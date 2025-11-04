锚定空间智能高增长赛道 智慧互通冲刺"高精度AI第一股"

香港, 2025年11月5日 - (亚太商訊) - 随着数字基础设施成熟与计算成本下降，AI 加速渗透各领域。其中，融合深度学习与计算器视觉能力的高精度 AI 解决方案，因能满足场景对精度的严苛要求，已在智慧交通、机器人、医疗诊断等领域实现广泛应用。

在这一领域，智慧互通科技股份有限公司（"智慧互通"）以专有的高精度AI技术、计算器视觉及多模态感知技术为核心，深耕智慧交通领域，向客户提供结合了先进软硬件的全栈式高精度AI解决方案，正成为中国乃至亚洲市场数字基建升级的重要力量。10月31日，智慧互通向港交所递交上市申请，冲刺港股"高精度 AI 第一股"。

稀缺性与高增长共振，技术壁垒构筑护城河

智慧互通所处的空间智能赛道，兼具政策红利驱动的高增长属性与技术门坎造就的稀缺性。智慧互通凭借深厚技术积淀与场景落地能力，构筑起难以复制的竞争壁垒，充分承接行业发展红利。

从行业增长逻辑看，政策推动、技术进步与市场需求形成共振，空间智能赛道增长确定性强。国务院《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2030年建成世界领先的现代化综合交通体系。根据弗若斯特沙利文资料，2024年中国空间智能解决方案市场规模达218亿元，智能交通应用占比达44.4%，市场规模达97亿元，较2019年11亿元涨近8倍。"十五五"期间，中国交通运输部将把人工智能在交通运输领域规模化创新应用作为主攻方向，市场需求有望持续扩容。预计到2029年，中国智能交通应用市场将进一步增长至人民币875亿元，2025年至2029年的复合年增长率为51.5%，增长空间广阔。

从赛道稀缺性看，技术门坎与标准壁垒筛选出少数核心参与者。空间智慧领域需同时具备多模态感知技术、数字孪生建模能力、大模型算法迭代能力及跨场景适配经验，而高精度 AI 技术更需长期研发投入与大规模场景数据积累，行业进入门坎较高。

智慧互通作为较早布局该领域的企业，已形成显著技术壁垒。截至 2025 年 6 月 30 日，智慧互通累计申请 1225 项境内外专利，持有 338 项专利，独立开发的高精度人工智能技术、智能AIoT技术、人工智能决策智能技术、城市级交通数字双技术、全球协作感知和信息融合技术的核心技术，达到行业领先水平；同时参与 6 项国家标准、4 项地方标准、5 项团体标准制定，在技术话语权与行业规则制定中占据主动，进一步强化稀缺性优势。

不仅如此，智慧互通已將技术竞争力转化为变现机会，为客户提供全栈空间智能解决方案，覆盖路网、路侧等多个场景，并进一步拓展到机场、 学校、工业区、商业空间及自然保护区等公共空间，实现商业化落地。目前，公司业务覆盖国内 70 余个城市，并已将解决方案拓展至香港、东南亚及中东市场，成为国内少数具备全球场景落地能力的企业。以2024年收入计，智能互通位列中国智能交通解决方案供货商第四；空间智能路侧解决方案提供商第一，占有19.3%的市场份额。

财务健康与股东协同双支撑，夯实长期发展韧性

得益于先进且可扩展的商业模式，智能互通实现业务可持续增长。2022年至2024年，智慧互通营收由的5.38亿元增长至的6.99亿元，年均增长逾13%。毛利率稳步提升，由23.7%升至29.9%。

尽管2025年上半年智慧互通业绩出现波动，收入同比下降，亏损也有所扩大，但深入分析发现，此波动是智慧互通"战略性投入前置"的阶段性结果。一方面，智能互通正积极拓展海外业务与新场景应用，前期市场调研、定制化研发开支显著增加。另一方面，公司研发投入力度未减，2022-2024 年研发费用占经营开支比例均超过30%，符合高精度 AI 行业"研发前置、收益后置"的典型特征，短期投入为长期技术领先性奠定基础。

值得一提的是，智能互通股权结构呈现明确的战略联动特征。创始人闫军博士与一致行动人共同持有公司过半投票权，形成治理方向明确、决策效率高的内部协同机制，保障公司长期战略的连贯性，避免短期利益与长期发展脱节。机构股东包括张家口空港、绿动资本、高榕创投、蔚来汽车、深创投及云天励飞等产业资本以及专业投资机构，产业资本可助力公司连结资源，推动技术与场景的深度融合；专业投资机构则能提供资本运作经验与行业资源。这种"控股股东稳定控盘 + 机构股东战略赋能"的股权结构，既保障了股权稳定性，又形成资源互补的协同效应，为公司长期发展奠定坚实治理基础。

当前，智能交通正成为AI应用中最具确定性、最具规模化潜力的领域。"十四五"奠定基础，"十五五"将迎来加速普及期。智慧互通作为该赛道的核心参与者，已在技术壁垒、财务健康与治理协同三个维度形成正向循环。短期的战略性亏损，是为中长期成长铺路；高壁垒技术能力与强大的场景落地能力，则为公司未来扩张提供了确定性支撑。未来，依托技术壁垒带来的竞争优势、财务端战略投入的逐步兑现，智慧互通有望在全球智能交通数字化浪潮中持续扩张版图，为投资者释放长期成长红利。

