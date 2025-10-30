产品与技术共筑坚固护城河「中国的特斯拉」赛力斯招股进行时

香港, 2025年10月30日 - (亚太商訊) - 10月27日，中国新能源汽车行业头部企业—赛力斯（股份代号：9927）启动招股，目前招股正在进行中，即将叩开港股市场大门，有望成为首家A+H豪华新能源车企。

极具竞争力的产品体系

在产品层面，赛力斯凭借深厚的技术积淀与精准的市场定位，构建起极具竞争力的产品体系。其中，公司于2021年重磅发布的高端品牌「问界」，截至目前，问界品牌已成功推出问界M5、问界M7、问界M8及问界M9四款核心产品，累计服务用户已突破80万。更值得关注的是，公司旗下主力车型长期稳居细分市场头部阵营，问界M9持续领跑高端SUV赛道，稳居50万级市场销量冠军。问界M8始终稳居40万级市场榜首，成为高端用户的首选之一。

问界M9

凭借「双旗舰」车型的亮眼表现与强大品牌影响力，赛力斯被业界高度认可，赢得了「中国的奔驰宝马」这一重磅赞誉，彰显出公司在高端新能源汽车市场的领军地位。

在定义辅助驾驶、智能安全、智能动力等未来出行领域，赛力斯与特斯拉秉持高度一致的愿景。截至目前，问界系列车型的辅助驾驶功能累计行驶里程已突破34.5亿公里，在该领域，仅特斯拉与问界稳居前两位，迭加赛力斯在具身智能与科技创新领域的持续深耕与积极探索，赛力斯被行业广泛视作「中国的特斯拉」。

问界对豪华市场的深耕定位与辅助驾驶等科技成果的落地，既是 “智慧重塑豪华” 理念的深度实践，也精准匹配用户对智能与豪华兼具的需求，跳出单一维度发展局限，让 “豪华 + 科技” 价值成为用户可感知的体验。

全方位的技术创新实力

在技术层面，赛力斯持续推动技术创新，逐步确立行业竞争优势并打造坚实的技术壁垒。公司自主研发的魔方技术平台，是具备持续进化能力的智能平台，也是行业内首个兼容增程、纯电与混动三种新能源动力总成的平台，其模块化设计使公司能够高效、可靠地实现系列车型的快速量产。目前，赛力斯最新一代超级增程系统已实现量产，热效率高达44.8%，油电转化率达到3.65kWh/L，处于行业领先水平。

魔方技术平台

在用户安全方面，赛力斯以全场景安全需求为驱动，全面构建覆盖被动安全、主动安全等九大维度的安全体系，涵盖超过180项用户用车场景，开发出300余项安全功能，打造全方位的安全防护能力。

此外，赛力斯还构建了端云一体化的测试平台，其自研的智能测试终端可实现测试车辆7×24小时不间断的自动化测试。通过自动化测试技术，公司构建了覆盖研发、生产、供应、销售全流程的质量自动化拦截体系，全面保障产品质量。

赛力斯在 ESG 治理与可持续发展领域同样成效显著，2025 年 10 月 16 日拿下国际权威机构明晟（MSCI）最高 AAA 评级，作为 A 股上市车企中唯一获此评级的企业，其未来出行生态引领地位得以凸显。

财务方面，赛力斯近年来实现跨越式增长，业绩表现尤为亮眼。2024年营业收入突破1451亿元，同比增长305.5%，实现归母净利润59亿元，成功实现历史性扭亏为盈，2025年上半年，公司延续盈利向好态势，实现净利润29亿元，展现出强劲增长势头。

赛力斯以产品力、技术壁垒与安全体系筑牢发展根基，凭亮眼财务数据印证强劲实力。若此次赴港上市顺利落地，其将正式开启「A+H」双资本平台驱动模式，未来有望持续领跑高端新能源赛道，书写行业发展新篇章。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network