  • Thursday, October 30, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 29 October 2025, 10:30 HKT/SGT
来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际助力滴普科技成功登陆港交所主板

香港, 2025年10月29日 - (亚太商訊) - 2025年10月28日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"，股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国领先的企业级大模型人工智能应用解决方案提供商滴普科技股份有限公司（"滴普科技"，股票代码：1384.HK）于10月28日在香港联交所主板成功上市。

滴普科技本次港股成功上市，是国泰海通集团充分整合境内外资源的又一典范之作。在本项目中，国泰君安国际充分发挥其沟通协调与执行能力，开展了精准高效的路演推介与深入的投资者沟通，成功助力本次IPO成为中国企业级大模型人工智能应用解决方案领域募资规模领先的港股项目，进一步巩固了滴普科技在企业级大模型人工智能解決方案市场的竞争优势。

本次项目的成功执行，彰显了国泰君安国际在港股IPO市场，尤其是服务新经济及特专科技企业方面的领先地位。

本次发行最终定价为每股26.66港元，总发售股数达2,663.2万股，总集资额约为7.1亿港元。香港公开发售录得踊跃认购，认购倍数约为7,569倍，显示出市场对滴普科技在企业级人工智能解决方案领域领先地位及未来增长潜力的高度认可。公司计划将募集资金用于以下战略方向：约40%用于提升研发能力；约30%用于扩大在中国的销售网络及客户群；约15%用于海外业务扩张；约5%用于潜在投资及并购；10%将作为营运资金及一般公司用途。此资金规划将为滴普科技巩固技术壁垒和加速商业化进程提供坚实动力。

早在2021年，国泰君安国际联合领投滴普科技1亿美金B轮融资，2022年认缴完毕，充分展现了公司前瞻性地布局人工智能赛道、精准把握高成长企业潜力的战略眼光，也为后续助力滴普科技登陆港股市场奠定了坚实的合作基础。未来，国泰君安国际将继续凭借其专业的金融服务能力，致力于为更多创新科技企业连接全球资本市场。

关于滴普科技

滴普科技是中国领先的企业级大模型人工智能应用解决方案提供商，通过其FastData企业级数据智能解决方案和FastAGI企业级人工智能解决方案助力企业大规模高效整合数据、决策及运营。以2024年收入计，滴普科技在中国企业级大模型人工智能应用解决方案市场排名第五。其解决方案已实现多个垂直行业的规模商业化落地，覆盖消费零售、制造、医疗及交通等领域。截至2025年6月30日，滴普科技为各行业累计283名企业用户提供服务，复购客户占比33.2%，体现了高度的客户黏性及客户满意度。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



