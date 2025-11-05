自主战斗机的未来即将登陆罗马

圣地亚哥, 2025年11月4日 - (亚太商讯) - 作为全球无人航空系统领域的领导者，通用原子航空系统公司（GA-ASI）欣然宣布将参加即将举行的第25届国际战斗机大会。GA-ASI将以大会唯一的“四星级首席合作伙伴”身份亮相，彰显其在全球范围内对自主战斗机未来发展的坚定承诺。

通用原子航空系统公司（GA-ASI）正在不断扩充其无人战斗机生产机群——包括 MQ-20 Avenger®、XQ-67A 离机感知站（Off-Board Sensing Station）以及 YFQ-42A 协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft）——这些机型正重新定义全球自主与半自主战斗机的未来。GA-ASI 在自主技术研发、有人-无人协同作战（MUM-T）以及具备成本效益的规模化快速交付方面处于行业领先地位。公司推出的 Gambit 系列模块化、可扩展无人战斗机愿景，为美国军方及其盟友和伙伴部队加速打造未来空军力量铺平了道路。

GA-ASI 已公开承诺，将在 2025 年夏季前为美国空军制造并试飞一架具备量产代表性的无人喷气式战斗机。该公司于 8 月正式推出 YFQ-42A 协同作战飞机，开创了战斗机发展的新时代。目前，该机群的飞行测试仍在持续进行，进一步巩固了 GA-ASI 在无人航空系统（UAS）研发与交付领域的领先地位，同时严格遵守既定时间表，兑现其承诺。

“YFQ-42A 是一款具有革命性意义的飞机，目前该机型已经投入生产并在空中飞行，”GA-ASI 总裁大卫·R·亚历山大（David R. Alexander）表示。“这不是‘拭目以待’的时刻——我们正在飞行，我们正在交付，我们正在推进未来战斗航空的发展，正如我们三十多年来一直所做的那样。”

自 1992 年以来，GA-ASI 已向美国军方及国际合作伙伴交付超过 1,300 架作战飞机，并将在 2025 年突破累计 900 万飞行小时的纪录。该公司的 Predator®、Reaper®、Gray Eagle®、SkyGuardian® 和 SeaGuardian® 飞机继续在中空长航时无人机（MALE UAS）领域树立性能标准。

GA-ASI 的 MQ-20 Avenger 是一款由公司自主出资研发的无人喷气式战斗机，于 2009 年首飞，目前仍作为先进自主技术整合与演示的试验平台使用。该机融合并试飞来自美国政府、领先行业供应商以及 GA-ASI 自主研发团队的最新尖端软件，且往往由公司自行承担费用。

在将于 11 月 4 日至 6 日在罗马举行的国际战斗机大会（International Fighter Conference）上，GA-ASI 计划让与会者亲眼目睹未来航空的风貌——届时将在展会场馆内展示 YFQ-42A 协同作战飞机的实物比例模型，并发布其他最新消息。

