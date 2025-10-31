TruMerit 公司彼得·普雷佐西当选为联合国咨商地位非政府组织会议主席

纽约, 2025年10月31日 - (亚太商讯) - TruMerit 公司总裁兼首席执行官彼得·普雷佐西（Peter Preziosi）当选为联合国咨商地位非政府组织会议（简称 CoNGO）主席。

CoNGO | TruMerit

联合国咨商地位非政府组织会议，亦称为 CoNGO，与 TruMerit

CoNGO 是一个成立于 1948 年的国际非政府组织，其与联合国的关系基于联合国经济及社会理事会（ECOSOC）授予的“全面咨商地位”（General Consultative Status）。该组织目前拥有来自世界各地的 525 个会员组织以及 106 个准会员。

普雷佐西博士（Dr. Preziosi）于本周在第 28 届 CoNGO 大会上当选为 2025—2029 任期主席。大会在纽约举行，同时也有来自全球各地的组织以线上方式参会。他接替了自 2017 年起担任 CoNGO 主席、并曾在 2007 至 2011 年间任职的联合卫理公会总会社会与公共事务委员会驻联合国首席代表利贝拉托·C·包蒂斯塔牧师博士（Rev. Dr. Liberato C. Bautista）。

TruMerit 自 2018 年起成为 CoNGO 成员，并积极参与该组织事务，曾担任 CoNGO 理事会秘书以及会员委员会主席。

普雷佐西博士（Dr. Preziosi）是首位担任 CoNGO 主席的注册护士。他是一位非营利机构高管，自 2023 年初起领导 TruMerit（前称 CGFNS International），这是一家致力于促进全球卫生工作者伦理流动与职业发展的卫生人力资源发展组织。此前，他曾就职于世界卫生组织（WHO），协助建立该机构的技术驱动型全球学习中心——世卫学院（WHO Academy）。

前任主席包蒂斯塔牧师博士（Dr. Bautista）对普雷佐西博士的当选表示热烈祝贺。他说：“普雷佐西博士在 TruMerit 与世卫组织的工作经验，加上他对多边主义的深切奉献以及他在公民社会中的积极参与，为我们对 CoNGO 的未来带来了信心。在这个公民社会的声音与影响力对于塑造以人类尊严、人权及地球可持续性为核心的共同未来至关重要的时代，普雷佐西博士的领导力有望进一步强化 CoNGO 在联合国体系内外，推动民主与公平参与的重要作用。”

普雷佐西表示：“长期以来，CoNGO 一直是非政府组织的重要汇聚平台，是连接公民社会与联合国之间的桥梁，也是包容性多边主义的坚定倡导者——这一理念遗憾地正日益受到冲击。”

他进一步指出：“对此，我们应当坚持认为公民社会在联合国的参与不是一种请求，而是一项原则——这一原则对确保多边主义的合法性、有效性和伦理性至关重要，也因此对于实现可持续发展目标以及维护法治具有关键意义。”

关于 CoNGO（联合国咨商地位非政府组织会议）

联合国咨商地位非政府组织会议（Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations，简称 CoNGO）是一个独立的国际会员协会，成立于 1948 年——《世界人权宣言》发表的同一年。作为具有联合国经济及社会理事会（ECOSOC）全面咨商地位的非政府组织（NGO），CoNGO 的工作涉及整个联合国体系，包括秘书处、各专门机构、条约机构、区域委员会、研究所、峰会及世界会议。

CoNGO 全心全意支持《联合国宪章》中所载的目标与价值观，并积极倡导通过多边主义来应对全球政治、环境、卫生及其他挑战。近 30 个隶属于 CoNGO 的实质委员会（即 NGO 委员会）在纽约、日内瓦、维也纳及世界各地区运作，体现了 CoNGO 对联合国体系使命的坚定支持。CoNGO 的成员涵盖广泛领域的非政府组织，这些组织不仅与联合国保持咨商关系，也彼此合作，并与志同道合的利益相关方携手共进。官方网站：ngocongo.org

关于 TruMerit

TruMerit 是全球领先的医疗人力发展机构。前身为 CGFNS International，该组织拥有近 50 年历史，致力于协助护理人员与其他医疗工作者——以及负责发照与聘用的机构——在寻求在美国及其他国家执业许可时，验证其教育背景、专业技能与实践经验，促进其职业流动性。作为 TruMerit，该机构的使命已扩展为建立符合全球快速变迁健康需求的人力资源能力。通过旗下的全球健康人力发展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推动以实证为基础的研究、思想领导与倡议，支持各项医疗人力发展方案，包括全球认可的执业标准与认证，藉此强化医疗工作者的职业发展途径。

联系信息

David St. John

dstjohn@trumerit.org

来源: TruMerit

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network