全球首创抗炎代谢调节剂HTD1801完成2型糖尿病III期临床研究 展现持续52周的综合获益与安全性优势



香港, 2025年10月31日 - (亚太商訊) - 君圣泰医药（股票代码: 2511.HK），一家专注于开发多功能创新疗法，以解决代谢性慢病未满足临床需求的创新药公司，宣布HTD1801在2型糖尿病（T2DM）患者中开展的两项III期临床试验（SYMPHONY-1和SYMPHONY-2）已顺利完成。在包含双盲治疗期和开放延长治疗期（OLE）的52周研究中，HTD1801展现出长期持久的疗效与良好的安全性。 两项III期临床研究的52周数据充分验证了HTD1801疗效的持久性，并进一步凸显其为T2DM患者带来的长期综合临床获益。君圣泰医药计划于今年内向国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）递交HTD1801治疗T2DM适应症的新药上市申请（NDA）。 SYMPHONY-1（NCT06350890）及SYMPHONY-2（NCT06353347）试验是两项随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验，旨在分别评估HTD1801在饮食及运动干预后血糖控制不佳（SYMPHONY-1; N=408）和二甲双胍治疗后血糖控制不佳（SYMPHONY-2; N=551）的T2DM成人受试者中的有效性和安全性。两项研究的主要疗效终点为：与安慰剂相比，HTD1801治疗24周后糖化血红蛋白（HbA1c）相对于基线的变化。随后所有受试者进入为期28周的OLE期并接受HTD1801的治疗。研究继续评估了各疗效终点在第52周时相对于基线变化，以进一步验证HTD1801疗效的持久性。 降糖疗效稳健持久：24 周双盲期疗效得到长期维持，52 周数据印证 HTD1801 带来持久获益 SYMPHONY-1（单药治疗）：HTD1801治疗组第24周HbA1c较基线平均变化值为-1.3%，显著优于安慰剂组。持续接受HTD1801治疗的患者在第52周时HbA1c的较基线降幅（-1.2%）维持稳定。由安慰剂转至HTD1801治疗的患者，在第52周时其HbA1c较基线的平均变化值为-1.3%，进一步验证了双盲期结果的可靠性。 SYMPHONY-2（与二甲双胍联合治疗）：HTD1801治疗组第24周HbA1c较基线平均变化值为-1.2%，显著优于安慰剂组。持续接受HTD1801治疗的患者在第52周时HbA1c的较基线降幅（-1.1%）依然稳定。由安慰剂转换至 HTD1801治疗的患者，在第52周时其 HbA1c较基线的平均变化值为-1.2%，再次印证了双盲期的研究结果。 心肾代谢多重获益：HTD1801 对多项心肾代谢指标的改善在 52 周时均持续获益 两项研究中，双盲期HbA1c达标（HbA1c <7.0%）的患者比例在第 52 周时仍保持稳定。与此同时，HTD1801 在降低血脂方面的疗效亦长期稳定，包括低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）与非高密度脂蛋白胆固醇（non-HDL-C）均显著下降。HTD1801长期治疗还可持续降低与心血管事件及T2DM患者临床结局密切相关的炎症标记物γ-谷氨酰转移酶（GGT）和超敏C反应蛋白（hs-CRP）。 值得关注的是，全体患者的估算肾小球滤过率（eGFR）在治疗期间保持稳定。在合并轻度肾功能损害的患者中，第 24 周观察到的 eGFR 改善在第 52 周时仍然保持，显示HTD1801的肾脏保护潜力。相关数据将在近期学术会议公布。 良好的安全性与耐受性 HTD1801 在长期治疗中展现出良好的安全性与耐受性，与双盲期结果保持一致。对于接受 HTD1801 治疗的患者，治疗期延长不会增加其不良事件的类型与严重程度。 该临床试验的主要研究者，前国际糖尿病联盟（IDF）副主席、北京大学糖尿病中心主任、北京大学人民医院内分泌和代谢科主任纪立农教授指出：“这两项临床试验52 周研究结果进一步表明，HTD1801有望成为T2DM患者差异化的创新治疗选择。HTD1801是全球首创的新分子实体，作为抗炎代谢调节剂（AIMM），具有激活AMPK并抑制 NLRP3 炎性小体的双重作用机制，与现有治疗方案在机制上有很大的差异。其独特药理机制在临床疗效上表现出多重获益：不仅能够有效降糖，还可改善脂质代谢，抑制慢性代谢性炎症，并有改善肾功能的潜力。这一综合疗效使 HTD1801 有潜力成为心肾代谢系统疾病（CKM）的新治疗药物，有改善糖尿病及相关并发症的关键驱动因素的潜力，并和现有降糖药物机制互补，能够联合使用。” 君圣泰医药的创始人、董事长兼首席执行官刘利平博士表示：“我们向参与这几项关键临床研究的患者致以诚挚的谢意。对于T2DM 这类慢性进展性疾病而言，疗效的持久性是衡量长期治疗成功的核心标准。HTD1801在代谢、炎症及肾功能等多个层面展现出的持久获益，有助于降低微血管及大血管并发症的风险。我们期待即将公布的与达格列净头对头的III期研究结果，并将继续挖掘 HTD1801 其它适应症的临床潜力，为慢性代谢性疾病患者提供更综合全面、且长期有效的治疗方案。” 关于2型糖尿病（T2DM） 根据国际糖尿病联盟（IDF）统计，2024年有5.89亿成年人（20-79岁）患有糖尿病，预计到2050年将增至8.53亿（即每8个成年人中就有1人患有糖尿病），其中90%为T2DM。中国是全球糖尿病患者人数最多的国家，2024年患者人数约为1.48亿人，预计2050年将增至1.68亿人。目前，糖尿病每年导致超过600万人死亡，该疾病及其相关的一系列代谢问题，给社会和人民带来了沉重的负担。为应对这一急迫挑战，临床上急需为全球患者带来综合获益的创新疗法。 关于HTD1801 HTD1801是一款全球首创的新分子实体，旨在解决心肾代谢系统疾病（CKM）的未满足临床需求。HTD1801是口服抗炎及代谢调节剂（AIMM），作为单一分子具有独特双机制 ，通过激活AMPK及抑制NLRP3炎症小体发挥其生物学活性；这种互补协同的双机制作用可有效缓解代谢问题。全球多项临床结果验证HTD1801具有“一药多效”的特性，能够为患者带来综合获益，包括改善胰岛素敏感性、血糖控制、血脂降低、肾脏保护、体重减轻、肝脏获益及抗炎等。基于此，HTD1801有潜力成为CKM领域的基础性治疗药物。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

