周大福人寿冠名赞助莫文蔚首个启德演唱会

香港, 2025年11月3日 - (亚太商訊) - CTF Life周大福人寿宣布冠名赞助亚洲天后莫文蔚在12月20日首次于启德主场馆举办的个人演唱会。这是莫文蔚阔别4年后回归出生及成长的城市，并于全新的场馆与全球乐迷见面。演唱会以「家场」为主题，突显她与香港的紧密连系，与周大福人寿扎根香港40年互相呼应，令是次合作别具意义。作为启德体育园的独家创始保险合作伙伴，周大福人寿一直积极支持香港的文化及体育活动，是次冠名赞助莫文蔚演唱会，进一步体现公司全力支持盛事经济发展，助力香港成为「亚洲盛事之都」。

周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示：「周大福人寿一向积极推动香港的文化及体育发展。《莫文蔚 THE BIG BIG SHOW大秀一场 香港站「家场」限定版》演唱会，是我们为40周年志庆精挑细选的冠名赞助，更是我们首度赞助于启德主场馆举办的演唱会。我们希望借着这位亚洲天后耳熟能详的歌曲，唤起乐迷的共鸣，并吸引各地游客来港。莫文蔚的音乐陪伴香港人成长，与周大福人寿扎根香港，提供卓越保险服务的理念不谋而合。我们希望透过这次合作，为客户与乐迷带来精彩体验，实践开创保险新价值。」

《CTF Life周大福人寿40周年呈献：莫文蔚 THE BIG BIG SHOW大秀一场 香港站「家场」限定版》演唱会为周大福人寿40周年庆祝活动之一，更多精彩活动将陆续推出。 周大福人寿市场推广总监关文萱为Karen送上法国殿堂级品牌的湖水绿色水晶蝴蝶，寓意Karen可以像蝴蝶一样，在演唱会上突破自己，绽放出亚洲天后的光芒。



关于周大福人寿

周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）扎根香港40年，为周大福创建有限公司（「周大福创建」）（香港股份代号：659）的全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员，周大福人寿紧扣郑氏家族（「周大福集团」或「集团」）生态圈的雄厚资源，致力为客户及其挚爱于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局，周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司，持续开创保险新价值。

