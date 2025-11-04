全美锦鲤展 2026 —— 体验全球顶级锦鲤盛会，拉斯维加斯精彩呈现

内华达州拉斯维加斯, 2025年11月5日 - (亚太商讯) - 拉斯维加斯即将闪耀出前所未有的色彩、文化与创意光芒—— 全美锦鲤展 2026（AAKS） 盛大回归，比以往更庞大、更大胆、更具国际影响力。这场为期三天的盛会将庆祝锦鲤艺术之美，以及传统、企业家精神、竞赛与娱乐之间的强大融合。

全美锦鲤展(All American Koi Show) 2026 · 拉斯维加斯

来自世界各地的顶级日本锦鲤评审、商业先锋与锦鲤爱好者将齐聚美国拉斯维加斯，共度一场令人难忘的周末盛典。

AAKS 2026 将汇聚世界知名的日本评审专家、行业创新者与全球锦鲤爱好者，打造沉浸式体验——从亲身参与的池塘建造学徒课程，到独家晚宴与群星闪耀的派对活动，活动设计旨在调动所有感官，唤醒每一份对锦鲤文化的热情。

“AAKS 不只是竞赛，更是一种连接，” W. Lim Corporation及全美锦鲤展(All American Koi Show)创始人 Hector Mardueno 表示。“我们正在融合东西方、传承与创新、商业与艺术——一切都通过锦鲤这一象征坚韧与美丽的永恒符号来呈现。”

本届活动将推出八大主题体验区，每一部分都将展示全球锦鲤运动的独特风貌：

1. 传奇之夜派对（Party with the Legends）—— 于Silverton Casino举行的独家开幕盛宴，汇聚世界顶级锦鲤育种家、名人嘉宾与现场娱乐表演，共同揭开盛会序幕。

2. 赞助机遇 —为奢华品牌与全球合作伙伴打造高端舞台，精准触达高价值精英观众群体。

3. AAKS 美食节 —汇聚美式、日式与夏威夷风味的融合美食盛宴，带来味觉与文化的双重享受。

4. AAKS 主赛事 —由世界知名的日本锦鲤育种大师担任评审，评选最具艺术与品质的锦鲤冠军。

5. 世界锦标赛颁奖典礼暨晚宴—于Silverton Casion 举行，表彰锦鲤养殖领域的卓越成就与创新精神。

6. 展商博览与注册区 —集产品、艺术与水产养殖于一体的活力市集，展示行业最新成果与创意。

7. 创始人故事：赫克托的旅程（Founder’s Story: Hector’s Journey） ——《通往拉斯维加斯之路：AAKS 2026》YouTube 系列，以激情与愿景为燃料，讲述全美锦鲤展的诞生与梦想。

8. 精英课堂（Business Class with Hap Klopp & W. Lim Corporation Seminars） —— 由 The North Face 创始人哈普·克洛普（Hap Klopp）与 W. Lim 公司联合举办的独家领导力课程与实践学徒体验，融合商业智慧与实战精神。

每一项体验都汇聚成同一个共同使命——将锦鲤文化提升为全球艺术形式，并在创新、企业家精神与传统之间建立新的桥梁。

预计AAKS 2026将吸引来自美洲、亚洲和欧洲的嘉宾，汇聚奢侈品牌赞助商、全球媒体及世界各地的收藏家。

横纲世界冠军奖项由以下机构呈献：

Sakai Fish Farm, Dainichi Koi Farm, Isa Koi Farm, Momotaro Koi Farm, Omosako Koi Farm, Matsue Koi Farm, 和 Ooya Koi Farm

如需了解赞助、参展或媒体咨询，请联系：

info@allamericankoishow.com www.AllAmericanKoiShow.com

2026 年 3 月 27 日至 29 日——美国内华达州拉斯维加斯 Silverton Casino

联系信息

Hector Mardueno

Founder

accounts@wlimproducts.com

7252338499

Tamara Mardueno

VP

marketing@allamericankoishow.com

7252338499

来源: All American Koi Show

