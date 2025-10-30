康哲药业（867.HK;8A8.SG）长效抗IL-4Rα人源化单抗注射液MG-K10特应性皮炎适应症中国NDA已获受理



深圳, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 康哲药业控股有限公司（"康哲药业"）欣然宣布，旗下德镁医药有限公司（"德镁医药"，专业聚焦皮肤健康的创新型医药企业，正申请于香港联合交易所有限公司主板独立上市，详见康哲药业2025年4月22日发布的公告）连同其附属公司拥有共同开发权（除特应性皮炎（AD）外）和独家商业化权利的1类新药抗IL-4Rα MG-K10人源化单抗注射液（"MG-K10"或"产品"）中国上市许可申请（"NDA"）于2025年10月30日获得中国国家药品监督管理局（NMPA）受理。产品拟用于治疗外用药控制不佳或不适用外用药治疗的成人中重度特应性皮炎。 MG-K10（通用名为柯美奇拜单抗注射液）是一种创新的长效抗IL-4Rα人源化单抗，能同时阻断关键2型炎症因子IL-4和IL-13的信号传导。凭借更长的半衰期，产品可实现4周一次的给药频率（已上市抗IL-4Rα药物均为2周一次给药频率），提升患者依从性，并有望成为全球首个上市的长效抗IL-4Rα单抗，具有成为同类最优（Best-in-Class）的潜力。 MG-K10已在成人中重度AD的一项随机、双盲、安慰剂对照III期临床研究取得阳性结果，达到方案设计的临床试验主要研究终点，且MG-K10治疗52周时，研究者整体评估（IGA）评分达到0或1分，且较基线改善≥2分的受试者比例为 76.6%；达到湿疹面积及严重程度指数评分较基线至少改善75%（EASI 75）的受试者比例为94.3%；达到湿疹面积及严重程度指数评分较基线至少改善90%（EASI 90）的受试者比例为79.1%。安全性方面，治疗期不良事件（TEAE）大多数为1-2级，未发生特别关注不良事件（AESI），未发生导致死亡的不良事件。同靶点药物常见的不良反应（结膜炎、注射部位反应等）MG-K10发生率较低。 产品有潜力用于治疗其他2型炎症性疾病，如哮喘、结节性痒疹、季节性过敏性鼻炎、慢性阻塞性肺疾病、慢性自发性荨麻疹、慢性鼻窦炎伴鼻息肉及嗜酸性粒细胞性食管炎等。其中，哮喘、结节性痒疹和季节性过敏性鼻炎均已进入中国III期临床试验阶段。 若该产品获批上市，将为超1,450万中重度AD患者[1]带来新的有效且安全的系统治疗选择。同时，MG-K10将与德镁医药的磷酸芦可替尼乳膏（轻中度AD）、口服小分子TYK2抑制剂CMS-D001（中重度AD），及皮肤学级护肤品禾零舒缓系列形成协同效应，构建覆盖注射、口服与外用等多种给药途径，兼顾"治疗+护理"多重需求的AD综合解决方案，惠及广大特应性皮炎患者；并将进一步丰富德镁医药皮肤治疗领域的产品矩阵，巩固其在皮肤健康领域的领先地位。 于2025年1月24日，康哲药业通过其附属公司与湖南麦济生物技术股份有限公司及其附属公司就MG-K10签订合作协议（"协议"）。根据该协议及补充约定，康哲药业获得了产品在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及新加坡的共同开发权（除AD外）及独家商业化权利；其中旗下德镁医药通过其附属公司获得该产品在皮肤科适应症领域于中国大陆的共同开发权（除AD外）及独家商业化权利。 关于AD适应症 MG-K10的首发适应症AD是一种伴有剧烈瘙痒的慢性炎症性皮肤病，是全球疾病负担最高的非致命性皮肤病，同时也是我国患病率较高、疾病负担较重的慢性疾病。据估算，2024年中国特应性皮炎患者超过5,400万人，基于SCORAD评分，中重度特应性皮炎的占比为27%，即超过1,450万患者[1]。由于传统AD系统治疗药物疗效及安全性等方面的不足，在临床中，中重度AD患者启动系统治疗往往较晚、依从性不佳、总体控制率较低，临床上仍存在大量未被满足的治疗需求[2]。MG-K10给药间隔更长，每4周给药一次，有望提升患者依从性，给中重度AD患者带来新的有效且安全的系统治疗选择。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心脑血管/消化/眼科/皮肤健康业务竞争力，带来专科规模效率，其中皮肤健康业务（德镁医药）已成为其细分领域的龙头企业，并拟于联交所独立上市。同时，康哲药业持续推动研产销全产业链在东南亚及中东区域运营发展，以获取新兴市场的增量，助力集团实现高质量可持续发展。 参考文献/资料 1. 灼识咨询.《全球及中国皮肤科治疗与护理行业研究报告》

2. 中华医学会皮肤性病学分会, 中国医师协会皮肤科医师分会. 中国中重度特应性皮炎诊疗临床路径专家共识（2023版）[J] . 中华皮肤科杂志, 2023, 56(11) : 1000-1007. DOI: 10.35541/cjd.20230247. 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广，非广告用途。本新闻不对任何药品和医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息，请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请，不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制，但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示，或其他表述，对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及康哲药业的市场机会及业务前景的陈述，该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证，存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。康哲药业并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测，康哲药业对该等第三方声明及预测不承担责任。



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

