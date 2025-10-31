Esperanza展示代币化经济新里程



香港, 2025年11月3日 - (亚太商訊) - 毅盛⾦融科技 (⾹港) 有限公司(下称「Esperanza」或「集团」)举行「Esperanza 推动代币化经济新里程发布会」 (「发布会」)。为把握香港特区政府《2025施政报告》支持开发代币化黄金投资产品的政策机遇，是次发布会汇聚行业领袖及合作伙伴，共同擘画香港发展代币化黄金的战略蓝图，探讨其合规实践与广泛应用场景，并展望代币化投资驱动亚太经济增长的无限潜力，吸引近百位投资者及专业人士等参与。 发布会由Esperanza创办人兼集团行政总裁梁卫晋律师发表的愿景演讲揭开序幕。梁卫晋律师指出，亚太区域经济长久以来依赖西方结算系统和西方主导的利率政策，以代币化黄金为基础而发展的代币化经济为区内带来另一选择，有利中国内地与香港金融业持续国际化，同时为区内实体经济发展带来全新的资本方案。他强调，香港政府是次于2025年施政报告中提及支持发展代币化黄金，为极具战略思考的政策方向。香港凭借国际金融中心的地位与资源，应积极发展以实体黄金为价值锚定的代币化黄金，目标成为亚太区域实质经济发展与跨境经贸的领导者。同时，未来代币化黄金可以接壤央行主导的数字人民币，为人民币国际化出一分力。他亦介绍了Esperanza的创立背景、跨地域团队及其核心理念，指集团现阶段已完成向香港海关注册为贵金属支持工具发行方，并已完成概念验证，其平台亦于多个亚太市场，包括东南亚、澳洲、日本、韩国等进行小范围非公开测试，现有相当数量已完成「认识你的客户 (KYC)」的实名制测试用户。虽然Esperanza的代币化黄金是根据香港海关注册的贵金属支持工具法律基础设计，但为了香港的整体监管稳定性，预计在释除其他监管机构的疑虑，并于香港完全实施明确监管框架后，Esperanza将开放代币化黄金予香港公众参与及通过战略伙伴和各经济体政府层面对接。 梁卫晋律师续指：「代币化黄金是香港金融未来的关键里程碑。集团团队于施政报告前已经与亦辰集团有限公司(8365.HK) 签订发展代币化黄金事宜，并于施政报告发表后即时与特首政策组进行富有成效的深度交流，同时确保自身的技术平台与基建全面就绪。现阶段，我们与监管机构保持积极对话，核心原则是于合规框架下实现『可控的创新』，并积极配合特首政策组的工作时间表。我们深信，Esperanza将凭借技术与商业模式的先行优势，协同各界，将代币化黄金转化为驱动亚太经济自主的强大引擎。」 发布会共设两场主题分享，首先由Esperanza 代币化黄金业务董事总经理雷剑烽先生分享代币化黄金的合规实践路径。雷剑烽先生指出，集团介绍的代币化黄金实践框架「ESPE Gold」(「ESPG」)，法律定位为「贵金属支持工具」，而非虚拟资产、稳定币或集体投资计划。Esperanza透过购入符合伦敦金银市场协会(LBMA)标准的实体金条，存放于持牌金库，并以每公斤金条为基础，对应发行十万份ESPG数字证书。这些证书均记录于不可篡改的区块链上，每份代表一期分期支付的完成。当客户累积完成十万期支付后，即可向Esperanza兑换实体金条。此外，客户亦可随时进行分期支付或向集团出售ESPG，实现相较于传统供金会的高度灵活性。他强调，此模式虽提供与稳定币相仿的用户体验，但实际更类似传统黄金商，依靠买卖价差获取稳定收益。他亦讲解ESPG的多元应用场景，除实体黄金投资与跨境支付结算外，未来更可在现实法规下探索抵押借贷等创新模式，致力构建完善的黄金利息体系。 Esperanza 资本市场业务执行董事张仲宇先生于另一场主题分享介绍代币化投资的布局。张仲宇先生剖析，过往代币化投资未能突破，关键在于缺乏具吸引力的产品设计，且流动性过度集中于专业投资者。要取得成功，关键在于构建兼具「未来成长预期」与「投资退出安全」的产品，例如短期具备收入增长潜力的收入分成投资模式。他续指，Esperanza已获得证监会资产管理牌照，其代币化业务申请正在审批中，并已完成相关法律、税务及交易系统等基础设施建设。目前，集团拥有的代币化投资包括东南亚及韩国艺人演唱会收入分成，电影票房收入分成以及酒店未来收入分成等具吸引力的项目。 除了一系列主题分享，发布会更邀请到来自新加坡的Esperanza 联合创办人兼董事会成员赵治森先生，联同梁卫晋律师及张仲宇先生，于圆桌讨论环节以多方专业视角深入探讨代币化黄金与代币化投资在亚太各经济体的发展潜力。讨论聚焦于Esperanza商业模式的独特性、如何将东南亚项目引入香港进行证券型代币发行(Security Token Offering, STO) 融资，以及香港在特区政府支持下主导代币化黄金发展的优势与时机。 是次发布会标志着Esperanza在香港乃至亚洲推动代币化经济发展的重要一步。展望未来，集团将继续通过创新的金融科技解决方案，助力香港巩固国际金融中心地位，并推动亚太地区实现更高水平的经济自主与金融创新。 图1：(由左至右) Esperanza 资本市场业务执行董事张仲宇先生、Esperanza创办人兼集团行政总裁梁卫晋律师，以及Esperanza 代币化黄金业务董事总经理雷剑烽先生，于发布会上合照。 图2：(由左至右) Esperanza 联合创办人兼董事会成员赵治森先生、Esperanza创办人兼集团行政总裁梁卫晋律师，以及Esperanza 资本市场业务执行董事张仲宇先生，于圆桌讨论环节后合照。 关于毅盛⾦融科技 (⾹港) 有限公司 (Esperanza) Esperanza由香港及新加坡专业人士共同创立，是一家运用金融科技推动亚洲经济改革的公司。Esperanza利用其代币化黄金基础建设及周边金融配套，致力连系亚洲经济体，为区内实体经济发展带来全新的资本方案，巩固香港的亚洲国际金融中心地位。未来预计通过将代币化黄金对接亚洲各区央行数字货币，打造全球首个代币化黄金广泛应用经济体，全面改革亚洲对西方金融结算系统及贷款利率的依赖。 Esperanza采取低调、高效及果断的商业模式营运。自2025年起短时间内已取得营运代币化黄金的贵金属交易商注册登记、代币托管所需的信托或公司服务提供者牌照，以及营运代币化投资所需的资产管理受规管活动牌照。2025年8月，Esperanza与亦辰集团签署代币化黄金及化币投资的合作协议，而同年9月香港政府将发展代币化黄金纳入施政报告。 Esperanza的代币化黄金及代币化投资继续沿用香港反洗钱及反逃税措施及规管要求，以金融科技大幅调低融资及营运成本，将产品直接与最终用户对接。Esperanza代币化金融系统将全力配合国家经济走向国际化，致力成为国际结算及贸易系统替代方案。 如欲了解详情，请浏览Esperanza网站：espetopia.com



话题 Press release summary



部门 金融, Blockchain Technology, ICO, Trade Finance, FinTech, NFTs

