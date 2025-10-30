透云生物签订人民币10亿元莱茵衣藻系列产品采购协议



香港, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 专注于中国健康饮食行业的透云生物科技集团有限公司（「透云生物」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1332.HK）欣然宣布，集团旗下全资子公司山西透云生物科技有限公司近日与中国健康产品领域知名渠道商多家核心伙伴，包括深圳楼宇间供应链科技股份有限公司、河南国字头营销管理有限公司及北京合万家生物科技有限公司，组成之销售联合体正式签署战略合作协议。根据战略合作协议，2026年至2028年底，上述销售联合体将向透云生物采购总金额不少于人民币10亿元之莱茵衣藻系列产品。此标志性合作不仅为集团莱茵衣藻业务奠定量级放大之商业基础，亦宣示相关产品线已由区域性试点阶段迈向全国化、结构化铺排与放量，进一步夯实透云生物于中国健康膳食、功能营养与绿色食品原料赛道的产业领先地位。 本次采购协议的正式落地，标志着透云生物的莱茵衣藻及微藻产品已由研发验证与先导试用阶段，全面迈入可规模交付的商业化新阶段 — 即具备工业化、标准化、可持续、可追溯之稳定供应能力。是次协议属量级采购安排，亦即对产能、品质一致性、合规体系、供应链韧性及交付节奏的全方位验证。对集团而言，这不仅是一笔订单，更是一个产业拐点 — 莱茵衣藻正由「创新食材」走向「行业标配」。此里程碑进一步巩固集团「新一代绿色蛋白与功能营养供应商」之市场定位。透云生物不再只是提供单一原料，而是输出一整套可复制的营养解决方案 — 涵盖低GI配方、高蛋白/全胺基酸谱设计、富微量元素强化方案、以及针对不同消费人群（控糖人群、体重管理人群、三高风险人群、银发族等）的功能型膳食应用模组。 集团预期，是次合作将在放量、场景扩展与C端渗透三个层面产生牵引效应：i) 推动其莱茵衣藻业务由区域性试点销售走向全国性铺排，实现生产端与销售端的同步扩容与规模经济；ii) 加速微藻原料进入更多日常高频品类，包括健康主食、便利即食、功能代餐、餐饮定制菜单、营养加强型小食等，使其从「创新亮点」变为「常规标配」；及iii) 以B端（餐饮、渠道、大健康企业）作为推进枢纽，带动消费端对藻基营养的认知与接受度，构建「微藻＝健康」的普遍心智，为品牌后续直接面向消费者的零售型产品铺垫基础。集团相信，随着是次协议所对应的采购需求逐步兑现，透云生物将能为健康主食、控糖控脂膳食方案、功能型即食／速食产品、代餐营养品等快速增长的细分市场，提供可持续、可标准化、可长期追溯的高规格原料底座，从而在中国「健康膳食产业升级」的进程中占据更具战略性的供应端主导位置。 透云生物董事会主席兼执行董事王亮先生表示：「当前，消费者对健康饮食的理解已不再局限于传统的『少油少盐』，而是进一步聚焦于『高营养、可持续、具功能诉求』。本次签订人民币10亿元的战略采购协议，乃市场对透云生物于工业化量产能力、品质一致性、标准化交付能力以及研发迭代速度的系统性肯定。展望未来，集团将继续强化供应链韧性，在保障食品安全与品质稳定的前提下，有序扩大产能，进一步完善原料端、配方端、应用端的全链条能力。集团会持续输出标准化、模组化、低GI及富微量元素的整体营养解决方案，协助合作伙伴升级其核心产品线，并推动莱茵衣藻走入更广泛的民生场景，最终让高营养、低碳足迹的绿色食品真正普及到千家万户。透云生物的战略定位，是成为中国健康主食与功能餐饮领域的养生原料标准制定者与长期供应者，并以中国为起点，逐步走向全球。」 关于透云生物科技集团有限公司 透云生物科技集团有限公司（股份代号：1332.HK）主要从事莱茵衣藻产品业务、包装产品设计、研发、生产及销售业务，同时亦为向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智慧资讯技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务超过三十载，在香港以及广东多地设有办公室及制造车间，目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务，拥有长期稳定的客户群。自2020年起，集团多元化发展业务范围至莱茵衣藻、微藻产品业务，并与山西省长治市潞城区人民政府合作建设全球首座莱茵衣藻工厂，以展开莱茵衣藻工业化量产。 如欲查询更多资料，请浏览集团网站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

