埃及沙姆沙伊赫, 2025年11月1日 - (亚太商讯) - Energy Enhancement System, LLC ("EES") 在其持续捍卫真相、创新与诚信、抵御来自Jason Shurka及The Light System, Inc.（TLS）的毫无根据的攻击的行动中，又一次取得了决定性胜利。

美国纽约东区联邦地区法院正式批准EES推进其全面驳回动议，这强烈表明法院认可EES在法律与事实层面的坚实立场。多个司法辖区的法官现已将Shurka的诉状形容为“毫无根据” 和“徒劳无益”，并多次将案件发回EES最初提起诉讼的法院——而EES在那些法院中持续获胜。

真相胜于欺骗

这一最新裁决是在几个月的广泛诉讼往来之后作出的，这些文件揭露了EES所称的一场协调一致的误导宣传与品牌混淆行动。

法院记录显示，Shurka曾在短暂的时间内参与过EES有限的市场推广活动，但随后发起了一个竞争性项目，虚假暗示其产品与原始EESystem技术相同或源自该技术。

EES在内华达州与纽约州的诉讼详细说明了Shurka及TLS如何虚假陈述其合作关系、滥用EES的知识产权，并利用公众影像与研究成果来宣传他们的仿制产品。这些起诉引用了《兰哈姆法》（Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125）及《内华达州欺骗性贸易行为法》（Nevada Deceptive Trade Practices Act）等多项法律条款。

“这不是关于竞争的问题，而是关于保护几十年来诚实工作与创新成果的问题。”

——EESystem创始人兼发明人 荣誉博士 桑德拉·罗斯·迈克尔（Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ）表示。

“我早在1978年就开始研发这项技术——远在这些人出现之前。我们将继续守护我们的诚信传承，确保真相而非谎言引导我们的社群。”

法院的裁定授权EESystem维持其立场并推进全面驳回动议——这清晰地再次确认了真实与诚信终将胜出。

“每一次有利于我们的判决，都在强化我们的证据，也让全球各中心更加团结一致。”

——EESystem发言人、桑德拉·罗斯·迈克尔博士之女 梅拉·贝托拉奇尼（Mela Bertolacini）补充道。

真正创新的传承

近五十年来，荣誉博士 桑德拉·罗斯·迈克尔（DNM, DCSJ）一直领导着能量增强系统（Energy Enhancement System, EESystem）的研发——这项技术探索标量场与光子能量环境如何与人体系统相互作用。

能量增强系统在全球拥有数百个公共中心，以其研究、工程精度与教育推广的独特融合而闻名。

总部位于内华达州的能量增强系统有限公司持续推动新兴能量科学领域的研究与设计，营造促进放松、一致性与科学好奇心的环境。自1978年以来，迈克尔博士的工作始终强调以诚信推动创新，并追求在科学与意识交汇处的更深理解。

关于能量增强系统（EESystem）

由荣誉博士 桑德拉·罗斯·迈克尔（DNM, DCSJ）创立的能量增强系统有限公司（Energy Enhancement System, LLC）是一家总部位于内华达州的研究与科技公司，致力于负责任地探索标量场与光子能量现象。公司的使命是促进透明、教育以及与全球科学家、从业者及社区中心合作开展基于一致性的环境研究。

为确保公开透明并便于公众核实，案件详情可通过官方法院档案查询：Energy Enhancement System, LLC v. Shurka et al., 案件编号 A-25-910216-B（内华达州克拉克县地区法院）；2:2025cv00633（美国内华达州联邦地区法院）；1:25-cv-00218 / 1:25-cv-20981（美国佛罗里达州南区联邦地区法院）；2:25-cv-01234（美国纽约东区联邦地区法院）。

