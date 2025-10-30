赛力斯赴港招股：问界「智慧重塑豪华」引领新能源趋势

香港, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 汽车产业迈向电动化、智能化转型的关键时刻，中国品牌正加速崛起。赛力斯集团股份有限公司（下称「赛力斯」，股份代号：9927）于10月27日正式开启港股招股，有望成为首家实现A+H两地上市的豪华新能源汽车企业。此次IPO，赛力斯计划全球发售100,200,000股股份，最高发售价为每股131.50港元，预计募集资金净额约129.249亿港元，并定于11月5日正式登陆香港联合交易所。此次上市由中金公司与中国银河国际担任联席保荐人。

赛力斯旗下高端品牌「问界」（AITO）凭借其系列车型，已在30万元至50万元级别的细分市场中领跑，被业界誉为「中国的Mercedes Benz宝马」。问界以「智慧重塑豪华」为核心理念，不仅契合用户对智能科技与豪华驾乘的双重追求，同时也因其在辅助驾驶、智能安全及智能动力等方面的技术成果，被视为「中国的特斯拉」，展现出与全球顶尖智能电动车制造商一致的愿景。

技术积淀与华为深度合作

赛力斯的成功并非偶然，其背后是超过三十年的技术积淀。公司自1986年创立以来，深耕汽车制造领域，从传统燃油车的扎实制造基础，平稳过渡至新能源汽车的创新浪潮。

2021年，问界品牌的发布标志着赛力斯正式锚定豪华新能源汽车赛道，并确立了「用户定义汽车」的市场导向与「软件定义汽车」的技术路线，迅速构筑起差异化的竞争优势。问界目前已形成M5、M7、M8、M9四大主力产品矩阵，通过精准的价格梯度与场景化功能组合，全面抢占高端用户市场。

问界系列车型亦受益于与华为的深度合作，而华为作为智能汽车系统的领军者，为问界提供了强大的智能驾驶和智能座舱技术支持，使其在辅助驾驶的体验和智能化水平上，持续保持行业领先地位，这也是问界系列能够获得市场认可的关键要素。

问界M9领跑高端市场

问界品牌的强劲表现已在销售数据上得到充分印证。2024年，问界全年交付量达到38.71万辆，同比实现268%的爆炸性增长。在细分市场中，旗舰车型问界M9上市仅10个月内生产逾15万辆，一举拿下50万元级别的销量冠军宝座，展现出强大的品牌力和市场号召力。

为保障产品质量与交付效率，赛力斯投入巨资建设「超级工厂」并优化数字化供应链体系，有力支撑了产品「上市即上量」的策略。在实现垂直上量交付的同时，问界M9系列在垂直上量交付中至今未出现任何重大质量问题，为业界树立了高质量交付的新标杆。赛力斯此次赴港上市，不仅是其发展历程中的重要里程碑，更将为国际投资者提供一个深度参与中国豪华智能电动车市场高速增长的绝佳机会。

