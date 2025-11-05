赛力斯港股认购火爆 首家A+H豪华新能源车企即将登场

香港, 2025年11月4日 - (亚太商訊) - 港股新能车板块再现火爆认购。10月31日，赛力斯结束港股招股，最终发售价定为每股131.5港元。公开发售阶段，赛力斯掀起认购热潮，根据公开数据，赛力斯香港招股公开发售部分预计获破百倍超额认购，融资认购超1200亿港元。不仅如此，赛力斯IPO还吸引重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德、中邮理财等22家中外知名机构以基石投资者身份入局，合计认购金额占总发行规模的48.73%（假设发售量调整权及超额配股权未获行使）。

问界M9

作为即将登陆港股的首家 A+H 豪华新能源车企，赛力斯此次招股的火爆表现以及基石投资者的踊跃认购，以及产业伙伴的重视，印证了资本市场对其「豪华 + 科技」双轨模式的认可。

双标签破局：既做「中国的奔驰宝马」，亦当「中国的特斯拉」

赛力斯的市场吸引力，源于其跳出传统车企竞争维度，以「智慧重塑豪华」理念打造的差异化优势。在豪华赛道，问界品牌精准卡位高端市场，构建起覆盖 30万 - 50万元区间的产品矩阵，被市场誉为「中国的奔驰宝马」：问界 M9 截至2025年9月底累计交付超 24 万辆，稳居中国市场50 万级豪华车型销冠，成为首个突破传统豪华品牌垄断的中国车型；2025 年 4 月上市的问界 M8，上市后仅24小时大定即突破3万辆，位列40 万元级市场榜首，用销量证明中国品牌在豪华市场的话语权，这也正是全球顶级豪华车经销商聚焦其动态的核心原因。

而从科技维度看，问界又被业界视为 「中国的特斯拉」，其在智慧出行领域的探索与国际领先车企同频。截至 2025 年 9 月，问界系列车型辅助驾驶功能累计行驶里程突破已突破34.5亿公里，辅助驾驶行驶里程占总里程比例40%，辅助驾驶功能成绩亮眼。更具前瞻性的是，赛力斯近期与火山引擎达成深度合作，共同推进具身智能在汽车领域的研发应用。这种对前沿科技的布局，正与特斯拉在自动驾驶领域的战略方向高度契合。「豪华质感不妥协，智慧体验不打折」，正是这种双重价值，让赛力斯在高端市场快速突围。

盈利突破+规模放量，新品储备打开增长空间

资本市场的热烈追捧，终究要回归企业基本面的支撑。2024年，公司收入达1451亿元，同比大幅增长305.5%；实现归母净利润59亿元，成功实现历史性扭亏为，成为全球第四家实现盈利的新能源车企。2025 年上半年，赛力斯盈利能力进一步提升，实现归母净利润达 29亿元，毛利率达到26.5%，同比提升4.7个百分点，体现了公司高端产品的溢价能力，也印证了规模效应下的成本控制实力。

此外，赛力斯在保持爆款车型稳定输出的同时，新品储备充足 —— 2025年前三季度，公司陆续推出问界M92025款、问界M8、问界新M5Ultra、问界新M7，产品矩阵的持续完善将进一步打开增长空间。

问界全系列

展望未来，赛力斯将继续深耕高端智能电动车主航道，以问界品牌的高端定位与用户口碑为基础，加快新品研发与智能化升级步伐，持续巩固在高端新能源汽车市场的领先优势。凭借「中国的奔驰宝马」的豪华底蕴与「中国的特斯拉」的科技基因，赛力斯未来有望在高端智能电动汽车赛道持续领跑，为投资者带来长期价值回报。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network