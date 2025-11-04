「非洲消费品制造第一股」招股进行中：顶流机构加持

香港, 2025年11月4日 - (亚太商訊) - 10月31日，跨国卫生用品公司乐舒适有限公司（「乐舒适」，股份代号：2698.HK）正式启动招股，拟赴港上市。公司本次全球发售股份总数达9088.4万股，其中香港公开发售908.84万股，国际发售8179.56万股，发售价格区间定为24.20-26.20港元。若上市进程顺利，乐舒适将成为港股市场上的「非洲消费品制造第一股」。

市场地位稳固 发展潜力获众多知名机构认可

据悉，乐舒适是一家聚焦非洲、拉美等新兴市场的跨国卫生用品公司，主要开发、制造并销售婴儿纸尿裤、拉拉裤、卫生巾及湿巾等产品。往绩记录期内，其收入主要来自非洲客户。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年销量计算，公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一，市场份额分别为20.3%及15.6%，展现出强劲的区域竞争力。

此次赴港上市，乐舒适成功吸引一众行业顶尖机构作为基石投资者，阵容涵盖国内知名投资机构及头部公募基金，包括黑蚁资本、博裕资本、红杉资本、NewTrails、鼎晖百孚、MSPEAsia、弘章资本、富国基金、南方基金及易方达，强大的投资阵营彰显市场对公司发展潜力的认可。

回溯这些机构的过往投资案例，其对消费领域标的的挖掘能力尤为突出。黑蚁资本作为国内消费赛道知名投资机构，此前投资的泡泡玛特（9992.HK）、老铺黄金（6181.HK）分别于2020年及2024年登陆港股上市，如今均已成为市场的明星消费股。再考虑到黑蚁资本过往极少担任基石投资者，此次参与基石投资无疑传递出对新兴市场卫品行业及乐舒适未来发展的双重认可。

此外，博裕资本布局的蜜雪集团（2097.HK），上市至今涨幅亦达97%；红杉资本中国参与的泡泡玛特（9992.HK）上市后涨幅达1230%；富国基金参与的名创优品（9896.HK）、安踏体育（2020.HK），同期涨幅分别为264%、213%；弘章资本投资的东鹏饮料（605499.SH），上市后更是录得325%的涨幅（以上数据截至2025年10月27日）。

知名国际机构提供重要背书 长期成长空间可期

值得注意的是，乐舒适于Pre-IPO轮（首次公开发售前）融资还获得国际金融公司（IFC）投资3000万美元。

IFC隶属于世界银行集团，是全球规模最大、专注于新兴市场私营领域的发展机构。IFC业务遍及100多个国家，运用其资金、专业知识及影响力在发展中国家创造市场及机遇。在2025财政年度，IFC为发展中国家私营企业和金融机构提供创纪录的717亿美元融资。

乐舒适作为IFC于2025财政年度的投资项目之一，项目投资金额将专项用于支持公司在加纳、肯尼亚、坦桑尼亚及赞比亚现有工厂的产能升级，具体落地为新增婴儿尿布与卫生巾生产线。这一举措不仅直接体现IFC对乐舒适新兴市场布局的认可，更凸显其对公司深耕非洲卫生用品赛道、长期发展前景的坚定信心。同时，此举也暗含IFC对乐舒适双重价值的肯定。一方面，公司通过产业化扩张推动当地制造业发展，提供稳定就业岗位；另一方面，其优质卫生用品的普及，切实改善了非洲民众生活福祉，契合可持续发展目标。

从估值角度看，以发行中间价测算，乐舒适的市盈率（PE）在港股同行业可比公司中仍处于较低水平。结合公司在非洲市场的龙头地位及产能扩张计划，当前较低的估值水平为其后市留出了充足的估值修复空间，也为投资者提供了兼具成长性与安全性的配置机会。

总体而言，乐舒适此次赴港上市，既是其抓住全球消费品制造行业高质量发展机遇、依托非洲等新兴市场龙头地位的关键布局，也凭借硬核的业务实力与潜力获得了顶级机构的强力背书。相信在众多知名机构的加持下，未来，公司将进一步扩大非洲产能、夯实区域竞争力，为自身打开明确的增长路径，长期成长空间值得期待。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network