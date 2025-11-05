Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, November 5, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 4 November 2025, 08:00 HKT/SGT
Share:

来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
自主战斗机的未来即将登陆罗马
——通用原子航空系统公司（GA-ASI）将在2025年国际战斗机大会上聚焦无人战斗机机群

圣地亚哥, 2025年11月4日 - (亚太商讯) - 作为全球无人航空系统领域的领导者，通用原子航空系统公司（GA-ASI）欣然宣布将参加即将举行的第25届国际战斗机大会。GA-ASI将以大会唯一的“四星级首席合作伙伴”身份亮相，彰显其在全球范围内对自主战斗机未来发展的坚定承诺。

通用原子航空系统公司（GA-ASI）正在不断扩充其无人战斗机生产机群——包括 MQ-20 Avenger®、XQ-67A 离机感知站（Off-Board Sensing Station）以及 YFQ-42A 协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft）——这些机型正重新定义全球自主与半自主战斗机的未来。GA-ASI 在自主技术研发、有人-无人协同作战（MUM-T）以及具备成本效益的规模化快速交付方面处于行业领先地位。公司推出的 Gambit 系列模块化、可扩展无人战斗机愿景，为美国军方及其盟友和伙伴部队加速打造未来空军力量铺平了道路。

GA-ASI 已公开承诺，将在 2025 年夏季前为美国空军制造并试飞一架具备量产代表性的无人喷气式战斗机。该公司于 8 月正式推出 YFQ-42A 协同作战飞机，开创了战斗机发展的新时代。目前，该机群的飞行测试仍在持续进行，进一步巩固了 GA-ASI 在无人航空系统（UAS）研发与交付领域的领先地位，同时严格遵守既定时间表，兑现其承诺。

“YFQ-42A 是一款具有革命性意义的飞机，目前该机型已经投入生产并在空中飞行，”GA-ASI 总裁大卫·R·亚历山大（David R. Alexander）表示。“这不是‘拭目以待’的时刻——我们正在飞行，我们正在交付，我们正在推进未来战斗航空的发展，正如我们三十多年来一直所做的那样。”

自 1992 年以来，GA-ASI 已向美国军方及国际合作伙伴交付超过 1,300 架作战飞机，并将在 2025 年突破累计 900 万飞行小时的纪录。该公司的 Predator®、Reaper®、Gray Eagle®、SkyGuardian® 和 SeaGuardian® 飞机继续在中空长航时无人机（MALE UAS）领域树立性能标准。

GA-ASI 的 MQ-20 Avenger 是一款由公司自主出资研发的无人喷气式战斗机，于 2009 年首飞，目前仍作为先进自主技术整合与演示的试验平台使用。该机融合并试飞来自美国政府、领先行业供应商以及 GA-ASI 自主研发团队的最新尖端软件，且往往由公司自行承担费用。

在将于 11 月 4 日至 6 日在罗马举行的国际战斗机大会（International Fighter Conference）上，GA-ASI 计划让与会者亲眼目睹未来航空的风貌——届时将在展会场馆内展示 YFQ-42A 协同作战飞机的实物比例模型，并发布其他最新消息。

更多有关 2025 年国际战斗机大会的信息，请访问： https://www.defenceiq.com/events-internationalfighter

关于 GA-ASI

通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）是全球领先的无人航空系统（UAS）制造商。GA-ASI 的 Predator® 系列无人机已累计超过 900 万飞行小时，并在过去 30 年内持续服役，旗下机型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力于提供长航时、多任务解决方案，以实现持续的态势感知与快速打击能力。

欲了解更多信息，请访问 www.ga-asi.com

Avenger、EagleEye、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美国和/或其他国家注册的商标。

联系方式
GA-ASI 媒体关系
asi-mediarelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

来源: General Atomics



话题 Press release summary

部门 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
General Atomics Aeronautical Systems, Inc
Oct 15, 2025 22:00 HKT/SGT
GA-ASI 与韩华正式签署协议，将共同生产“灰鹰(R) 短距起降”（Gray Eagle(R) STOL）无人机系统（UAS）
July 23, 2025 22:00 HKT/SGT
丹麦从通用原子航空系统公司采购四架 MQ-9B“天空卫士”无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为国际客户推出全新 PELE 小型无人机
June 16, 2025 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）为 MQ-9B 增加 Saab 空中预警能力
June 11, 2025 12:58 HKT/SGT
英国国防部与通用原子航空系统公司签署“保护者”支持合同
May 9, 2025 00:00 HKT/SGT
英国认证“保护者”号为首个同类远程操控飞行器
Apr 9, 2025 14:00 HKT/SGT
通用原子航空系统公司（GA-ASI）与韩国韩华公司签署合作协议
Feb 26, 2025 08:00 HKT/SGT
GA-ASI 利用新型空投传感器测试推进反潜追击
Feb 20, 2025 14:00 HKT/SGT
GA-ASI 与 CAE 签署长期协议，共同开发新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任务训练器
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       