华讯完成战略收购以强化研发能力与市场覆盖

香港, 2025年11月3日 - (亚太商訊) - 领先电子产品生产商华讯股份有限公司（"华讯"或"集团"）（股份代号：833）欣然宣布完成收购EME Limited（"目标公司"）51%已发行股本。此战略举措预计将提升集团之研发能力并助拓展其地理版图。

于收购完成后，EME Limited及其附属公司（"目标集团"）将成为华讯之间接非全资附属公司，而目标集团的财务业绩将并入集团的综合财务报表。

EME Limited从事电子产品之研发、制造及销售业务。华讯将利用其在创新与产品开发方面的显赫纪录提升自身技术能力，并加速开发新产品与解决方案。与此同时，EME Limited已在欧洲建立强大的市场地位，拥有广泛的销售网络及客户群，将显著补充集团现有的销售市场，使其更多元化。

随着集团正按其策略性扩张计划在马来西亚及越南开设新生产设施，若干现有生产活动将从集团位于中国的工厂搬迁至该等新生产设施。预期EME Limited的业务营运将创造额外生产订单及商机，可有效运用集团现有中国工厂的剩余产能。

华讯主席兼执行董事林贤奇先生表示："此项收购标志着实现我们战略增长计划的关键一步。通过借助EME Limited强大的研发专长及已建立的客户网络，我们将提升自身的技术能力、加速创新并扩大市场版图。我们深信，这些协同效应将强化集团在电子行业的竞争地位，并提升业务的整体稳定性及增长前景。"

华讯行政总裁兼执行董事林子泰先生补充指："随着EME Limited整合至集团，我们将能更好地优化生产资源配置，使制造资产的使用效率最大化，并维持所有生产设施的稳定运营。这将提升营运效率及成本效益，支持实现可持续增长，及为我们的持份者创造长期价值。"

有关华讯股份有限公司（股份代号：833）

华讯股份有限公司主要从事设计及生产多款高质量且时尚的电子产品。本公司为明晟（"MSCI"）香港微型指数成份股。有关详情，请浏览网页http://www.alltronics.com.hk/。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network