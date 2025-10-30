赛力斯开启招股 旗下问界品牌被誉为「中国的特斯拉」

香港, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 10月27日，中国新能源汽车行业中的头部企业——赛力斯集团股份有限公司（「赛力斯」，股份代号：9927）正式启动招股，赴港上市更进一步，此次上市若顺利完成，公司有望成为港股市场首家实现「A+H」两地上市的豪华新能源车企。

问界M9

丰富产品矩阵 市场表现亮眼

作为一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，赛力斯业务版图全面覆盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司旗下高端品牌「问界」精准聚焦豪华细分市场，凭借清晰的产品定位、出色的综合性能及豪华的属性，在行业内收获高度认可，被业内人士誉为「中国的奔驰宝马」。

而从科技维度出发，问界在品牌「智慧重塑豪华」理念的推动下，展现出「豪华+科技」双轨并行的独特定位。在定义未来科技出行方面，如辅助驾驶、智能安全、智能动力等，问界又与特斯拉秉持高度一致的愿景。截至目前，问界系列车型的辅助驾驶功能累计行驶里程已突破34.5亿公里，辅助驾驶行驶里程占总里程比例40%，辅助驾驶功能成绩亮眼。

与此同时，赛力斯在科技创新与前沿科技持续探索，积极布局具身智能领域，近期公司已正式宣布与火山引擎达成合作，共同推进具身智能的研发与应用创新，显示出与国际领先车企不谋而合的战略前瞻性。在科技领域的成绩与探索也使得问界品牌被业内人士誉为「中国的特斯拉」。

揆诸实际，无论是问界在豪华细分市场的深耕与精准定位，还是当下辅助驾驶等科技成果的稳健落地，正是对「智慧重塑豪华」品牌理念的深度践行。这一理念精准契合用户对智能与豪华并重的核心要求，让用户无需在豪华质感与智能体验间作出取舍，既避免了在单一维度发展的局限，更让「豪华 + 科技」的双重价值真正转化为用户可感知的日常使用体验。

在产品端，问界品牌已构建起覆盖问界M9、问界M8、问界M7、问界M5的完整产品矩阵，实现对高端市场的全面渗透，市场表现持续亮眼，旗下主力车型长期领跑细分市场，2024年问界M9稳居50万级高端SUV销量冠军，问界M8在2025年4月正式上市后仅24小时大定即突破3万。根据Frost & Sullivan报告，问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值登顶新能源汽车口碑榜首，且2024年问界品牌全年总交付量达38.71万辆，同比增长268%，充分印证了其在高端新能源汽车市场的核心竞争力。

问界全系列

强化研发投入与技术创新 业绩增长强劲

在夯实产品矩阵、巩固市场份额的同时，赛力斯持续深耕技术创新领域，以高强度研发投入筑牢发展根基。于2022年、2023年、2024年以及2025年上半年，公司研发开支分别达人民币1,313.7百万元、人民币1,696.5百万元、人民币5,585.5百万元及人民币2,929.5百万元，呈现显著增长态势。从研发费用占收入比重来看，各期分别为3.9%、4.7%、3.8%及4.7%，彰显出公司对技术创新的高度重视。

领先的核心技术能力，是赛力斯的产品持续实现功能创新、获得市场成功的重要驱动力之一。公司自主打造的魔方技术平台，通过平台化造车模式，有效降低了整车开发成本，同时大幅提升开发的敏捷性和灵活性。该平台凭借全景安全、多元动力、百变空间、智慧引领四大核心优势，为用户提供了「好开、好用、超安全」的智能用车体验。

同时，作为首家商业化量产增程器的自主整车企业，赛力斯持续引领新能源车增程技术的发展，将增程技术从「可用」进化到「好用」，并在油电转换率和NVH性能两项关键指针上获得国家权威认证机构的认可，其最新发布的全新一代超级增程系统油电转换效率达到3.65kWh/L，处于行业量产增程器的最高水平。

此外，赛力斯始终将产品安全视为底线，围绕车辆全生命周期，构建了涵盖被动安全、主动安全等九大维度的智能安全体系。目前，公司开发了81项碰撞场景，搭载该体系的问界M9荣获C-NCAP、C-IASI国内两大测评指数双第一的优异成绩。

在ESG治理与可持续发展领域中，赛力斯也取得亮眼成绩，2025年10月16日，根据国际权威指数公司明晟(MSCI) 公布最新企业ESG评级结果，赛力斯集团获得最高AAA评级，成为唯一获此评级的A股上市汽车企业，彰显赛力斯集团在构建未来出行生态中的引领力量。

值得一提的是，公司通过融合创新的方式与合作伙伴共同打造了先进的智能座舱和辅助驾驶功能，并通过深度融合整车控制技术，从整车跨域协同维度持续优化辅助驾驶体验，为用户提供更加智能、便捷的驾驶感受。

财务表现上，赛力斯近年业绩增长势头强劲，盈利成果显著。2023年至2024年，公司收入从人民币358亿元跃升至1451亿元，同比大幅增长305.5%；公司毛利率同步提升，从2023年的7.2%稳步增至2025年上半年的26.5%，盈利空间持续拓宽。盈利层面，公司于2024年、2025年上半年分别录得归母净利润人民币59亿元、人民币29亿元，成功实现盈利突破。根据Frost & Sullivan报告，公司是全球第四家实现盈利的新能源车企，财务健康度与行业竞争力凸显。

总体而言，赛力斯凭借清晰的高端产品布局、领先的技术创新与稳健的盈利增长，已在新能源汽车赛道建立起稳固的行业地位。此次拟赴港上市，既是对其过往发展成果的认可，更将为其深化技术研发、拓展全球市场注入新动能，有望在全球汽车产业变革中持续领跑，为中国自主品牌车企高质量发展写下新的注脚。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network