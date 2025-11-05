每四天一次的骗局遭遇：墨西哥的经济代价

荷兰海牙, 2025年11月4日 - (亚太商讯) - 一项针对1,000名墨西哥成年人的研究显示，超过四分之三的人曾遭遇过诈骗；平均每四天就会遇到一次骗局，折合为墨西哥每人每年平均约86次的诈骗接触。

此外，近五分之三（约60%）的墨西哥成年人称在过去一年中遭遇过诈骗，而每位受害者平均被诈骗1.8次。

广泛的经济损失

购物诈骗（55%）、投资诈骗（48%）和意外资金诈骗（47%）是墨西哥最常见的三种诈骗类型。一些受害者的钱通过电子邮件被盗，另一些则收到了绑架威胁。此外，超过三分之一的墨西哥成年人表示在过去一年中因诈骗而遭受金钱损失。电汇或银行转账（55%）以及借记卡支付（21%）是诈骗者最常使用的收款方式。在曾经遭遇过诈骗的人中，三分之二向支付服务机构报告了诈骗事件，但其中有一半人未能追回任何损失的资金。

举报信心不足

在墨西哥，诈骗事件发生频繁，有12%的墨西哥成年人每周会多次遭遇诈骗。在过去的12个月中，超过一半曾遇到诈骗的人至少举报过一次。然而，在举报过诈骗的人中，37%表示未见任何处理行动，另有15%不确定结果如何。对于从未举报过诈骗的人而言，一半表示未举报的原因是“不知道该向谁举报”，而超过三分之一的人认为“举报也不会有结果”或“不会采取任何行动”。

导致警惕性提高

97%的墨西哥成年人表示，他们会采取至少一种措施来判断某个优惠或提议是真是假、是否为诈骗。最常见的做法是“在其他网站上搜索相关评论”（36%），这一行为被认为是在防范诈骗方面最有效的手段之一。

要求问责的呼声不断上升

三分之一的墨西哥成年人认为，应对诈骗者实施的首要惩罚是“全额赔偿受害者损失”；然而，19%的人主张更严厉的惩罚，如判处6年至10年或更长的监禁。诈骗在墨西哥依然造成严重影响，不仅带来经济损失，也造成心理压力，并引发公众对加强保护措施和加重惩处的强烈呼吁。

“这些调查结果既揭示了问题的严重程度，也体现了墨西哥人民的坚韧。尽管几乎每隔几天就会遭遇诈骗，大多数成年人仍积极采取措施核实信息、保护自身安全。现在是组织、监管机构和企业以具体行动回应这种警觉的时候，让墨西哥成为一个更安全的网络环境。”

——GASA墨西哥分会主任 西西·德拉·佩尼亚（Sissi de la Peña）

阅读报告并参加我们的网络研讨会：

完整报告

11月5日网络研讨会

阅读完整新闻稿，了解研究方法与附录说明

联系信息

Metje van der Meer

Marketing Director

metje.vandermeer@gasa.org

来源: Global Anti-Scam Alliance

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network