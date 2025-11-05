太平洋大道资本合伙公司附属机构完成对FLSmidth & Co. A/S旗下FLSmidth Cement的收购



洛杉矶, 2025年11月4日 - (亚太商讯) - 专注于企业剥离及其他中端市场复杂交易的全球领先私募股权公司——太平洋大道资本合伙公司（Pacific Avenue Capital Partners，简称“Pacific Avenue”）今日宣布，已完成对FLSmidth & Co. A/S（哥本哈根证券交易所代码：CPH:FLS，简称“FLSmidth”）旗下FLSmidth Cement A/S（简称“FLSmidth Cement”或“公司”）的收购。交易完成后，FLSmidth Cement将以新名称Fuller Technologies (简称“Fuller )运营，标志着其作为一家独立的、以技术为驱动的全球水泥行业领导者的新篇章正式开启。Fuller是一家领先的水泥生产行业解决方案供应商，专注于为全球水泥厂提供售后零部件与服务，以及新建和替换设备。公司在北美、欧洲和亚洲均设有生产基地，其全球设备装机量覆盖全球约2,700家水泥厂中的1,400多家。 凭借逾140年的行业经验，Fuller提供涵盖整个水泥生产流程的综合解决方案——从原料进入工厂到最终产品出厂。公司为客户提供广泛的设备与软件产品，适用于传统及可持续水泥生产，包括破碎机、磨机、回转窑、给料机、装载系统、气力输送设备以及自动化控制系统。除生产设备外，富勒还通过庞大的售后零部件与服务组合，为长期客户提供设备全生命周期支持。 在太平洋大道资本合伙公司（Pacific Avenue）的支持下，Fuller将专注于强化其“值得信赖的合作伙伴”形象，通过深化客户关系并更紧密地契合客户不断变化的需求，进一步提升市场地位。公司将推动一系列战略性增长计划，覆盖资本设备及服务交付两大领域，服务对象不仅包括水泥生产行业，也延伸至相关配套产业。凭借其技术专长、创新产品与服务，Fuller 将持续为全球客户创造价值，推动可持续增长与长期发展。 “我们很荣幸地欢迎富勒科技（Fuller Technologies）加入我们的投资组合。本次交易凸显了太平洋大道资本合伙公司在执行复杂的跨境企业剥离交易，以及支持全球企业实现可持续长期增长方面的专业能力。我们以成为卖方在实现平稳过渡及为其业务独立发展奠定坚实基础时的首选合作伙伴而自豪。以富勒这一全新品牌名义，公司团队将充分发挥其深厚的历史底蕴，扩大全球影响力，并持续向全球水泥生产企业提供创新且关键的解决方案。” ——太平洋大道资本合伙公司创始人兼管理合伙人 克里斯·斯兹纽瓦伊斯（Chris Sznewajs） 此外，太平洋大道资本合伙公司宣布任命丹尼斯·卡西迪（Dennis Cassidy）为 Fuller Technologies 首席执行官，任命即刻生效。卡西迪先生拥有超过三十年的行业经验，是一位久经考验的工业领域高管，擅长通过稳健的增长策略、卓越的运营效率以及大规模转型举措，重塑复杂的全球化企业。 “这是我们公司一个令人振奋的时刻。作为 Fuller Technologies, 我们在传承辉煌历史的同时，正以独立行业领导者的姿态勇敢开启新征程。在与太平洋大道资本合伙公司的合作下，我们将进一步深化客户关系，加速创新步伐，拓展解决方案范围。我们始终致力于提供高性能、可持续的技术，并期待与客户携手，共同塑造水泥行业的未来。” —— Fuller Technologies 首席执行官 丹尼斯·卡西迪（Dennis Cassidy） 摩根大通（J.P. Morgan）担任买方并购顾问，麦克德莫特·威尔与舒尔特律师事务所（McDermott Will & Schulte）担任买方法律顾问；摩根大通与花旗集团（Citi）提供并购融资服务；毕马威（KPMG）则提供买方会计及税务服务。 关于 Pacific Avenue Capital Partners Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股权公司，总部位于洛杉矶，并在法国巴黎设有办事处。公司专注于中端市场的企业剥离及其他复杂交易。Pacific Avenue 拥有丰富的并购与运营经验，能够驾驭复杂交易，并通过运营改进、资本投资和加速增长来释放价值。公司采取协作式的合作方式，与优秀的管理团队携手推动持久且具有战略性的变革，同时帮助企业充分发挥其潜力。截至 2025 年 8 月 31 日（基于 2025 年第二季度估值，并按 Fund II 与配套基金募集完成后的备考数据计算），Pacific Avenue 的资产管理规模（AUM）约为 38 亿美元。Pacific Avenue 团队成员在其职业生涯中已完成超过 120 笔交易，其中包括 50 余笔企业剥离，涵盖多个行业。更多信息请访问： www.pacificavenuecapital.com 关于FLSmidth FLSmidth是一家为全球采矿业提供全流程技术与服务的供应商。公司致力于帮助客户提升运营绩效、降低运营成本并减少环境影响。其“MissionZero”可持续发展目标旨在于2030年前实现采矿业零排放。FLSmidth的运营严格遵循经科学验证的减排目标（Science-Based Targets），并明确承诺提升全球采矿行业的可持续表现，同时力争在2030年前实现自身运营的碳中和。请访问官网：www.fls.com 联系信息

Chris Baddon

Principal

cbaddon@pacificavenuecapital.com 来源: Pacific Avenue



