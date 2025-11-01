中集集团公布2025年前三季度业绩

业绩亮点

01. 前三季度营收超千亿元：前三季度实现营业收入人民币1,170.61亿元，归母净利润人民币15.66亿元，扣非归母净利润14.55亿元。

02. 现金流大幅改善：经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善510.19%至98.27亿元。

03. 积极回购增强投资者信心：今年相继推出不超过5亿港元的H股回购，以及3-5亿人民币（含）的A股股份回购计划。截至10月30日，已累计回购H股金额约1.9亿港币，共约2,579万H股；回购A股金额约1.03亿元人民币，共约1,245万A股。

04. 海洋工程业务经营效益同比增长：得益于交付效率及精益管理的持续提升，经营效益实现同比增长，达成高质量发展的目标。第三季度内交付P83船体，亦是本集团海洋工程业务交付的第四条FPSO。

05. 能化板块保持稳健增长：中集安瑞科累计在手订单约人民币307.63亿元，同比增长10.9%，其中造船订单排产至2028年。清洁能源分部受益于水上清洁能源利润释放、焦炉气制氢制LNG项目增量盈利贡献及海外高端低温罐箱稳定出口，分部利润同比大幅增长。

06. 集装箱制造业务产销量保持在较好水平：全球商品贸易增速保持韧性，集装箱贸易量增速高于年初预期，叠加红海绕行、港口拥堵、航运环保要求等因素，集装箱制造产销量保持较好水平。公司干货集装箱累计销量180.18万TEU，冷藏箱累计销量同比增长64.35%至15.35万TEU。

香港, 2025年10月31日 - (亚太商訊) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称"中集集团"或"集团"，股份代号：000039.SZ/02039.HK）欣然公布截至2025年9月30日止9个月（"期内"）之未经审核之前三季度业绩。

2025年前三季度，尽管面临全球贸易环境的不确定性，中集集团持续推进业务结构优化与运营效率提升，保持整体经营稳健。期内，集团实现营业收入人民币1,170.61亿元，归母净利润为人民币15.66亿元；现金流大幅改善，经营活动产生的现金流量净额大幅增长510.19%至98.27亿元。

集装箱制造业务方面， 2025年前三季度，尽管受美国关税扰动、地缘政治局势紧张等因素影响，全球商品贸易增速仍保持韧性。根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2025年9月的预测，2025年全球集装箱贸易量将同比增长3.0%，高于年初预期。同时红海绕行、港口拥堵、航运环保要求等因素降低了集运效率，使集装箱需求维持稳定。期内，集团干货集装箱累计销量180.18万TEU（上年同期：248.63万TEU），保持在较好水平；同时，受南美水果出口驱动，冷箱需求显著增长，冷藏箱累计销量15.35万TEU（上年同期：9.34万TEU），同比增长64.35%。

道路运输车辆业务方面，中集车辆在全球销售各类车辆合计101,583台，同比增长7.21%，实现营业收入人民币150.12亿元，第三季度环比持续保持复苏态势。半挂车业务方面，国内市场以"唯有星链"战略为指引，提升订单交付效率与强化集采保供能力，前三季度国内半挂车业务营业收入同比提升16.3%，毛利率提升2.6个百分点。海外市场在关税扰动下仍保持战略定力，全球南方半挂车业务营收同比增长15.79%，销量同比增长21.39%。上装业务（含EV·DTB）整体实现营收人民币23.33亿元，同比稳健增长，并持续发力新能源产品。纯电动头挂列车业务已完成EV-RT2.0从产品研发到运营、交付和营销体系构建，并实现纯电动头挂渣土车、纯电动头挂搅拌车两个车型样品原型验证。

空港与物流装备、消防及救援设备业务营业收入和利润呈现快速增长趋势。空港业务得益于前期优质订单释放结转；物流装备业务竣工交付国内化工行业规模超大、技术领先的智能立体仓库石化炼化一体化项目（一期）配套自动化立体仓库。消防与救援设备业务紧跟"一带一路"政策，推动国内消防子公司积极拓展海外市场，并承接多个国家级、省部级专项研究，布局智慧消防与无人消防车领域。

物流服务业务方面，中集世联达在关税不确定性及低运价背景下，通过强化应收账款管理、优化资金周转及收缩低效业务，实现经营业绩稳健运营及现金流同比大幅改善。报告期内，公司正式启动"二次创业"战略升级，设立海运、行业物流与港口物流三大BG，并加快中东、非洲网点拓展与海外信息系统建设，培育新的利润增长点。在中国国际货运代理协会最新发布的"货代物流企业综合榜"中，中集世联达再次跻身前四，行业地位持续巩固。

能源、化工及液态食品装备方面，主要经营主体中集安瑞科收入实现整体平稳增长，同比增长7.7%至人民币193.48亿元，归母净利润同比增长12.9%至人民币7.67亿元。截至2025年9月底中集安瑞科整体在手订单约人民币307.63亿元，同比增长10.9%，其中造船订单已排产至2028年；前三季度累计新签订单人民币196.41亿元，同比基本持平。具体来看，受益于水上清洁能源利润释放、焦炉气制氢制LNG项目增量盈利贡献以及海外高端低温罐箱稳定出口，清洁能源分部2025年前三季度收入同比大幅增长19.4%至人民币150.37亿元；化工环境业务前三季度收入同比下滑，但前期投入的医疗相关业务经营仍持续向好；液态食品分部受宏观不确定性影响，工程进度有所影响，前三季度收入有所下滑，将持续关注国内市场，对海外业务降本增效，加快项目进度。

海洋工程业务方面，得益于交付效率及精益管理的持续提升，经营效益实现同比增长。项目建造及交付方面，7月龙口码头建造的7000车位汽车运输船"CADWELL"号离港交付；8月烟台码头举行 P83 船体交付仪式，该项目是集团海洋工程业务交付的第四条FPSO；9月Scarabeo 5 LNG FPU离港交付驶往刚果（CONGO）海域作业。海工资产运营管理业务方面，集团已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。期内，第六代半潜钻井平台"仙境烟台"签署5口井租约，为营收增长注入动力；第七代超深水半潜钻井平台"蓝鲸一号"进入装备整备阶段，筹备履约新签租约。同时，通过精细化管理与流程优化，降低运营成本，有效拓宽盈利空间。

集团管理层表示："2025年以来，全球经贸环境复杂多变，中集集团坚持全球化布局与科技创新，推动各业务稳健发展。未来，集团将持续把握新质生产力与绿色转型机遇，夯实全球运营基础，推动高质量可持续发展，拥抱能源的制造业时代。"

关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供货商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域，龙头市场地位持续巩固。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团，中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业，共拥有4家上市公司，客户和销售网络分布在全球100多个国家和地区。2024年，本集团业绩实现营业收入人民币1,776.64亿元，毛利率保持在12.52%，净利润为人民币41.95亿元。2025年，本集团位列2025《财富》中国500强榜单第154名。如欲获得更多信息，请浏览https://www.cimc.com/。

