筑、服务和个性方面的卓越表现而获得米其林星钥殊荣。 《米其林指南》评选标准 米其林指南由米其林轮胎公于1900年创立，最初目的是为了鼓励消费者驾车出行。自发表以来，始终秉持着最初的使命：将成熟的美食目的地纳入评选版图，引导国际游客和当地食客探索卓越餐厅美食，展现世界各地的烹饪风貌，并推动旅行文化。 餐厅名单的评选也将依照《米其林指南》历久弥新的标准，专注于餐厅所呈现的烹饪品质，并由匿名的米其林指南评审员，根据以下五项公开评估标准进行评价： • 食材品质 • 烹饪技巧 • 味道的协调性 • 主厨在料理中展现的独特性；以及 • 餐饮水准的一致性 米其林指南始终秉持最高国际标准进行餐厅评选。由经验丰富、具备专业素养且保持匿名的评审员团队，针对餐厅进行持续且严谨的评选工作。所有评选过程皆本着独立与客观原则，没有任何其他商业利益或争议，确保评选结果的公正性与专业性。这份对品质与诚信的坚持，确保只有卓越的餐厅能够获得肯定与表彰。 《米其林指南》餐厅评级 米其林指南藉由完整的评选制度，对优质的餐厅进行表彰。米其林最具代表性的星级荣誉，旨在肯定那些为饕客提供卓越料理体验的顶尖餐厅。米其林一星代表“优质烹调，不妨一试”，米其林二星代表“烹调出色，值得绕道前往”，米其林三星代表“卓越的烹调，值得专程造访”。此外，米其林必比登推介（Bib Gourmand）餐厅是深受评审员喜爱、被认为“物有所值”的餐厅。 欲了解更多关于《米其林指南》的历史以及评选标准，请访问 guide.michelin.com。 The MICHELIN Guide Worldwide app for iOS and Android devices. iOS Android guide.michelin.com facebook.com/MichelinGuideAsia instagram.com/michelinguide youtube.com/MICHELINGuideAsia 关于米其林 米其林致力于成为全球领先制造商，为人们提供改变生活的复合材料和非凡体验。作为一家在工程材料领域创新超过 130 年的企业，米其林在推动人类进步和塑造可持续未来方面独具优势。凭借对聚合物复合材料领域的深厚专业知识，米其林不断创新，制造高品质的轮胎和零件，以满足各种严格领域的关键应用需求，包括交通、建筑、航空、低碳能源和健康医疗等领域。米其林对产品的精益求精和对客户需求的深入了解，持续激励自身为人们提供最优质的体验。米其林不仅为专业车队提供基于数据和人工智能的解决方案，还通过米其林指南推荐卓越的餐厅和饭店。米其林总部位于法国克莱蒙费朗，在 175 个国家和地区拥有 129,800 名员工。( www.michelin.com ) Press Contact

